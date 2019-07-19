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Все про:ГПУ (9215) Сарган (367) Карплюк (22)

 Экс-мэра Ирпеня, кандидата в нардепы Карплюка сегодня ждут в ГПУ для вручения подозрения. ДОКУМЕНТ

Сегодня, 19 июля, в 12:00 в ГПУ ожидают бывшего мэр Ирпеня Владимира Карплюка, чтобы вручить ему подозрение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган и выложила фото повестки.

"Опережая заявления о "политических преследованиях", отмечу лишь, что в уголовном производстве, где фигурирует известный мэр Киевщины, только сплошная экономика", - написала она.

В комментариях под своим постом Сарган добавила, что "некоторые "головы" умеют замыливать глаза избирателям красивыми фонтанами, клумбами, освещением улиц. Цену этой красоты избиратели не знают".

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Как написано в повестке, Карплюку подготовили подозрение в уголовном производстве по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Экс-мэра Ирпеня, кандидата в нардепы Карплюка сегодня ждут в ГПУ для вручения подозрения 01

Напомним, 21 июля 2017 года ГПУ провела несколько десятков обысков по делу мэра Бучи Федорука и мэра Ирпеня Карплюка. Обыски прошли в рамках дела о хищении 890 га леса.

"В рамках дела о хищении 890 га леса подразделения Генпрокуратуры, СБУ и МВД провели обыски по 31 адресу, в том числе и по месту жительства мэров Бучи и Ирпеня. Подозреваемые должностные лица в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева", - сообщил тогда Луценко.

В ГПУ отметили, что в ходе обысков " нашли документы, подтверждающие данные о разных преступлениях: от вырубки лесов до незаконного строительства ". Также в рамках "бучанского дела" расследуется незаконное предоставление 14 га земли экс-вице-спикеру Верховной Рады Калетнику.

1 сентября 2017 года прокуратой Киевской области мэру Ирпеня Карплюку было сообщено о подозрении.


Экс-мэра Ирпеня, кандидата в нардепы Карплюка сегодня ждут в ГПУ для вручения подозрения 02
Экс-мэра Ирпеня, кандидата в нардепы Карплюка сегодня ждут в ГПУ для вручения подозрения 03

Источник: https://censor.net.ua/n3138402
 
 
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Да куда там )) Он эти 890Га леса пустил на предвыборную компанию. На каждом шагу бигморды с его рожей.
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Задолбали уже своей "политкорректностью"! От кого баллотируется-то?
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Вот поетому его и таскают что ниоткого. А как только пристанет к какой то банде сразу станет честным и порядочным и героем еще о котором по ТВ будут рассказывать легенды.
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Да не очень-то его таскают. Но зуб на него у Луцика точно. Не поделился, скорее всего.
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Там какие то терки из-за ирпенского леса что Киевским чиновникам не дал раздеребанить
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це остання рибалка юрка, чи ше буде?)
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Вот сволочь такая, наделал красивых фонтанов, клумб и осветил улицы, замылить глаза людям хотел. Берите пример с Кличка, который них*я не делал, кроме всем известного стекляного моста, только сотни гекта земли раздербанил и его никто никуда не вызывает
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вы не поверите, - это его работа и деньги налогоплательщиков (я не про Кличка)
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Ірпінь і Карплюк..
масштаб дерибану на порядок менший ніж у Львові Садовим
звичайно,уКиєві ще більші можливості..
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Вот именно что у Киева намного больше возможностей. Но притом в Ирпине фонтаны, асфальт и везде тротуары в тротуарной плитке, а в Киеве вонючий совок с перерытым асфальтом еще советских времен, тротуары до сих пор огорожены совковыми уже гнилыми и погнутыми трубами совковых времен и вонью мусорников.
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В том-то и дело. Центр в Ирпене красивее, чем в Киеве. Получается, Карплюк воровал на порядки меньше, чем Кличко?
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интересно, сколько у нас кандидатов в депутаты, свободных от всяких подозрений, не объявленных в розыск и просто честных людей..., думаю меньше половины..., есть шанс опять получить раду, сплошь состоящую из непосаженных преступников... и кто-то думает, что эти граждане снимут с себя неприкосновенность... Ексмера Ірпеня, кандидата в нардепи Карплюка сьогодні чекають у ГПУ для вручення підозри - Цензор.НЕТ 3176
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серед самовисуванців таких десятки..серед кількох тисяч це 1 відсоток
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-мэра Ирпеня, кандидата в нардепы Карплюка сегодня ждут в ГПУ для вручения подозрения. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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