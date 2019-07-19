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 Политика Украины
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 Генштаб ВСУ не собирается запрещать войскам "любое ведение огня" по оккупантам, - Бутусов

Никакие решения контактной группы, и в частности, решения о запрете на "любое ведение огня", в Генштаб ВСУ не поступали.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Была достигнута договоренность, что с 0:01 21 июля начинается бессрочно запрет на обстрелы. В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня", - заявил сегодня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон, - Безсмертный

Безсмертный отметил, что впервые в таком документе запрещается "какое-либо ведение огня".

По данным источников Цензор.НЕТ в Генеральном штабе ВСУ, никаких решений контактной группы, и в частности, решения о запрете на "любое ведение огня", в ГШ ВСУ не поступало. Поэтому дать оценку словам Безсмертного военное командование не может. Как отметил наш источник:

"Позиция г-на Безсмертного является его личным мнением как представителя в ТКГ, официально с Генштабом эта позиция не согласовывалась. Никаких приказов о запрете отвечать огнем на нападения российских оккупантов не будет. Руководство Генштаба ВСУ не собирается отдавать приказ на прекращение огня в одностороннем порядке. Ответственность за продолжение агрессии и вооруженные провокации несет исключительно российская армия. Ответственность за оборону позиций в своей зоне в любом случае остается на командирах воинских частей ВСУ. Вооруженные силы принимали и будут принимать все необходимые меры ради обеспечения безопасности наших граждан. Эти обязанности возложены на армию согласно закону и Конституции Украины. Поэтому силы ООС будут продолжать выполнение боевых задач в обычном порядке".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные имеют право стрелять в ответ, - Безсмертный

Ранее представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный заявил: "Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон".

Источник: https://censor.net.ua/n3138416
 
 
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вообще то надеялся зеленоскот, что с воинов ВСУ сделают мишени....
Эту же идею именно клоун продвигает....
Его инициативы...
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Назовите ответственных за прекращение огня и какую они понесут ответственность в случае нарушения и за убитых и раненных?
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вчерашний скулеж порохогадин насмарку😀
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тогда подавайте инфу с точки зрения личного от должностных лиц, а не как государственную. Хотя главного так и не услышали, рабов гоняет на галерах....Там с ОП тоже девушка вещала. Как тоже лично или по поручению...
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сдаёт вас зелешобла ,как животных на сафари
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Армія недвозначно починає Зеленському водити по губах путіним?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенштаб ВСУ не собирается запрещать войскам "любое ведение огня" по оккупантам, - Бутусов
 
 
 
 
 
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