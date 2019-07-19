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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:выборы (22754) Медведчук (935) реванш (21) рейтинг (1247) телевидение (545) 112_Украина (32) Newsone (51) ZIK (7) Потураев (5)

 Рейтинги партии Медведчука - это даже не реванш, это вторжение, - советник президента Потураев

Советник президента Никита Потураев заявил, что медиаактивы главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - это угроза для Украины, и их нужно ликвидировать.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о данных социологических опросов касательно досрочных парламентских выборов, Потураев отметил, что "это даже не реванш, рейтинги оппозиционного блока - это вторжение".

Говоря о скупке медиаресурсов Виктором Медвдечуком и распространении ими российской пропаганды, советник Зеленского заявил, что это явление "надо ликвидировать". "У нас экспансия в наше телерадиопространство... Это война", - подчеркнул Потураев.

Также смотрите: "Фигура Медведчука - токсична для всех", - экс-журналисты ZIK про массовые увольнения с телеканала. ВИДЕО

Он убежден, что команда Зеленского создаст "действенные инструменты, который вскроет финансовую поднаготную, того, что за этими каналами стоит, то эти, якобы собственники, сами будут рады быстро отпрыгнуть подальше".

"У меня, как у медийщика, есть понимание, какие инструменты можно применить, и это прописывается в законе, это не сложно, сейчас мы подключим юристов, чтобы все правильно описать", - рассказал Потураев, однако отказался раскрывать детали будущего законопроекта, чтобы "не помогать юристам Медведчука".

Напомним, 14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.

В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.

7 июля украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

Источник: https://censor.net.ua/n3138410
 
   
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еще год такой пропаганды и у них будет 100%(((((((((((((((((((((((
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Так не вы ли валили Пороха всеми силами ? Чего ж теперь воете на Луну ? Тьфу.
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Мне пришло приглашение на выборы и я буду голосовать за Европейскую Солидарность. Потому что Порошенко это будущее, а новопредставленный слуга народа это крах страны!!!

Рейтинги партии Медведчука - это даже не реванш, это вторжение, - советник президента Потураев - Цензор.НЕТ 3176
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после "типового бланка доноса" это вторая нормальноприкольная весчь )))
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73% (зефилы) без мозгов. Так и запишем.
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а не при порохе мертвечук начал входить в силу - а не при порохе был закрыт тот же шустер тем самым создав вакуум в сегменте ток шоу которую заполнил 112 канал - вас порохоботов послушать так зеленский уже у каждого из вас успел под дверью насрать - ну просто вездесущий
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да при порохе, благодаря пропаганде зеленки....
они совместно валили пороха, как союзники
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У Зеленского заявили, что Кремль хочет закончить войну на Донбассе..
.
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Один притомний вже появився. Мабуть аналітику читає, а не розклад телепередач Рейтинги партии Медведчука - это даже не реванш, это вторжение, - советник президента Потураев - Цензор.НЕТ 2653
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та він виконує роль «хорошого слєдоватєля»....
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Каким путем ликвидировать? Типа, взять все и поделить?..
Кому нужны эти дешёвые пиар-заявы "узеленского", если это невыполнимо?!
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Операція «Реванш»: «Порошенко та Медведчук - це однодумці, політичні та бізнесові близнюки»
https://vgolos.com.ua/articles/operatsiya-revansh-poroshenko-ta-medvedchuk-tse-odnodumtsi-politychni-ta-biznesovi-blyznyuky_1017082.html
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тоже месный. Иди ** *** со своей методичкой !
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ЯК МОЖЕ БУТИ В ВТОРГНЕННЯ, ЯКЩО ЗА НЬОГО РЕАЛЬНО ГОЛОСУЮТЬ? правильно говорити проукраїнськи сили про***ли 5 років
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За часів реваншу після повалення Ющенка, відношення українці - хохли, було 5% : 90%.
Зараз, після п'яти років Президента Порошенка: 24,45% : 73,22%.
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МЕДВЕДЧУКА НА НАРЫ - этого требует историческая ситуация и справедливость !!! Рейтинги партии Медведчука - это даже не реванш, это вторжение, - советник президента Потураев - Цензор.НЕТ 2000
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пэтруха пригревал 5 лет мертвячука, позволяя ему устроиться с комфортом и всеми удобствами, приготовить стартовую площадку для дальнейшего вторжения в Украину.
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cimbitep. При Порошенко Мертвечук тихо сидел и никому не мешал а сейчас ...
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ага. на Банковой он сидел, в гостях у *********** потрошенко. за пять лет сколотил партию, рабиновича отмазал, пару каналов прикупил. или это за последний месяц все произошло? не несите ахинею, Ылиты.
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Причём всё это за наши деньги. Медведчук поставляет в Украину сжиженный газ и дизель
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При Порошенко Мертведчук вылез из забытия, создал партию и купил 2 телеканала.
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Сидел тихо, но по ночам на Банковой они с ПАПом замутили жирный бизнес на дизтопливе и сжиженном газе. Вот откуда Медведчук опять встал на ноги
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ахренеть. вы в одном кабинете, шоль? Рейтинги партії Медведчука - це навіть не реванш, це вторгнення, - радник президента Потураєв - Цензор.НЕТ 3798
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А самого Мертвечука за **пу взять разве нельзя ?
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О Потураев ум! Может донесет до ЗЕбилов правду, а то они вытираться и закусывать не успевают все то говно, которое им с экранов подают.
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это вторжение - "За жертя" - никуда отсюда и не уходило уже не один десяток лет...
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а вопрос только в этом? Читайте-нужен только закон и все. Зеюристам нужны законы под Зе, а никак не для Украины. Разберитесь с этим и его партией при наличии уже действующих законов, а не активации новых новых по ситуации
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так забаньте эту крысу побыстрее
я по чесноку готовился к тому чтобы его приняли по прибытию со вчерашних переговоров с ******
рейтинг слуги подлетел бы до 80%
ну раз вам не надо, может пеця хоть кума натравит
маловероятно конечно, после того как на 1+1 гройсман раскрыл тайну шо пеця и медведчук молочные братья, одну письку титьку сосут у путина
а вот для Юрика это был бы шанс шоб опять в клетку не посадили
Юга давай! и Вася нехай репу почешет, зачтётся если шо))
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Ща Зєля вєлосіпєд завєдєт, і поєдєт арєстовивать М-чука.
Как ти Хорь і хотєл.
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мертвечук в раде, это просто жесть!
Каким нужно быть кончелыгой, шоб за этого урода голосовать!
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результат пяти лет перепечаток пропагандистом сайтов ДНР и РФ.
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Во! И снова эта фамилия! Потураев... Не, так дело не пойдет! Всё, прямо сейчас я им займусь вплотную. А то ведь как-то неправильно: чувак уже серьезно примелькался, при этом- не только на Цензоре, а я о таком слышу впервые.
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Лохи живут в Украине, поэтому на всех выборах их имеют, рвут им задницы.
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А чому ж мертвечук про пороха говорив:"ета власть нє хочєт діалога, пєщерная русафобія, санкциі нужни билі не мировим государствам, а Порошенку"? Фігня якась виходить
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Проте з перегонів намагаються пороха зняти, а не мертвечука.
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Чушь и ложь! Эта срань уже успешно опровергнута. Никто Петю снимать не пытался.
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Вот хоть убей, как не украинец, не понимаю присутствия Мертвечука на украинской земле, как?
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Загрались у демократію. Те падло прямо говорить:"на Украінє гражданскій внутрєнній конфлікт". Хоча ця його думка і збігається з рашапропагандою та думкою коломойського (кінцевий бенефіціар зе-прожекту)
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Это отрыгивается пятилетнее бездействие мародёра.
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Порошенко под реваншем вообще-то имеет ввиду твоего хозяина.
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Это план-Б *****, на тот случай если провалится план-А с агентом "Лолита". Рассейские паспорта на бамбасе сразу после выборов - из той же оперы.
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Зеленський ввів персональну відповідальність для бійців ЗСУ - вони не мають права стріляти.

Про це повідомив представник Зеленського у ТКГ Роман Безсмертний на брифінгу 18 липня 2019 у Києві. За його словами з 21 липня у ООС введено персональну відповідальність за відкриття вогню. Тобто, якщо наших бійців будуть вбивати вони не мають права стріляти. Якщо вони бачать, що росіяни розгортають батарею для обстрілу - вони не мають права стріляти. Бо це загрожує їм покаранням.

"Досягнуті домовленості, що з 0:01 21 числа починається безстрокова заборона на обстріли. Вперше в документі зазначено, що забороняється будь-яке ведення вогню. В заяві зазначено відповідальність осіб за відкриття вогню, а також передбачено публічну заяву сторін про припинення вогню", - сказав Безсмертний. Зрозуміло, що покарати бійця ЗСУ буде дуже легко. Бажаючих від Зеленського - багато. Але яким чином буде притягуватись до відповідальності російські окупанти??? Про це команда Зеленського скромно мовчить. Також, Кучма дозволив представникам ОБСЄ, тобто ГРУ РФ, вільно заходити на будь-які військові об'єкти України. Ще одна перемога російських окупантів у Мінську. І черговий злив національних інтересів України зеленським.
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Да, это-вторжение. Рейтинги Слуги Урода и ЗажОп я-вторжение, вторжение в черепные коробки малоросов, которых оказалось 73 %. В черепные коробки тех, которые отказались от армии, веры, мовы и мажут теперь на хлеб Сватов.
Только ЄС!!!
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Просто сейчас лохторат Зели перетекает Медведчук, ничего личного
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Ну так сделайте наконец хоть что то чтобы ети мрази не попали в парламент и правительство. Ато потом как только они получат имунитет с ними бороться будет уже не возможно.
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В общем уважение к свободе слова у Зе не выше, чем у Пороха. свобода должна быть только для его слова.
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Це виходить, що українців в Україні процентів 10. Або ЦИК взагалі переплюнула підрахуя. У жирафа вже в залу не лише голова, а й ноги.
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Заметте, порохосрань против Мертвечука ничего не имеет против, ниодного коментария, зато против Зеленского у них все стволы работают круглосуточно.
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Зебилы выбрали Клоуна, который сдает Украину!

Вот и получаем усиление Мертвечука.

Зе, СПАСИБО!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРейтинги партии Медведчука - это даже не реванш, это вторжение, - советник президента Потураев
 
 
 
 
 
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