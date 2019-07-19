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 Происшествия, За рубежом
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Все про:мошенничество (740) Microsoft (9)

 Украинского тестировщика, который обокрал Microsoft на $10 млн, арестовали в США

В США арестовали 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука, которого обвиняют в организации мошеннической схемы и присвоении $10 млн во время работы в Microsoft.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське". 

Кващук работал в Microsoft с августа 2016 года по июнь 2018 года. Он был QA-тестировщиком в команде Universal Store Team, которая отвечает за коммерческую деятельность в интернете. Тестировщики этой команды могут делать бесплатные покупки, пользуясь скидочными картами.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества, компания блокировала доставку физических товаров, заказанных по этим карточкам, но Кващук перехитрил это ограничение. Вместо "физических товаров" он покупал по скидкам подарочные сертификаты в магазине Microsoft и продавал их третьим лицам. Из-за подозрительно резкого скачка в использовании подарочных сертификатов Microsoft организовала внутреннее расследование, к которому впоследствии привлекла Секретную службу и Налоговое управление США. Правоохранители отследили цепочку аккаунтов и цифровых кошельков, указав на Кващука. Пока он был незамеченным, успел купить себе Tesla за $162 тыс. и виллу у озера за $1,6 млн.

Украинца обвиняют в нанесении ущерба компании на $10 млн. Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138408
 
 
 Топ комментарии
 
Жадность - это плохо. Теперь хорошо посидит
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Толковый ограничился бы одним лимоном в год. И так до пенсии.
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Жадность фраера сгубила.
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Толковый ограничился бы одним лимоном в год. И так до пенсии.
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ну красава конечно, только вот зачем в США было сидеть, если обокрал Майкрософт7 На планете есть много уютных уголоков и везде хорошо когда у тебя есть 10 млн баксов)
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Жадность - это плохо. Теперь хорошо посидит
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Красавчик конечно ,но видно не судьба ... Украинского тестировщика, который обокрал Microsoft на $ 10 млн, арестовали в США - Цензор.НЕТ 4076
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даже в комментах это видно, не далеко от кацапов ушли.
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из 5ти комментов 3 похвальных. Так что вы хотите от слуг народа?))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинского тестировщика, который обокрал Microsoft на $10 млн, арестовали в США
 
 
 
 
 
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