 Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды вблизи н.п. Пески - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Троицкого - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Каменки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- окраины Водяного - из станкового противотанкового гранатомета;

- два раза в районе населенного пункта Павлополь - из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Ломакино - из миномета калибра 82 мм;

- вблизи н.п. Пищевик - из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 1 раз: из подствольного гранатомета и стрелкового оружия были обстреляны окраины Майорска.

"В результате подрыва один военнослужащий погиб, двое получили ранения во время вражеских обстрелов. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям", - сказано в сообщении.

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По данным разведки 18 июля один оккупант уничтожен и двое ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил один обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия вблизи Широкино.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.