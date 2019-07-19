 Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции, - новоизбранная глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Об этом она заявила в интервью газете La Repubblica, сообщает Цензорн.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Фон дер Ляйен подчеркнули, что РФ демонстрирует враждебное поведение уже в течение долгого времени, напомнив об оккупации Крыма и попытках максимально разделить Европу.
"Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции и в то же время продолжать диалог", - подчеркнула она.
"Мы также совершенствуемся в демонтаже дезинформационных сюжетов и кампаний в социальных сетях с фейковыми новостями. Это наша привилегия как демократий - отвечать прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами", – заявила фон дер Ляйен.
чую любовь к свиноросам на подсознательном уровне))
походу диды ваивали)
Там много чего сплелось.
Но ее не очень любят, обвиняют в некомпетентности. Посмотрим, что она в ЕК нарулит.
европа никогда особо немцев не любила
еще со времен римской империи
румына надо было ставить))
Вот уже дурики. Надо было создать армию евроботов, которые бы с утра до вечера рассказывали, как хорош Евросоюз, Еврокомиссия, а без Юнкера всему кранты.
Им нужно было избрать на должность главы Еврокомиссии какого нибудь тупого клоуна...
Что бы порешал с путиным где то посередине Эльбы...
не так всё просто у них
походу только петру алексеичу удалось кормить своих свиноботов из бюджетного корыта
вчера гройсман на 1+1 рассказывал про 10 000 ботов парашенко
и это только штатные
ужас мля
И насколько я понимаю, боты не только в Минстеце, а и в других министерствах и ведомствах.
Володя вже в курсі?
Петров-Водкин, картина маслом. 😁
Надо добавлять.
Какие там ракеты ? .....
Сегодня он:
Голова комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, член правління Газпрому; персональний друг Путіна.
от ваших воплей делу только вред. победа над коррупцией в украине будет шахом пуйлу без всяких разговоров. другого пути у Украины нет, а порохло отняло у Украины 5 лет на свой дерибан с целью самообогащения.