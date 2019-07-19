 Экс-мэра Ирпеня, кандидата в нардепы Карплюка сегодня ждут в ГПУ для вручения подозрения. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган и выложила фото повестки.

"Опережая заявления о "политических преследованиях", отмечу лишь, что в уголовном производстве, где фигурирует известный мэр Киевщины, только сплошная экономика", - написала она.

В комментариях под своим постом Сарган добавила, что "некоторые "головы" умеют замыливать глаза избирателям красивыми фонтанами, клумбами, освещением улиц. Цену этой красоты избиратели не знают".

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Как написано в повестке, Карплюку подготовили подозрение в уголовном производстве по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, 21 июля 2017 года ГПУ провела несколько десятков обысков по делу мэра Бучи Федорука и мэра Ирпеня Карплюка. Обыски прошли в рамках дела о хищении 890 га леса.

"В рамках дела о хищении 890 га леса подразделения Генпрокуратуры, СБУ и МВД провели обыски по 31 адресу, в том числе и по месту жительства мэров Бучи и Ирпеня. Подозреваемые должностные лица в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева", - сообщил тогда Луценко.

В ГПУ отметили, что в ходе обысков " нашли документы, подтверждающие данные о разных преступлениях: от вырубки лесов до незаконного строительства ". Также в рамках "бучанского дела" расследуется незаконное предоставление 14 га земли экс-вице-спикеру Верховной Рады Калетнику.

1 сентября 2017 года прокуратой Киевской области мэру Ирпеня Карплюку было сообщено о подозрении.





