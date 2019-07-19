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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, За рубежом
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 Евросоюз призвал РФ прекратить поставки террористам на Донбасс высокотехнологичного оборудования для глушения сигнала

Евросоюз призывает Россию прекратить поставки высокотехнологичных систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы своим вооруженным формированиям на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении ЕС, обнародованном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Мы призываем Россию прекратить поставки поддерживаемым ею вооруженным формированиям на Донбассе высокотехнологичного оборудования для глушения сигнала", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе решительно осудили участившиеся атаки на беспилотники СММ ОБСЕ и препятствование их работе.

"Мы обеспокоены тем, что попытки обнаружить потерянный 27 июня БПЛА дальнего радиуса действия на неподконтрольной правительству территории наткнулись на препятствия в виде "глушения" и не дали никаких результатов. 12 июля огонь стрелкового оружия был вновь открыт в направлении мини-БПЛА СММ, на этот раз возле Металлиста, в неподконтрольном правительству районе в 7 км северо-западнее Луганска", - отмечается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна нести ответственность за атаки на беспилотники ОБСЕ на Донбассе, - представитель Украины в ОБСЕ Цымбалюк

В ЕС подчеркнули, что лица, ответственные за любое умышленное повреждение, уничтожение или потерю беспилотных летательных аппаратов СММ и других средств, "должны быть привлечены к ответственности - как политически, так и финансово".

Как сообщалось, миссия ОБСЕ неоднократно информировала об обнаружении различных типов современных российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности Р330 "Житель", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", "Торн", "Тирада-2", "Репеллент-1".

Источник: https://censor.net.ua/n3138393
 
   
 Топ комментарии
 
Чому тільки за глушилки згадують? А за зброю? А за "отпускников"?
Зебіл мав би пролобіювати такі пункти... Але: він здатен лише на роялі... Максимум - в теслі ролики записати. І те - в Києві; а виїхати і зустрітись з людьми, від яких залежить потрібний документ - западло йому...
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Ес призвал
ЕС обеспокоен
ЕСтребует
ЕС озадачен
а рф пофигу...
Ну, и смысл всех этих призывов?
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Пять лет! Пять лет! А они только призвали.
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Пять лет! Пять лет! А они только призвали.
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Чому тільки за глушилки згадують? А за зброю? А за "отпускников"?
Зебіл мав би пролобіювати такі пункти... Але: він здатен лише на роялі... Максимум - в теслі ролики записати. І те - в Києві; а виїхати і зустрітись з людьми, від яких залежить потрібний документ - западло йому...
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Потому что их беспилотникам мешает.
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Так они же ответили, что из-за этих систем они теряют свои беспилотники. Они в убытках через это. Поэтому их это и волнует. На всех погибших украинцев им насрать.
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Они на пару с кремлем это и затеяли.
Северный поток же строится.
Они уже потирают ручки как шаантажируют всю европу этим своим газом,а тут такой облом со слаецевым.
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Ес призвал
ЕС обеспокоен
ЕСтребует
ЕС озадачен
а рф пофигу...
Ну, и смысл всех этих призывов?
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чем то "призывы цк кпсс к (очередному событию)" напоминает.
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Источник помех это это источник сигнала и идиальная цель для пеленгации и уничтожения .
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На Ближнем Востоке и во Вьетнаме слово "Шрайк" , обьічно , бьіло последним словом оператора РЛС , или предпоследним...
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Как они могут прекратить сами себе!,никак
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" прекратить поставки высокотехнологичных систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы своим вооруженным формированиям на Донбассе."

Глупое требование. Как можно требовать от страны не поставлять вооружение своей армии?
Требовать нужно, чтобы Рашка убрала свои вооруженные формирования с Донбасса, а не поставлять им что-то перестала...
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До сраки все ваши фальшивые озабоченности и призывы.
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Якщо під час оголошеного з 21 липня перемир'я на Донбасі ворог порушить режим тиші, то отримає адекватну відповідь з аналогічної зброї.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, інформує Цензор.НЕТ.
"Не плутайте "припинення будь-якого вогню" з "вогнем у відповідь". Нічого дорожчого за життя людини нема! І якщо ворог порушить режим тиші, він отримає адекватну відповідь. З аналогічної зброї!" - написав Безсмертний. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3138383
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Испанец Киевский e8266ba4 - я слушал этого Безсмертного и его карту капитуляции ....

Превращение Лугандонии в украинское Преднистровье и грузинскую Абхазию ...
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А как же обеспокоенность там,озабоченность?
Такое впечатление что в Евросоюзе одни амёбы обитают,сцущие кипятком от СП-2.
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Посол Канады в Украине Роман Ващук опроверг фейк, который разносили украинские СМИ о якобы заявлении министра обороны Канады про неэффективное использование канадского военного оборудования в Украине.

Roman Waschuk‏Підтверджений профіль @WaschukCanUA

Трохи не так: Міністр Саджан висловлювався про проблеми використання військового обладнання в інших країнах;

як уточняють із @NationalDefence, нічого подібного він в Україні не спостерігав.

Військ-техн співробітництво координується з потребами @DefenceU
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Так ведь росЦия не являеться стороной конфликта... ??7....
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Это прописано в "МИНСКАХ " 1, 2, 3...15....
и на всех переговорных площадках...??
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----ИЛИ ЭТИ ВСЕ БУМАЖКИ---для СОРТИРА ,,???????.
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Хотя, я знал сразу жэ после первого сбитого самалета.., .
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ТОГДА.--- на многие "минсские " пункты"------НАПЛЕВАТЬ..
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а с росции ТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ за жизни разрушение и самалеты..

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А вы Путину про детей расскажите? У него же есть дети-пусть с-ка нащих пожалеет!!
Но не думаю ,что это чудовище клюнет! Не надоело его упрашивать? Клоуны!
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Ой, забеспокоились.....бесхребетные !! С 14-го года Европа только и делает, что беспокоиться !!!
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ПАСЕ иного мнения: русские - ета миротворцы, им премия положена
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕвросоюз призвал РФ прекратить поставки террористам на Донбасс высокотехнологичного оборудования для глушения сигнала
 
 
 
 
 
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