 Рейтинги партии Медведчука - это даже не реванш, это вторжение, - советник президента Потураев

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о данных социологических опросов касательно досрочных парламентских выборов, Потураев отметил, что "это даже не реванш, рейтинги оппозиционного блока - это вторжение".

Говоря о скупке медиаресурсов Виктором Медвдечуком и распространении ими российской пропаганды, советник Зеленского заявил, что это явление "надо ликвидировать". "У нас экспансия в наше телерадиопространство... Это война", - подчеркнул Потураев.

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Он убежден, что команда Зеленского создаст "действенные инструменты, который вскроет финансовую поднаготную, того, что за этими каналами стоит, то эти, якобы собственники, сами будут рады быстро отпрыгнуть подальше".

"У меня, как у медийщика, есть понимание, какие инструменты можно применить, и это прописывается в законе, это не сложно, сейчас мы подключим юристов, чтобы все правильно описать", - рассказал Потураев, однако отказался раскрывать детали будущего законопроекта, чтобы "не помогать юристам Медведчука".

Напомним, 14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.

В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.

7 июля украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".