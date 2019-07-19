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 Политика Украины
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 В случае нарушения тишины открывается ответный огонь, - Безсмертный об условиях нового перемирия на Донбассе

Если во время объявленного с 21 июля перемирия на Донбассе враг нарушит режим тишины, то получит адекватный ответ из аналогичного оружия.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный, информирует Цензор.НЕТ.

"Не путайте "прекращение какого-либо огня" с "ответным огнем". Ничего дороже жизни человека нет! И если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ. Из аналогичного оружия!", - написал Безсмертный.

Он объяснил, что понимается под "прекращением какого-либо огня" и почему это не распространяется на "ответный огонь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон, - Безсмертный

"Виды огня" бывают:

- по тактическими задачами, решаемыми (на уничтожение, подавление, истощение и др.)
- по видам оружия (из стрелкового оружия, гранатометов, оружия боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков, артиллерии, минометов и др.)
- по способам ведения (прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и др.)
- по напряженности стрельбы (одиночными выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, залповый и др.)
- по способами стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.)
- по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.).

."Или все молчат со всех сторон и наступает тишина. Или в случае нарушения тишины открывается ответный огонь", - подчеркнул Безсметрный.

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Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019г. по киевскому времени.

В случае нарушения тишины открывается ответный огонь, - Безсмертный об условиях нового перемирия на Донбассе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138383
 
   
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Не старайтесь, порохосрань все равно Зраду найдет.
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Все по полочкам - внятно, четко, ясно - если выстрелят, получат в ответ
Пусть так и будет
В конце концов каждый получает то, что заслужил.. или заслужит..или по вере своей
Я ВЕРЮ, что мы победим!
Пусть я получу по вере...............
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А пёсики поняли по своему и разнесли зраду чуть ли не с трибуналом за ответку .
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