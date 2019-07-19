 Россия не сможет игнорировать резолюцию Европарламента, которая требует освободить украинских моряков, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую Солидарность", об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил из Страсбурга в прямом эфире телеканала "Украина".
"Сегодня было создано мощное проукраинское лобби. Европейский Парламент говорит на понятном для мира и, я надеюсь, понятном для россиян языке. Речь шла не просто о политзаключенных - в резолюции страна-агрессор названа страной-агрессором. Агрессия в нейтральных водах Черного моря и Керченского пролива названа актом агрессии. Четко позиция заверена относительно санкций: если Россия не будет имплементировать Минские соглашения - санкции должны быть усилены. Это - решение 458 депутатов. Это рекордное большинство, которое поддержало украинскую резолюцию. Очень важно, что признана необходимость незамедлительно выполнить приказ трибунала, изданный по иску Украины в соответствии с директивами, подписанными мной, относительно немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и передачи нам военных кораблей", - напомнил Порошенко.
Также в первый день работы нового Европейского Парламента была сформирована группа по выполнению Соглашения об ассоциации - представители этой группы уже на первом заседании ЕП доказали свою принципиальную позицию по защите Украины. Подобный опыт дипломатических побед необходимо использовать и в дальнейшем, чтобы не позволить разрушить международное единство, как это произошло в ПАСЕ несколько недель назад, сообщил лидер "Европейской Солидарности".
"Сформирована группа по выполнению Соглашения об ассоциации. Я горжусь тем, что когда-то сам возглавлял такую группу с украинской стороны. Сегодня именно те, кто вошел в состав той группы, заняли активную позицию при обсуждении и обеспечили такую безусловную, с убедительным большинством поддержку Украины.
Европейский Союз с нами, и Россия не может позволить себе долго игнорировать крупнейшее в мире объединение стран, мощное, сильное - такое как Европейский Союз. Мы сделали все для того, чтобы мировую солидарность в поддержку Украины сделать еще крепче. И надо сделать выводы для кого-то, кто провалил, к сожалению, ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, где была попытка России снять санкции - и, к сожалению, она привела там к снятию санкций. Мы не позволим это сделать здесь, в Евросоюзе", - отметил Порошенко.
Но игнорирует.
Источник: https://censor.net.ua/v3137452
раз пеця так уверен
... та вам порохоботам всё божья роса))
надо отдать ему должное вчера держался там хорошо
може есть смысл остаться?)
Ви зробили це разом, можетє пафтаріть
Тільки жд колії з ордло забув розібрати...
пєтя так і не зрозумів, що вся триндьож всяких європарламентів не варта використаного туалетного паперу...
Не мала баба клопоту, та купила порося.. На хрена ты их отправлял под этот мост, дурик? И воронченко твой до последней минуты булькал, что всё под контролем и готовы к любому развитию ситуации.