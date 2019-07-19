 За укус патрульной девушку приговорили к двум годам ограничения свободы, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Украины Facebook.
"13 сентября, около 23 часов, во время патрулирования на проспекте Мира, к полицейскихм обратились граждане, которые сообщили, что возле одного из заведений на земле сидит девушка, которая ведет себя неадекватно. Во время неоднократных замечаний и попыток успокоить девушку, последняя укусила патрульную за кисть левой руки", - сказано в сообщении.
За дерзкий поступок правонарушительница приговорена к 2 годам ограничения свободы.
"Действия нападающей квалифицированы следователем по ч.2 ст.345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК", - отметили в полиции.
тесты не прохожу, а придумываю... скучный ты, лахтинский.
Только от жизни собачей... (с)
Как символично!
Загоняют в стойло овец...
Что бы как в рашке, что бы даже формы боялись...., что бы потом когда ночью воронки забирали даже и мысли не было трепыхаться....
План Портнова - путина в реализации....
ЗЕбуин,хватит вылизывать очко своему обдолбленному нарко-клоуну.
За укус патрульной девушку приговорили к двум годам лишения свободы, - полиция
таке відчуття що понабирали в редактори безграмотних школярів
Редакторам відомо,що переважна більшість читає лише заголовки, а не тексти.
От і приманюють здобич гучними назвами .
так:
За укус, патрульной девушку приговорили к двум годам лишения свободы, - полиция
чи:
За укус патрульной, девушку приговорили к двум годам лишения свободы, - полиция
от і маєте.
От же ж єйний мужик щіслівий...
Может сам попробуешь,чмо мусорское?
Или ты **** думаешь,что ты самый грамотный?
Вас не то что кусать,вас за ноги и об стенку пока кровью харкать не перестанете.Твари...
p.s. а... стоп, или нацкорпус финансируется аваковым и все их акции с Катей были заказухой (ибо сейчас резко утихло)? ммм... да не, фигня какая-то, показалось.