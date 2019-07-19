 В московском аэропорту Шереметьево при взлете задымился самолет со 178 пассажирами, есть пострадавшие

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Лайнер должен был вылететь в Ереван, но перед взлетом в кабине пилотов и салоне появился дым, и пилоты приняли решение об эвакуации через аварийные трапы. Среди пассажиров началась паника, на борту возникла давка.

В результате восемь человек получили ссадины, ушибы и растяжения, пятерых из них доставили в медпункт аэропорта.

Всего на борту находились 178 пассажиров.

Источник агентства "Интерфакс" в органах управления воздушным движением уточнил, что два человека в результате инцидента были госпитализированы.

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На сайте авиакомпании NordWind сообщили, что экипаж Boeing 737 эвакуировал пассажиров из-за постороннего запаха на борту самолета.

В авиакомпании отметили, что запах появился в 00:45 при разбеге на взлет. После эвакуации по надувным трапам всех пассажиров разместили в здании аэропорта. Им предоставили еду и напитки. Багаж выгрузили из самолета и перегрузили на резервный борт.

Однако, как пишет ТАСС, в Шереметьево заявили, что эвакуация началась из-за задымления, которое возникло при разбеге. После этого командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение прервать взлет.

Напомним, 5 мая в Шереметьево произошла авиакатастрофа. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва — Мурманск, загорелся при аварийной посадке. В результате из 78 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.