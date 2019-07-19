 Россия не сможет игнорировать резолюцию Европарламента, которая требует освободить украинских моряков, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую Солидарность", об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил из Страсбурга в прямом эфире телеканала "Украина".

"Сегодня было создано мощное проукраинское лобби. Европейский Парламент говорит на понятном для мира и, я надеюсь, понятном для россиян языке. Речь шла не просто о политзаключенных - в резолюции страна-агрессор названа страной-агрессором. Агрессия в нейтральных водах Черного моря и Керченского пролива названа актом агрессии. Четко позиция заверена относительно санкций: если Россия не будет имплементировать Минские соглашения - санкции должны быть усилены. Это - решение 458 депутатов. Это рекордное большинство, которое поддержало украинскую резолюцию. Очень важно, что признана необходимость незамедлительно выполнить приказ трибунала, изданный по иску Украины в соответствии с директивами, подписанными мной, относительно немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и передачи нам военных кораблей", - напомнил Порошенко.

Также в первый день работы нового Европейского Парламента была сформирована группа по выполнению Соглашения об ассоциации - представители этой группы уже на первом заседании ЕП доказали свою принципиальную позицию по защите Украины. Подобный опыт дипломатических побед необходимо использовать и в дальнейшем, чтобы не позволить разрушить международное единство, как это произошло в ПАСЕ несколько недель назад, сообщил лидер "Европейской Солидарности".

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"Сформирована группа по выполнению Соглашения об ассоциации. Я горжусь тем, что когда-то сам возглавлял такую ​​группу с украинской стороны. Сегодня именно те, кто вошел в состав той группы, заняли активную позицию при обсуждении и обеспечили такую ​​безусловную, с убедительным большинством поддержку Украины.

Европейский Союз с нами, и Россия не может позволить себе долго игнорировать крупнейшее в мире объединение стран, мощное, сильное - такое как Европейский Союз. Мы сделали все для того, чтобы мировую солидарность в поддержку Украины сделать еще крепче. И надо сделать выводы для кого-то, кто провалил, к сожалению, ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, где была попытка России снять санкции - и, к сожалению, она привела там к снятию санкций. Мы не позволим это сделать здесь, в Евросоюзе", - отметил Порошенко.

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