EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  844  7
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1245) военнопленные (504) Конгресс США (437) моряки (850) санкции (7430)

 В Конгрессе США подготовили новые санкции против РФ за захват украинских моряков, - посольство

В Конгрессе США подготовили новые санкции против Российской Федерации за незаконное содержание экипажей и кораблей ВМС Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Сопредседатели украинского кокуса в Конгрессе внесли на рассмотрение Палаты представителей двухпартийный законопроект, предусматривающий введение американских санкций против 24 высоких должностных лиц российских спецслужб и приближенных к ним лиц за незаконное задержание 24 украинских моряков и 3 судов украинских ВМС у Керченского пролива в ноябре прошлого года. В законопроекте говорится, что санкции будут оставаться в силе, пока Россия не освободит моряков и корабли", - говорится в сообщении.

В совместном заявлении отностельно представления законопроекта американские законодатели подчеркнули, что "международное сообщество не должно стоять в стороне, тогда как Россия усиливает свою агрессию в Европе и мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос украинских моряков стал токсичным для России, - Зеркаль

"Этот законопроект - мощное послание украинским морякам и их семьям о том, что США не забывают об их героической борьбе за защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем своих коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию немедленно освободить украинских моряков", - подчеркнули конгрессмены .

Соавторами законопроекта являются конгрессмены-демократы Марси Каптур и Майкл Квигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнопленные моряки находятся за рамками минского процесса. По ним есть решение Международного трибунала, - Безсмертный

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

В Конгрессе США подготовили новые санкции против РФ за захват украинских моряков, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138385
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А теперь представь себе что человеку и его семье поставили на лоб клеймо. Больше НИКОГДА в своей жизни он не сможет поехать в цивилизованную страну поскольку это клеймо на лбу. И отменить его будет невозможно. Сдохнет Х@ло, и это ничего не изменит. Собрать кворум в Конгрессе и отменить санкции очень тяжело, если даже возможно.
Вот и решай, это страшно или нет🤔
 показать весь комментарий
 
 
И ещё. Эти должностные лица не хранят свои деньги на расии
 показать весь комментарий
 
еще раз, эти ******** и так невыездные, и им без ***** по любому писец. Так каким боком им те санкции?
 показать весь комментарий
 
Та ложив болт путін на ці смішні санкції...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Конгрессе США подготовили новые санкции против РФ за захват украинских моряков, - посольство
 
 
 
 
 
 вверх