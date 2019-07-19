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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
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 Приветствуем договоренность о прекращении огня всеми сторонами на Донбассе, - МИД Германии

ФРГ приветствует договоренность об очередном перемирии на Донбассе и надеется, что на этот раз оно будет длительным.

Так в МИД Германии прокомментировали договоренность о прекращении огня на Донбассе с 21 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приветствуем договоренность относительно установления на востоке Украине постоянного прекращения огня всеми сторонами, начиная с 21 июля", - говорится в заявлении министерства.

МИД ФРГ подчеркивает, что этот шаг должен обеспечить ощутимое улучшение ситуации для местных жителей.

Вместе с тем немецкая сторона обещает, что будет продолжать настаивать на постоянном прекращении огня, которое предусматривает отвод тяжелого вооружения, а также разминирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине", - МИД Германии о телефонном разговоре Путина и Зеленского

"Минские соглашения остаются незаменимой основой для мирного процесса на востоке Украины", - убеждены в Берлине.

Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 г. по киевскому времени.

Источник: https://censor.net.ua/n3138384
 
 
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Приветствовать будете, когда эти орки придут к вам, чтоб пафтарить. Они такие, они могут, они обещали.
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Да, ведь им легче. Живут по принципу :" Чужую беду руками разведу" (((
Память человеческая бывает очень короткой
Но и мы в 14-ом не могли представить, что будет ТАК(((
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В Германии уже потирают руки как будут нагреваться на коммерции CP-2 из страны угробившей сотни детей, женщин и мужчин в Боинге, и развязавшей войну на Востоке Европы в десятки тысяч пострадавших и убитых человек.
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История обречена повторяться, я бы посмотрел как бы они приветствовали такое решение, если бы па-раша отжала у них скажем Дрезден или Мюнхен, а потом еще и убила при этом несколько тысяч их граждан. Но етить, им же газ нужен! А давайте пустим в расход Украину, тем более нам ЗЕ сказал, что это внутренний конфликт и это папередники Крым отдали, а потом еще и в придачу на усрусских наехали и развязали мля войну....это агонь господа, так из нас горбатого еще никто не лепил. Приветствуем договоренность о прекращении огня всеми сторонами на Донбассе, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 5012
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"Приветствуем.."

Вигідно німцям = не вигідно Україні.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПриветствуем договоренность о прекращении огня всеми сторонами на Донбассе, - МИД Германии
 
 
 
 
 
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