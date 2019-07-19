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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Европарламент (1415) Порошенко (17676) резолюция (260) Европейская Солидарность (77)

 Россия не сможет игнорировать резолюцию Европарламента, которая требует освободить украинских моряков, - Порошенко

Принятая Европейским Парламентом резолюция в поддержку Украины - это четкий сигнал всему миру, и в частности России о том, что Украина остается в повестке дня ЕС. Наши союзники готовы продолжать давление на Москву для прекращения агрессии и выполнения Минских соглашений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую Солидарность", об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил из Страсбурга в прямом эфире телеканала "Украина".

"Сегодня было создано мощное проукраинское лобби. Европейский Парламент говорит на понятном для мира и, я надеюсь, понятном для россиян языке. Речь шла не просто о политзаключенных - в резолюции страна-агрессор названа страной-агрессором. Агрессия в нейтральных водах Черного моря и Керченского пролива названа актом агрессии. Четко позиция заверена относительно санкций: если Россия не будет имплементировать Минские соглашения - санкции должны быть усилены. Это - решение 458 депутатов. Это рекордное большинство, которое поддержало украинскую резолюцию. Очень важно, что признана необходимость незамедлительно выполнить приказ трибунала, изданный по иску Украины в соответствии с директивами, подписанными мной, относительно немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и передачи нам военных кораблей", - напомнил Порошенко.

Также в первый день работы нового Европейского Парламента была сформирована группа по выполнению Соглашения об ассоциации - представители этой группы уже на первом заседании ЕП доказали свою принципиальную позицию по защите Украины. Подобный опыт дипломатических побед необходимо использовать и в дальнейшем, чтобы не позволить разрушить международное единство, как это произошло в ПАСЕ несколько недель назад, сообщил лидер "Европейской Солидарности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко пытаются снять с выборов, дело передали судье Вовку, - "Европейская Солидарность"

"Сформирована группа по выполнению Соглашения об ассоциации. Я горжусь тем, что когда-то сам возглавлял такую ​​группу с украинской стороны. Сегодня именно те, кто вошел в состав той группы, заняли активную позицию при обсуждении и обеспечили такую ​​безусловную, с убедительным большинством поддержку Украины.

Европейский Союз с нами, и Россия не может позволить себе долго игнорировать крупнейшее в мире объединение стран, мощное, сильное - такое как Европейский Союз. Мы сделали все для того, чтобы мировую солидарность в поддержку Украины сделать еще крепче. И надо сделать выводы для кого-то, кто провалил, к сожалению, ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, где была попытка России снять санкции - и, к сожалению, она привела там к снятию санкций. Мы не позволим это сделать здесь, в Евросоюзе", - отметил Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138415
 
   
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Конешно, как не может игнорировать резолюцию по Сенцову с 2018 года.
Но игнорирует.
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Петро,тебе повестка была,её тоже нельзя игнорировать
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"У меня есть информация, что на 90% наши моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было, и мне все равно, кто потянет это одеяло, и на кого Путин возложит в связи с избирательными процессами вину или позитив. Я очень хочу, чтобы дома оказались наши герои", - сказал Порошенко.
Источник: https://censor.net.ua/v3137452
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разве шо от медведчука инфа
раз пеця так уверен
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ну так как фото с Порошенко актуально или снова будете с русру всякую гадость на Цензор тащить?
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Россия не сможет игнорировать резолюцию Европарламента, которая требует освободить украинских моряков, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1949
... та вам порохоботам всё божья роса))
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Откуда в принципе может быть у Петра такая информация о планах Путина? От питерских сватов?
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это он вчера с балкона услышал?)
надо отдать ему должное вчера держался там хорошо
може есть смысл остаться?)
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Може і так. Але вони намагатимуться розвести зелених та некомпетентних на поступки.
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Порох поїхав в страсбург відстоювати інтереси України. Хоч там мав бути новообраний гідрант. Та йому ніколи...море, шаверма..
Ви зробили це разом, можетє пафтаріть
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Ага.. 5 років 'вілстоював'...
Тільки жд колії з ордло забув розібрати...
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тот с взглядом Ивана Грозного казнит дворовых. Все на что может после 95
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Він не відстояв а відседів у коридорі бо його в євро парламент не пустили.Тож не хрюкай свинарчучок.
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До этого игнорировала, а сейчас не сможет.... Свыня, хватит бухать!
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Ясно... Я дивуюсь як нам Крим досі не повернули... І це після стількох резолюцій...

пєтя так і не зрозумів, що вся триндьож всяких європарламентів не варта використаного туалетного паперу...
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Ясна річ. Нас нє спгашиват тож навіщо дьоргатись
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Россия не сможет игнорировать резолюцию Европарламента, которая требует освободить украинских моряков, - Порошенко

Не мала баба клопоту, та купила порося.. На хрена ты их отправлял под этот мост, дурик? И воронченко твой до последней минуты булькал, что всё под контролем и готовы к любому развитию ситуации.
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аакашвили, не переживай. Украинский народ намного умнее, чем ты о нем думаешь. Бывают, конечно, временные помутнения сознания, как сейчас с преЗЮдентом, но это со временем пройдет.
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тогда Вам к наркологу,а еще лучше и полезней-наHUY
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Высоко сидит, судя по фотке! Это теплое местечко как называется? Галерка, да? Ну, ничего, зато тут, на Цензоре, после того, как он проиграл, его стало больше, чем когда он был без приложения "экс". Его тут даже не называют правильно: экс-президент. Для него придумано вот это: " пятый президент Украины"(с). По спец-заказу, наверное.
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До цього ж ігнорували. Навіть рішення трибуналу ігнорують, а воно стоїть на щабель вище "резолюції"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия не сможет игнорировать резолюцию Европарламента, которая требует освободить украинских моряков, - Порошенко
 
 
 
 
 
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