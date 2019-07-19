 Украинские военные имеют право стрелять в ответ, - Безсмертный

Об этом на своей странице в Фейсбук написал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный, информирует Цензор.НЕТ.

"Не путайте "прекращение какого-либо огня" с "ответным огнем". Ничего дороже жизни человека нет! И если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ. Из аналогичного оружия!", - написал Безсмертный.

Он объяснил, что понимается под "прекращением какого-либо огня" и почему это не распространяется на "ответный огонь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон, - Безсмертный

"Виды огня" бывают:

- по тактическими задачами, решаемыми (на уничтожение, подавление, истощение и др.)

- по видам оружия (из стрелкового оружия, гранатометов, оружия боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков, артиллерии, минометов и др.)

- по способам ведения (прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и др.)

- по напряженности стрельбы (одиночными выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, залповый и др.)

- по способами стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.)

- по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.).

."Или все молчат со всех сторон и наступает тишина. Или в случае нарушения тишины открывается ответный огонь", - подчеркнул Безсметрный.

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Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019г. по киевскому времени.