 Рейтинги партии Медведчука - это даже не реванш, это вторжение, - советник президента Потураев

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о данных социологических опросов касательно досрочных парламентских выборов, Потураев отметил, что "это даже не реванш, рейтинги оппозиционного блока - это вторжение".
Говоря о скупке медиаресурсов Виктором Медвдечуком и распространении ими российской пропаганды, советник Зеленского заявил, что это явление "надо ликвидировать". "У нас экспансия в наше телерадиопространство... Это война", - подчеркнул Потураев.
Он убежден, что команда Зеленского создаст "действенные инструменты, который вскроет финансовую поднаготную, того, что за этими каналами стоит, то эти, якобы собственники, сами будут рады быстро отпрыгнуть подальше".
"У меня, как у медийщика, есть понимание, какие инструменты можно применить, и это прописывается в законе, это не сложно, сейчас мы подключим юристов, чтобы все правильно описать", - рассказал Потураев, однако отказался раскрывать детали будущего законопроекта, чтобы "не помогать юристам Медведчука".
Напомним, 14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".
Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).
Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.
Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.
В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.
Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.
7 июля украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".
Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".
они совместно валили пороха, как союзники
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Кому нужны эти дешёвые пиар-заявы "узеленского", если это невыполнимо?!
https://vgolos.com.ua/articles/operatsiya-revansh-poroshenko-ta-medvedchuk-tse-odnodumtsi-politychni-ta-biznesovi-blyznyuky_1017082.html
Зараз, після п'яти років Президента Порошенка: 24,45% : 73,22%.
я по чесноку готовился к тому чтобы его приняли по прибытию со вчерашних переговоров с ******
рейтинг слуги подлетел бы до 80%
ну раз вам не надо, может пеця хоть кума натравит
маловероятно конечно, после того как на 1+1 гройсман раскрыл тайну шо пеця и медведчук молочные братья, одну
писькутитьку сосут у путина
а вот для Юрика это был бы шанс шоб опять в клетку не посадили
Юга давай! и Вася нехай репу почешет, зачтётся если шо))
Как ти Хорь і хотєл.
Каким нужно быть кончелыгой, шоб за этого урода голосовать!
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Про це повідомив представник Зеленського у ТКГ Роман Безсмертний на брифінгу 18 липня 2019 у Києві. За його словами з 21 липня у ООС введено персональну відповідальність за відкриття вогню. Тобто, якщо наших бійців будуть вбивати вони не мають права стріляти. Якщо вони бачать, що росіяни розгортають батарею для обстрілу - вони не мають права стріляти. Бо це загрожує їм покаранням.
"Досягнуті домовленості, що з 0:01 21 числа починається безстрокова заборона на обстріли. Вперше в документі зазначено, що забороняється будь-яке ведення вогню. В заяві зазначено відповідальність осіб за відкриття вогню, а також передбачено публічну заяву сторін про припинення вогню", - сказав Безсмертний. Зрозуміло, що покарати бійця ЗСУ буде дуже легко. Бажаючих від Зеленського - багато. Але яким чином буде притягуватись до відповідальності російські окупанти??? Про це команда Зеленського скромно мовчить. Також, Кучма дозволив представникам ОБСЄ, тобто ГРУ РФ, вільно заходити на будь-які військові об'єкти України. Ще одна перемога російських окупантів у Мінську. І черговий злив національних інтересів України зеленським.
Только ЄС!!!
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Вот и получаем усиление Мертвечука.
Зе, СПАСИБО!!!