 Генштаб ВСУ не собирается запрещать войскам "любое ведение огня" по оккупантам, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Была достигнута договоренность, что с 0:01 21 июля начинается бессрочно запрет на обстрелы. В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня", - заявил сегодня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.

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Безсмертный отметил, что впервые в таком документе запрещается "какое-либо ведение огня".

По данным источников Цензор.НЕТ в Генеральном штабе ВСУ, никаких решений контактной группы, и в частности, решения о запрете на "любое ведение огня", в ГШ ВСУ не поступало. Поэтому дать оценку словам Безсмертного военное командование не может. Как отметил наш источник:

"Позиция г-на Безсмертного является его личным мнением как представителя в ТКГ, официально с Генштабом эта позиция не согласовывалась. Никаких приказов о запрете отвечать огнем на нападения российских оккупантов не будет. Руководство Генштаба ВСУ не собирается отдавать приказ на прекращение огня в одностороннем порядке. Ответственность за продолжение агрессии и вооруженные провокации несет исключительно российская армия. Ответственность за оборону позиций в своей зоне в любом случае остается на командирах воинских частей ВСУ. Вооруженные силы принимали и будут принимать все необходимые меры ради обеспечения безопасности наших граждан. Эти обязанности возложены на армию согласно закону и Конституции Украины. Поэтому силы ООС будут продолжать выполнение боевых задач в обычном порядке".

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Ранее представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный заявил: "Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон".