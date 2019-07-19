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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1245) Германия (3370) Лавров (1628) моряки (850) Россия (73373) Маас (82)

 "Настал момент для конструктивного вклада всех сторон", - глава МИД Германии Маас призвал РФ освободить военнопленных украинских моряков

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 18 июля в Бонне призвал Россию освободить 24 военнопленных украинских моряков.

Об этом сообщает "Немецкая волна", передает Цензор.НЕТ.

Маас высказал мнение, что в конфликте вокруг Украины "настал момент для конструктивного вклада всех сторон", куда относится и освобождение военнопленных украинцев.

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Он подчеркнул, что в украинском конфликте сейчас налицо "позитивные сигналы".

Глава МИД Германии выразил надежду, что новое бессрочное перемирие, которое вступает в силу 21 июля, будет соблюдаться, окажется прочным, что поможет достичь прогресса в вопросе выполнения Минских соглашений.

Лавров, в свою очередь, заявил, что рассчитывает на выполнение новым руководством Украины Минских соглашений. Однако он не поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского о привлечении к нормандскому формату США и Великобритании.

Глвав российского МИД подчеркнул, что формат уже согласован, он может продвинуться вперед "в новых условиях", и важно "не распылять внимание".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3138394
 
 
 Топ комментарии
 
Продолжается утечка информации из тайных источников, однако не гарантирующих её достоверность: уточнена истинная причина приступа тремора фрау Меркель во время визита президента Зеленского - німецьку канцлерку трясло як Тарасову хату від одночасного збігу двох нестримних бажань - якнайшвидше нахапати грошенят від «Північного потоку-2» і напіддати коліном Зелюку, щоб під ногами не плутався.
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прямо фокусник, этот Маас. Одной рукой зарабатывает на хуйле, другой ему угрожает. На каких лохов это расчитано.
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похоже, оперативки не хватает порохоботам для удержания всех случайных измышлений о зеленском, созданных в прохоботских клоаках, вот они и лезут разместить их в облаке, где могут.

маньяки-с.
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Ну да, может и германия внесет свой - просто с@биесь вместе со своими торговыми партнерами - кацапами.
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Почему концентрируются то на моряках, то на Сенцове, вместо того, чтобы последовательно настаивать на незаконности удержания руснёй всех граждан Украины.
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потому что Зеленский не может все удержать в памяти. оперативки маловато... "Настав момент для конструктивного внеску всіх сторін", - глава МЗС Німеччини Маас закликав РФ звільнити військовополонених українських моряків - Цензор.НЕТ 7850
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похоже, оперативки не хватает порохоботам для удержания всех случайных измышлений о зеленском, созданных в прохоботских клоаках, вот они и лезут разместить их в облаке, где могут.

маньяки-с.
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судя по предыдущему заявлению Мааса о том, что "северный поток-2" - это хорошо! кацапы, от безысходности, уже взяли наших моряков в качестве заложников, чтобы достроить эту свою канализацию
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Немцы хотят мира в Европе, хотят спокоцно зарабатывать бабки на газе.
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А Украина со своей трубой и самым большим месторождением газа в Европе им мешает.
А как же свободный рынок и конкуренция?
Как то не по европейски это не прозрачно и не демократично.
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Вот она коррупция и торговля на крови оказывается где.
Да ребята.
Нехорошо наивных украинцев так обманывать.
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Немцы скупают у Русни газ, уворованный у коренных нерусских народов Севера Евразии.
Они - многовековые соучастники преступлений российской зверо-ордынии против народов половины Евразии.
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Есть такое дело.
Геноцид русней чукчей и эвенков на международном уровне такого вопроса не существует.
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С таких вопросов и надо начинать дискуссию с руснёй, как бы она ни уворачивалась от них.
И уже давно была бы шелковой, как жулик, пойманный с поличным, потому что ничего, кроме ворованного, у русни на продажу и пропитание нет.
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Ой я вас умоляю
Придать газовому вопросу идеологическую составляющую нереально
Или СП или транзит через Украину - все это ОДНА вилка. Покупка российского газа.

Только транзит через Украину даёт Украине возможность на этом заработать

Пока речь идёт в принципе о российском газе, идеология в любом случае одна и та же.
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Некровопролитное решение проблем с руснёй, если оно еще возможно, лежит куда глубже, чем это обычно допускается и обсуждается, imho.
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прямо фокусник, этот Маас. Одной рукой зарабатывает на *****, другой ему угрожает. На каких лохов это расчитано.
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Продолжается утечка информации из тайных источников, однако не гарантирующих её достоверность: уточнена истинная причина приступа тремора фрау Меркель во время визита президента Зеленского - німецьку канцлерку трясло як Тарасову хату від одночасного збігу двох нестримних бажань - якнайшвидше нахапати грошенят від «Північного потоку-2» і напіддати коліном Зелюку, щоб під ногами не плутався.
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Зеленский и Кучма в Минске начали сдавать Украину Москве.

В Договоренностях, которых в Минске на переговорах достиг Киев с Россией и ее марионетками "Л/ДНР", есть очень опасный пункт. Он обернется для Украины трагедией. Внимание на важный момент в договоренностях с Москвой обратил историк и блогер Сергей Климовский. Дарка Чепак (Олифер - ред.), пресс-секретарь Леонида Кучмы, ныне возглавляющего делегацию на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ и РФ) в Минске, опубликовала вечером 17 июля на своей странице в "Фейсбук" текст достигнутого в этот день соглашения. Третий пункт его, не может не вызвать возмущения, так как Украина: "Зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату для моніторингу та верифікації, що проводяться нею, в тому числі з застосуванням її технічних засобів". Напомню, Москва в 2015 г. и несколько раз позже пыталась продавить в Минске пункт, разрешающий группам ОБСЕ проводить мониторинг не только в Донецкой и Луганской областях, но и по всей Украине. Порошенко и назначенная им группа переговорщиков категорически его отвергали, поскольку не секрет, что в состав групп ОБСЕ входили и агенты Кремля. Принятие такого условия на практике означает разрешение противнику вести на законных основаниях разведку по всей территории Украины под видом групп ОБСЕ, либо используя подкуп их членов. Несмотря на крайне сложную ситуацию 2015 г., это предложение никогда не было принято украинской делегацией, и натолкнувшись на ее сопротивление Москва отступила. На практике принятие этого условия означает, что группы миссии ОБСЕ, например, могут "мониторить" Яворовский полигон в Львовской области, находящийся в тысяче км от линии фронта, что выглядит, мягко говоря, нелогично. Единственное объяснение этому - желание Москвы вести легально военную разведку в Украине и получить доступ на ее армейские объекты. Теперь, когда делегация РФ вернулась в ПАСЕ, а Кучма позорно согласился принять этот пункт, военная разведка РФ получила почти полную свободу рук для работы в Украине. В ближайшее время можно ожидать появления таких миссий ОБСЕ возле армейских складов, интересующих Москву, и вполне законного запуска над ними беспилотников.
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Устроили международную виставу с нашими моряками. На самом деле чем меньше украинцы будут реагировать на эти манипуляции, тем быстрее их освободят, потому что тогда не будет смысла ***** их держать в плену и нарываться на дополнительные проблемы. А пока эта тема вызывает бурную реакцию, гебня будет держать пацанов в плену и до последнего вымучивать с неопытной команды ЗЕ все новые и новые бонусы, а ЗЕ, как развращенный популярностью шоумен, будет ловить хайп с этой темы.
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Опять порхоботина выдает свои домыслы за имеющие отношение к реальности.
Обычная скобеевщина, поставленная на службу Барыге ПОПу у корыта.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Настал момент для конструктивного вклада всех сторон", - глава МИД Германии Маас призвал РФ освободить военнопленных украинских моряков
 
 
 
 
 
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