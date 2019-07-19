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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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 Санкции и новые инструменты влияния на Кремль помогут РФ вернуться на путь демократии, - евродепутат Кубилюс

От того, когда Россия вернется на путь демократии, зависит будущее всей Европы, поэтому ЕС должен усилить санкции против Кремля, от произвола которого страдают и сами россияне.

Об этом в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента заявил представитель политической группы ЕНП, литовский депутат Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Будущее всего европейского континента будет в большой степени зависеть от того, когда и как Россия вернется к статусу демократической страны, уважающей международное законодательство и права человека. Пока что этого не происходит. По этой причине страдают не только Украина и Грузия, страдают также сами россияне", - сказал политик.

Он отметил, что у Литвы особые причины стремиться к добрым отношениям с Россией. Но это может быть возможным только тогда, когда РФ вернется к норме, изменит поведение, будет уважать международное законодательство, демократию и права человека.

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"Как мы можем в этом помочь России? Прежде всего, очень четко и громко заявлять о нарушении международного законодательства и прав человека, оставаться сильными в осуществлении санкций и рассмотреть новые инструменты для влияния на поведение российской власти. Это нужно украинцам, которые страдают от агрессии, это нужно политическим заключенным, это нужно самим россиянам, это необходимо для всей Европы", - подчеркнул Кубилюс.

Источник: https://censor.net.ua/n3138419
 
 
 Топ комментарии
 
Ахаха, вернуться рф на путь демократии поможет только программа "ЯО в обмен на продовольствие"
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Санкции им только на пользу, разве пуйло не так говорил? Так что не о каком пути к демократии не может идти и речи...
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Поведение отдельных руководителей стран Европы совсем противоположное они поклоняются диктатору кремля Путину...
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Совет форумчанПравила форума
 
им уже ничего не поможет, только развал раши спасение для соседей
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Санкции им только на пользу, разве пуйло не так говорил? Так что не о каком пути к демократии не может идти и речи...
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Нынешние главные игроки в ойропе не готовы к таким наборам усиления... Их больше привлекает путь расчленения до зон влияния и доения...
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да нет, было здесь от Фрау, что Европе нужна рашка цельная, а не по частям....Хотя части более привлекательно...
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"нарезку" у них есть предпочтение готовить с пу как раз из постадавших...
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и страну с карликом во главе в этот список на расчленение включать никто не намерен... с "партнерами" так не поступают...
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пидлога
давно хотев тебя спросить
а ты мальчик или девочка?
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ну а Пол Маккартни какого пола? вот ответ на твой вопрос)
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))) так это только пол маккартни. а вторая половина?
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почему? из аналитической психологии следует, что абсолютно все люди бессознательно двуполы. просто одна половина в подавляющем большинстве случаев является абсолютно доминантной.
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мальчик вроде
а "пiдлога" це шо?
я просто дуже довго був у коцапському плену и забув рiдну мову(
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ну чё, уже начали откапывать и продавать созревший санкционный копальхен из норвежской сёмги )))
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Ахаха, вернуться рф на путь демократии поможет только программа "ЯО в обмен на продовольствие"
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Токо создание дикого заповедника огражденного забором и рвом с крокадилами
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Поведение отдельных руководителей стран Европы совсем противоположное они поклоняются диктатору кремля Путину...
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а не Европы? Чем отличается? Эти хоть что то говорят, а другие фантазируют...
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То то думаю,что это Медведчук и К,активировались.Подгорает.
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В первую очередь нужно заставлять рф соблюдать международное законодательство, а попытки насадить у них демократию, скорее всего обречены на провал, т.к. демократия плохо сооответствует менталитету их народа.
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Эти санкции уже пять лет "влияют" на рф, явно вы что то курите не то.
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Ага...ЩАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ да клали они на ваши санкции и на демократию элита этих санкций не ощущает, а на быдломассу, именуемую расеянским народом, на расйке всегда было насрать..Если что, расеянские самки новых нарожают. Так всегда было, есть и будет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции и новые инструменты влияния на Кремль помогут РФ вернуться на путь демократии, - евродепутат Кубилюс
 
 
 
 
 
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