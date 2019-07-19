 Евросоюз призвал РФ прекратить поставки террористам на Донбасс высокотехнологичного оборудования для глушения сигнала

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении ЕС, обнародованном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
"Мы призываем Россию прекратить поставки поддерживаемым ею вооруженным формированиям на Донбассе высокотехнологичного оборудования для глушения сигнала", - говорится в заявлении.
В Евросоюзе решительно осудили участившиеся атаки на беспилотники СММ ОБСЕ и препятствование их работе.
"Мы обеспокоены тем, что попытки обнаружить потерянный 27 июня БПЛА дальнего радиуса действия на неподконтрольной правительству территории наткнулись на препятствия в виде "глушения" и не дали никаких результатов. 12 июля огонь стрелкового оружия был вновь открыт в направлении мини-БПЛА СММ, на этот раз возле Металлиста, в неподконтрольном правительству районе в 7 км северо-западнее Луганска", - отмечается в заявлении.
В ЕС подчеркнули, что лица, ответственные за любое умышленное повреждение, уничтожение или потерю беспилотных летательных аппаратов СММ и других средств, "должны быть привлечены к ответственности - как политически, так и финансово".
Как сообщалось, миссия ОБСЕ неоднократно информировала об обнаружении различных типов современных российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности Р330 "Житель", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", "Торн", "Тирада-2", "Репеллент-1".
Зебіл мав би пролобіювати такі пункти... Але: він здатен лише на роялі... Максимум - в теслі ролики записати. І те - в Києві; а виїхати і зустрітись з людьми, від яких залежить потрібний документ - западло йому...
Северный поток же строится.
Они уже потирают ручки как шаантажируют всю европу этим своим газом,а тут такой облом со слаецевым.
ЕС обеспокоен
ЕСтребует
ЕС озадачен
а рф пофигу...
Ну, и смысл всех этих призывов?
Глупое требование. Как можно требовать от страны не поставлять вооружение своей армии?
Требовать нужно, чтобы Рашка убрала свои вооруженные формирования с Донбасса, а не поставлять им что-то перестала...
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, інформує Цензор.НЕТ.
"Не плутайте "припинення будь-якого вогню" з "вогнем у відповідь". Нічого дорожчого за життя людини нема! І якщо ворог порушить режим тиші, він отримає адекватну відповідь. З аналогічної зброї!" - написав Безсмертний. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3138383
Превращение Лугандонии в украинское Преднистровье и грузинскую Абхазию ...
Такое впечатление что в Евросоюзе одни амёбы обитают,сцущие кипятком от СП-2.
Roman WaschukПідтверджений профіль @WaschukCanUA
Трохи не так: Міністр Саджан висловлювався про проблеми використання військового обладнання в інших країнах;
як уточняють із @NationalDefence, нічого подібного він в Україні не спостерігав.
Військ-техн співробітництво координується з потребами @DefenceU
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Это прописано в "МИНСКАХ " 1, 2, 3...15....
и на всех переговорных площадках...??
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----ИЛИ ЭТИ ВСЕ БУМАЖКИ---для СОРТИРА ,,???????.
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Хотя, я знал сразу жэ после первого сбитого самалета.., .
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ТОГДА.--- на многие "минсские " пункты"------НАПЛЕВАТЬ..
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а с росции ТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ за жизни разрушение и самалеты..
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Но не думаю ,что это чудовище клюнет! Не надоело его упрашивать? Клоуны!