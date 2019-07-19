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 Происшествия, За рубежом
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Все про:авария (1092) Москва (2630) самолет (2235) Шереметьево (20)

 В московском аэропорту Шереметьево при взлете задымился самолет со 178 пассажирами, есть пострадавшие

Пассажиров самолета Boeing 737 в московском аэропорту Шереметьево экстренно эвакуировали из-за срабатывания датчика о задымлении на борту. В ходе эвакуации из аварийного самолета пострадали 8 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Лайнер должен был вылететь в Ереван, но перед взлетом в кабине пилотов и салоне появился дым, и пилоты приняли решение об эвакуации через аварийные трапы. Среди пассажиров началась паника, на борту возникла давка.

В результате восемь человек получили ссадины, ушибы и растяжения, пятерых из них доставили в медпункт аэропорта.

Всего на борту находились 178 пассажиров.

Источник агентства "Интерфакс" в органах управления воздушным движением уточнил, что два человека в результате инцидента были госпитализированы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пошел запах гари, началась паника: в "Шереметьево" самолет Superjet 100 заменили перед самым вылетом. ФОТО

На сайте авиакомпании NordWind сообщили, что экипаж Boeing 737 эвакуировал пассажиров из-за постороннего запаха на борту самолета. 

В авиакомпании отметили, что запах появился в 00:45 при разбеге на взлет. После эвакуации по надувным трапам всех пассажиров разместили в здании аэропорта. Им предоставили еду и напитки. Багаж выгрузили из самолета и перегрузили на резервный борт.

Однако, как пишет ТАСС, в Шереметьево заявили, что эвакуация началась из-за задымления, которое возникло при разбеге. После этого командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение прервать взлет.

Напомним, 5 мая в Шереметьево произошла авиакатастрофа. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва — Мурманск, загорелся при аварийной посадке. В результате из 78 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3138388
 
   
 Топ комментарии
 
Раніше на пару хвилин не могли вилетіти?- Щоб встигнути злетіти.
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тьфу халепа ,ну почему не сгорел на фиг - непорядок ! В московском аэропорту Шереметьево при взлете задымился самолет со 178 пассажирами, есть пострадавшие - Цензор.НЕТ 8094
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Лол, как обычно на рашке вначале есть пострадавшие, а в итоге под сотню трупов и не одного пострадавшего человека.
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Раніше на пару хвилин не могли вилетіти?- Щоб встигнути злетіти.
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тьфу халепа ,ну почему не сгорел на фиг - непорядок !
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Техніка в лапах парашника-шматок металобрухту!
🤑
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В кацапів як завжди, якщо не згоріли самі себе подавлять. Як з ними можна разом жити?
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Тут як не прикро, але це людський фактор і ніхто не зможе гарантувати на 100 відсотків, як сам поведе себе в той. чи іншій ситуації. Не беремо до уваги осіб, котрі навчені до дій в таких випадках. І то, коли загроза самому собі, ти ще зорієнтуєшся; а коли твоїм любим рідним, ти можеш розгубитись.
Загалом, основні жертви при таких ЧП, це наслідки паніки.
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Какой-то пьяненький ватник в сортире закурил на минуту раньше времени взлета, а экипаж до этого летал на Пупержжотах, вот и обосрался. А остальные ватники знали о том что сезон пожаров начался, даже подлодки - и то загораются В московском аэропорту Шереметьево при взлете задымился самолет со 178 пассажирами, есть пострадавшие - Цензор.НЕТ 4301
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Ані тожелюді! Как так можно! Астанавітєсь! Вот прачітают братья етат форум, ужаснутся руSSафобскім висказиваніям. Давайтє міріцца!
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Знову мов стадо чумайдани свої рятували, а решта певно травмувалась в паніці, поки перші з валізами виходили.
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Жаль видосика с салона нет, поржали бы с кацапов,рвущихся к выходу,расталкивая локтями своих детей и жён.
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Видно в борьбе за винос личного чемодана друг друга подавили...
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Давно еще, в Египте, был свидетелем, как 2 росийские семьи чуть не подрались за место в автобусе
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К сожалению, если бы такое случилось в Украине, поведение пассажиров было бы точно таким же.
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Nordwind Airlines (рус. но́рдвинд эйрлайнс; юридическое название - ООО «Северный ветер») - российская авиакомпания, образованная в 2008 году. Наряду с Pegas Fly является дочерней авиакомпанией туроператора «Пегас Туристик». Базируется в московском аэропорту Шереметьево.

Nordwind Airlines является одной из лидирующих авиакомпаний на российском авиационном рынке.
Компания Nordwind Airlines начинала свою операционную деятельность в 2008 году. Её флот насчитывал три самолёта, на которых выполнялись полёты по шести направлениям. К 2009 году флот насчитывал семь самолётов, что позволило открыть несколько новых направлений.
В 2012 году авиакомпания пополнила свой парк еще восемнадцатью воздушными суднами.
К 2014 году парк воздушных судов вырос до двадцати единиц и было перевезено 4,4 миллиона пассажиров.
С 2016 года, помимо чартерных полётов, авиакомпания выполняет регулярные грузопассажирские перевозки в города Российской Федерации и ближнего зарубежья.
В начале 2017 года авиакомпания Nordwind Airlines объявила об увеличении воздушного флота для расширения присутствия на внутреннем рынке воздушных перевозок, а также проведении ребрендинга
C 25 марта 2019 года Росавиация внесла существенные правки в деятельность авиакомпании - Nordwind запретили осуществлять полеты на расстояние, которое превышает 1 час полета от запасных аэродромов. Эта мера была связана с недостаточной технической подготовкой пилотов и отсутствием необходимого количества сотрудников в компании в принципе.
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Недостатня підготовка пілотів? Питання вирішується просто, запасний аеродром. У московському аеропорту Шереметьєво під час зльоту задимився літак зі 178 пасажирами, є постраждалі - Цензор.НЕТ 1669
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скоро август. руцкие просто не должны нарушить его традиции ))
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Как говорят сами касабы - сели с огоньком.
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Нужно скрепными подводами в Армению добираться.... Шереметьево то проклятое место....
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Опять этот Boeing 737. Я думал ему запретили летать во всех странах.
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Чим думав? Boeing 737 эксплуатируется настолько широко, что в любой момент времени в воздухе находится в среднем 1200 самолётов и каждые 5 секунд в мире взлетает и садится один 737-й[
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Может для самолетов это немного. Например ты знаешь сколько сейчас анов находится в воздухе? А то что они горят, падают и всячески ломаются чаще всех это факт.
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Ну, хоч морди один другому потовкли від душі, па-руSSкі
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ московском аэропорту Шереметьево при взлете задымился самолет со 178 пассажирами, есть пострадавшие
 
 
 
 
 
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