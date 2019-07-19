 Массовое отравление на свадьбе на Ривненщине: в больнице остаются 38 человек, из них семеро детей, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 19 июля в Здолбуновской районной больнице с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 38 человек (из них 7 детей), которые присутствовали на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт Мизоч Здолбуновского района. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, 15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 50 человек (из них 10 детей) и 16 июля в инфекционное отделение Кременецкой ЦРБ Тернопольской области госпитализированы 8 человек (из них 3 детей), находившихся на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек).