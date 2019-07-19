 Санкции и новые инструменты влияния на Кремль помогут РФ вернуться на путь демократии, - евродепутат Кубилюс

Об этом в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента заявил представитель политической группы ЕНП, литовский депутат Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Будущее всего европейского континента будет в большой степени зависеть от того, когда и как Россия вернется к статусу демократической страны, уважающей международное законодательство и права человека. Пока что этого не происходит. По этой причине страдают не только Украина и Грузия, страдают также сами россияне", - сказал политик.

Он отметил, что у Литвы особые причины стремиться к добрым отношениям с Россией. Но это может быть возможным только тогда, когда РФ вернется к норме, изменит поведение, будет уважать международное законодательство, демократию и права человека.

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"Как мы можем в этом помочь России? Прежде всего, очень четко и громко заявлять о нарушении международного законодательства и прав человека, оставаться сильными в осуществлении санкций и рассмотреть новые инструменты для влияния на поведение российской власти. Это нужно украинцам, которые страдают от агрессии, это нужно политическим заключенным, это нужно самим россиянам, это необходимо для всей Европы", - подчеркнул Кубилюс.