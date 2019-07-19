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 Экономика
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Все про:Газ (9103) Лавров (1628) транзит (527) Северный поток (478) Маас (82)

 Глава МИД ФРГ Маас считает "Северный поток-2" разумным и важным для Европы проектом

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) выступил в защиту строительства спорного газопровода "Северный поток-2", подчеркнув его важность не только для Германии, но и для всей Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Это экономический проект, экономический проект в сфере энергетики, который, с нашей точки зрения, исключительно разумен, причем не только для Германии, но и для Европы", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Кёнигсвинтере под Бонном в четверг, 18 июля.

Маас отверг опасения в том, что из-за "Северного потока-2" можно будет отказаться от транзита российского газа в Европу по украинским трубопроводам, и Украина в результате окажется подверженной шантажу.

"Мы не считаем это справедливым аргументом, поскольку федеральное правительство уже многие годы пытается сохранить транзит газа через Украину", - сказал министр ФРГ.

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Лавров также подчеркнул сугубо коммерческий характер проекта "Северный поток-2". При этом он выразил готовность Москвы к переговорам с Киевом о сохранении транзита российского газа через Украину "на экономически обоснованных и реализуемых на практике условиях".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) неоднократно подчеркивала, что она будет настаивать на сохранении транзита газа через Украину.

Газопровод "Северный поток-2" строится российскими и европейскими компаниями под руководством российского концерна "Газпром". Участницей проекта является и "дочка" немецкого концерна BASF - компания Wintershall. Целый ряд европейских стран выражает большие сомнения по поводу строительства "Северного потока-2", полагая, что Европа попадет в еще большую зависимость от российского газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3138387
 
 
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Немчуру и жабоедов надо исключить из переговоров по Крыму и Донбассу. Великая Британия и США реально помогут Украине. Однозначно.
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москалі недаремно їх обрали, бо знали, що можна домовитись.
то не принципова Британія.
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Не для Європи, а для Німеччини, яка впустила до себе троянську конячку.
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много букф...., про то что есть, будет и чем сердце успокоится... Глава МИД ФРГ Маас считает "Северный поток-2" разумным и важным для Европы проектом - Цензор.НЕТ 605
Закончится все херово короче...

Гліб Бабіч
17 год ·

"Слова, які нічого не змінять"
Я не хочу стріляти на вулицях міста, яке я зберіг мирним протягом п'яти років.
Огинати тіла мирних жителів, що потрапили під міномет, щоб вибрати позицію для зручного пострілу з гранатомета, в борт контролюючого перехрестя БТРа....Читати далі

Глава МИД ФРГ Маас считает "Северный поток-2" разумным и важным для Европы проектом - Цензор.НЕТ 53
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Не добили в своё время фашистскую и сталинскую нечесть☹️
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Чому Німеччина лояльна до неофашистів. ? Досі в головах гітлер счидить ?
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BASF имеет славную историю: входил И. Г. Фарбениндустри, который производил газ Циклон Б, который использовался для массовых убийств. Приверженность к моральным ценностям зашкаливает кароч.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГлава МИД ФРГ Маас считает "Северный поток-2" разумным и важным для Европы проектом
 
 
 
 
 
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