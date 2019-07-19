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Все про:Вторая мировая война (241) Польша (4831) Путин (24932)

 Путина не пригласят на мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, - польский вице-премьер Сасин

Власти Польши не собираются приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Об этом 18 июля заявил польский вице-премьер Яцек Сасин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По его словам, было бы "неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует в отношении соседей такими же методами".

Сасин отметил, что с высокой долей уверенности можно говорить о приезде президента США Дональда Трампа. На вопрос о присутствии на мероприятиях канцлера Германии Ангелы Меркель чиновник ответил, что сохраняет оптимизм на этот счет.

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В Польше убеждены, что событие будет иметь "всемирный масштаб".

Основная программа, приуроченная к годовщине начала войны, пройдет в Варшаве, а первая церемония состоится утром 1 сентября в Гданьске, где в этот день в 1939 году польская армия приняла бой против вермахта. В 2009 году президента РФ Дмитрия Медведева приглашали в Польшу на церемонию по случаю 70-летия начала Второй мировой войны. 

Источник: https://censor.net.ua/n3138396
 
   
 Топ комментарии
 
потому што для путина вторая мировая началась в 1941
Путина не пригласят на мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, - польский вице-премьер Сасин - Цензор.НЕТ 5406

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Гітлер з 1-го вересня 1939 року по 22 червня 1941 року вів війну в Європі та атлантиці за повної політичної та економічної підтримки сталіна та ссср..
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Ні, він тільки всюди розвмоляв російською. І їздив в Москву роліки знімати.
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Кацапські бвйки з паралельної реальності нікому не цікаві
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Лучше бы нерусские освободили Кремль(Ахыр Ян Улу-Конец Горящего Древнего=Крым), построенный царями ИндоПэриджана=ГрекоАнара(ЯнЭр-горящий Муж=Рим=ЯнуЭрий)=Од(АзАта-отсюда уеЗД=ТарТария=ОдУр-Огня муж у Платона=БалаАтаЯна-Дите Отца Горящего)ЭрБэйДжана.А Москву основал МэнАга(отсюда монах, а не Менгу как дурят) АтаОмур(Теймур)= Я ГОСПОДИН ОТЕЦ ЖИЗНИ. МэнАга=АГАМЭН=Гамон=Амон=Амэн=Юпитер=Зевс=Сияуш.Слава Кавказу!
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Это какими надо быть дебилами чтобы отмечать НАЧАЛО ВОЙНЫ?
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