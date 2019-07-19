 В Конгрессе США подготовили новые санкции против РФ за захват украинских моряков, - посольство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Сопредседатели украинского кокуса в Конгрессе внесли на рассмотрение Палаты представителей двухпартийный законопроект, предусматривающий введение американских санкций против 24 высоких должностных лиц российских спецслужб и приближенных к ним лиц за незаконное задержание 24 украинских моряков и 3 судов украинских ВМС у Керченского пролива в ноябре прошлого года. В законопроекте говорится, что санкции будут оставаться в силе, пока Россия не освободит моряков и корабли", - говорится в сообщении.

В совместном заявлении отностельно представления законопроекта американские законодатели подчеркнули, что "международное сообщество не должно стоять в стороне, тогда как Россия усиливает свою агрессию в Европе и мире.

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"Этот законопроект - мощное послание украинским морякам и их семьям о том, что США не забывают об их героической борьбе за защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем своих коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию немедленно освободить украинских моряков", - подчеркнули конгрессмены .

Соавторами законопроекта являются конгрессмены-демократы Марси Каптур и Майкл Квигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.