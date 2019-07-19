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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Безсмертный (297) Донбасс (18964) перемирие (1092) Трехсторонняя контактная группа (124)

 Украинские военные имеют право стрелять в ответ, - Безсмертный

Если во время объявленного с 21 июля перемирия на Донбассе враг нарушит режим тишины, то получит адекватный ответ из аналогичного оружия.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный, информирует Цензор.НЕТ.

"Не путайте "прекращение какого-либо огня" с "ответным огнем". Ничего дороже жизни человека нет! И если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ. Из аналогичного оружия!", - написал Безсмертный.

Он объяснил, что понимается под "прекращением какого-либо огня" и почему это не распространяется на "ответный огонь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон, - Безсмертный

"Виды огня" бывают:

- по тактическими задачами, решаемыми (на уничтожение, подавление, истощение и др.)
- по видам оружия (из стрелкового оружия, гранатометов, оружия боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков, артиллерии, минометов и др.)
- по способам ведения (прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и др.)
- по напряженности стрельбы (одиночными выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, залповый и др.)
- по способами стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.)
- по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.).

."Или все молчат со всех сторон и наступает тишина. Или в случае нарушения тишины открывается ответный огонь", - подчеркнул Безсметрный.

Читайте также: Переговоры в Минске: Сайдик раскрыл детали договоренностей по "бессрочному перемирию" и мосту в Станице Луганской

Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019г. по киевскому времени.

Украинские военные имеют право стрелять в ответ, - Безсмертный 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138383
 
   
 Топ комментарии
 
С некоторых пор в нашем лексиконе появилось такое понятие как "гибридная война". Большинство населения так и не поняло смысл этого явления. Конечно, это ведь не в их дома прилетают снаряды. Это где-то там на востоке каждый день есть убитые и раненные. А население, свободное от оккупации, может себе позволить спокойную размеренную жизнь. А вечерком за пивом поругать власть, а еще и, насмотревшись телевизионных шоу и сериалов, почувствовать себя творцом своего будущего, как они это понимают. Но "гибридная война" при этом никуда не ушла. Это только кажется, что ее придумали сейчас.
В случае нарушения тишины открывается ответный огонь, - Безсмертный об условиях нового перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 4900
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А хто тобі петушку з червоним шарвком сказав, що ті 2 млн охламонів з України ?
От ти саме ж з російки і напевно на петушарія підписане.
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Все по полочкам - внятно, четко, ясно - если выстрелят, получат в ответ
Пусть так и будет
В конце концов каждый получает то, что заслужил.. или заслужит..или по вере своей
Я ВЕРЮ, что мы победим!
Пусть я получу по вере...............
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хто такий безсмертний,щоб давати команди стріляти чи ні?
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только есть и список ответственности за случаи применения оружия в момент тишины. Об этом почему то умолчали. И КСТАТИ, в Уставе предусмотрено все, а Устав-это закон для военных. Там нет прекращения огня и введение тишины.
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в Минске постоянно сидели и сидят представители лугандона и участвуют во всех переговорах
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А пёсики поняли по своему и разнесли зраду чуть ли не с трибуналом за ответку .
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Предателей ждет участь их предшественников - Винниченко и Грушевского
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Статья красиво выглядит! НО!!! Это только часть!!!! Договорились об ОТВЕТСТВЕННОСТИ бойцов в тч ВСУ!!! за открыиме огня!!!! Почему об этом молчок???
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и как Бутусов снова возложил вину многих из этих ситуаций на Порошенко? Только забыл примеры привести и слова Порошенко, что приказа умирать не было, да Наев это доказал
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Мендель ранее тебе непонятно пояснила?
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Хто такий Безсмертний? Чого варті його слова. Це піар перед виборами.
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Правда в тому, що є довірливи люди, а є шахрай і брехун Порошенко.
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да-да, ти - з "довірливих". Аже пре кремлядством. З юдьчиною вульвацією.
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Звісно так. Хто не за російського шпигуна Порошенка - той російський шпигун У разі порушення тиші відкривається вогонь у відповідь, - Безсмертний про умови нового перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 9390
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а это разве не предательство?
Украина:
- зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату для моніторингу та верифікації, що проводяться нею, в тому числі з застосуванням її технічних засобів.
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що пуче, з'їш шоколадку Рошен)) полегшає))
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порох лично у ванюшки старое ведро со двора спиз ил лично. вот сулима ни как не угомонится . все шахрайом обзывает .
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С некоторых пор в нашем лексиконе появилось такое понятие как "гибридная война". Большинство населения так и не поняло смысл этого явления. Конечно, это ведь не в их дома прилетают снаряды. Это где-то там на востоке каждый день есть убитые и раненные. А население, свободное от оккупации, может себе позволить спокойную размеренную жизнь. А вечерком за пивом поругать власть, а еще и, насмотревшись телевизионных шоу и сериалов, почувствовать себя творцом своего будущего, как они это понимают. Но "гибридная война" при этом никуда не ушла. Это только кажется, что ее придумали сейчас.
В случае нарушения тишины открывается ответный огонь, - Безсмертный об условиях нового перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 4900
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Если во время объявленного с 21 июля перемирия на Донбассе враг нарушит режим тишины, то получит адекватный ответ из аналогичного оружия.Источник: https://censor.net.ua/n3138383

ОК, а якщо - не порушує, але підходить до наших позицій на небезпечну відстань.
Тоді що ? Не стріляти ?
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Vedana, стріляти не треба.У нас хлопці добрі - на горло візьмУть...
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а сама формула- аналогичного?
если тебя пришли убивать из необычного оружия а у тебя такого нет - то ????
идиотизм в чистом виде... или предательство.
например - тактическое ядерное... у украинцев нет такого....
чем отвечать????
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ага как не давно было , пришли , развернули батарею , и ввалили . при развертвевании можно уже их было загасить но был приказ не стрелять. и еще а когда рядом закапываться будут , укрепления строить будут . тоже только смотреть можно ?
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Scorpman Y рвав собі дупу доказував інше...
🤣
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Скільки продажні порохоботи порвали собі сорочок на грудях доводячі, що Зєлєнський зрадив! Але за останній місяць втрати росіян на Донбасі вирісли втричі і місцеві масово рвуть контракти і кидають зброю. Може і правда, що перемирря Зеленського приведе до миру?
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Зелебот, зачем ты манипулируешь фактами? Допиши еще тот факт, что и потери нашей армии тоже выросли в три раза, за июнь погибло более 80 героев Украины.
Эти факты говорят только, что идет обострение конфликта.
Ну и ответь падаль, почему ***** активизировал боевые действия именно сейчас, особенно в свете последних новостей об ответственности для наших солдат если они стрелять будут.
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ти не дивуйся, вони всі, зебобіки, включно з юдьчиними, мертвечуковими - тільки й на брехню здатні.
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Відповідаю, росіянин Олег. Ваших цапів загинуло втричі більше, бо ваші цапи - дебільні. Дарма, що підступні. ЖОДНОГО зажмуреного цивільного лугандона від артвдарів укрвійськ за цей місяць не було. А донетчани з української теріторії після обстрілу ваших рукожопих цапів, страждали і гинули.
Тому, росіянин Олег, бери чорний мішок по розміру і дуй до нас на Донбас. Укрармія гарантує якість і ти повернишся незабаром
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Сколько погибших воинов ВСУ за июль 19 года напиши, и напиши, сколько за март 19 года. Давай сравним, узнаем врешь ты или я.
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Скидуй свої фсбшні показники, а я подивлюсь.
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За июнь 11 погибших воинов ВСУ. А за период с 1 января по конец марта этого года 12 погибших. Да пгтерь меньше сейчас.
А с мирными жителями ситуация такая же, за июнь более 70 жертв. Вся инфа есть открытом доступе.
Ты падаль так и не ответила на вопрос, почему сейчас идет активизация боевых действий на фоне запрета нашим воинам отстреливаться
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Статистика про ваших зажмурених цапів є?
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Врешь, петик, погибло в разы меньше наших ребят. Не путай свои мечты с реалом.
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Оно активизировало военный действия уже два (или три) месяца назад. Именно потому что перед выборами для нагнетания обстановки и недовольства среди населения. Под лозунгом "только медведчуковская "за життя" может принести нам мир". Это в чистом московский виде рэкет - надавить и потом требовать отдать своё.
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Так то оно так, но почему тогда зекоманда запретила нашим воинам отстреливаться?
Они то к медведчуку никак не относятся, они вроде как против друг друга настроены.
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Так не это является причиной активизации РФ на Донбассе, они её начали еще до выборов при Порошенко. И кстати слово "запрет" выдернули из какой-то речи Зеленского, официального запрета нет, от этом говорил и Хомчак. Зеленые потом писали что под "запретом" имелся в виду обоюдный отказ от обстрелов с обоих сторон.
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Джон СмитПодписаться

2 ч.

Пам'ятаєте: "ніякої заборони ведення вогню по противнику немає"?
А тим часом Зеленський в Мінську домовився про (!)відповідальність (!)українських солдат за (!)ведення вогню по противнику.

Тепер український солдат, що стріляє по ворогу - буде притягуватись до дисциплінарної відповідальності.
Російські бандити обіцяють також притягати до відповідальності якихось забулдиг.
Я вважаю це перемога.
Ви зробили їх разом!
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"А тим часом Зеленський в Мінську домовився про (!)"

Никогда небыло Зеленского в Минске, вы спутали с Порошекно. Сменте методичку.
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От ти і вибачишся перед атовцями за свою напрвду та зрадливу поведінку.
Відловлять тебе в Дніпрі і покарають.
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Все вопросы к вашему Порошенко, который подписал ТАКОЙ договор с пуйлом.
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Гліб Бабіч
18 ч. ·

"Слова, які нічого не змінять"
Я не хочу стріляти на вулицях міста, яке я зберіг мирним протягом п'яти років.
Огинати тіла мирних жителів, що потрапили під міномет, щоб вибрати позицію для зручного пострілу з гранатомета, в борт контролюючого перехрестя БТРа.
Відчувати непередаваний запах горілого палива, масла і плоті - від танка, що горить в проламаній вітрині шикарного бутика.
Ловити в приціл з підвального вікна силует в чужій формі. Щоб зробити ще один постріл, не більше. Тому, що тебе загнали в підвал як щура, і зараз накриють «Джмелем».
Для багатьох - це сценарій з фільму. Тому, що він страшно далекий від картини навколо - людського мурашника, нервових пробок і прийдешніх вихідних з природою і пивом.
Але для мене - один з дуже можливих варіантів найближчої реальності.
Цей веселий хлопець, який намагається виглядати дорослим - дуже схожий на тих, хто привів його в цей капкан. Просто він один з них, а їх - дуже багато.
Але вони нероздільні - тому що працюють ілюзією один для одного.
«Серйозні люди» переконали його, що «він може». Може, ось так, без уявлення про правила гри, без найменшого розуміння про реальний устрій світу - зробити крок на п'єдестал. І стати "дуче". Точніше - царем. Тому, що казка повинна бути простою. А «дуче» - це складно, і не всім зрозуміло. А «цар» - зрозуміло.
Він повірив і грає. Йому підіграють. І ті, у юрбі, що схожв на нього, але так і залишилися ніким. І ті, хто стоїть за спиною, і вважають себе кукловодами. Не помічаючи, що і до них тягнуться міцні мотузки головних розпорядників шоу.
"Царя" возять в казковій кареті. Він приймає казкові «царські» рішення. Він наказує сонцю вставати, а траві рости. Він розсипає дари, страчує і милує.
Без жодного результату і наслідків. Тому, що поки це все - гра. І влаштовує його «глядачів» якраз «казковістю» того, що відбувається. Поки це дозволяє скарбниця що дісталася у спадок, і стрімко порожніє.
Але наближається час, коли іграшкова влада стане повною. Питання тільки в необхідній кількості «бояр», яких оберуть його глядачи.
А потім прийде час діяти. Але, на жаль, це буде зовсім не його час. І діяти будуть зовсім інши сили.
Сценаріїв, що буде далі - можна написати десятки.
Але я опишу один. Найпростіший. Той, що мені підказує досвід військового, і змушує обрати та сама «бритва Оккама», яка радить не шукати складних рішень для простого.
Вважайте його сценарієм фильму катастрофи - бо так зручніше.
Мине небагато часу, «повна влада» остаточно сформується, і хлопчика підведуть до дорослих рішень, які гарантовано піднімуть на диби навколишню дійсність.
Найпростіше буде піти за схемою «карати й милувати» в частині «карати». І махнути пером широко, красиво і зачіпаючи максимальну кількість непричетних, і навіть "навпаки".
І плюс зіграти "царя-миротворця", і поступитися тим, що захищалося п'ять років.
Йому скажуть, що це божественно.
І він, як завжди, нічого не розуміючи - спровокує хвилю природного обурення. І незгоднв вийдуть на вулицю.
І потрібно буде пролити лише крапельку крові, щоб розлити річку.
А потім може статися страшне. Нашого хлопчика (не дай Бог) вразить злодійська (але дуже "своя") рука.
Підкине радіокеровану печеньку. Або прилетить отруєний кинджал. А поруч знайдуть стопку якихось візиток.
А в коаліції, від партії "Друг Ворога", наприклад, буде за квотою рулити головний боярин. Який небудь "кум ворога", якого тепер кличуть "спікєром". Або хтось подібний.
І підніме, булаву, що випала з охололих ручок. Відповідно закону, а ви як думали?
І стане царем. Реальним, і на все здатним. Для всього, що побажає його хазяїн.
Він не буде соромитися. І почне "жорстко придушувати". І перетворить червону річку на море.
Тому, що це будуть "легітимні дії".
І запровадить той самий "воєнний стан", щоб взяти в кулак всіх, а головне армію, яка зобов'язана буде виконувати накази безперечно, згідно особливого режиму. Але не для того, щоб вести. Для того, щоб втримати.
Тому, що далі він покличе того, хто вчора вважався ворогом. Зі схвалення, і по мандату світових лідерів. Пред'явивши як доказ частину свого "дикого народу", що намагається усунути законну владу. "Знову" - як вони будуть казати, натякаючи на Майдан.
Правильну картинку транслюватимуть по всіх каналах.
І "ті" - прийдуть.
І ось тоді, можливо, ранок застане нас в підвалі, куди приведе ситуація останнього бою.
Тому, що не погодяться з цим тисячі і тисячі. Але будуть в меншості і без підтримки.
І не треба мені говорити про те, що я "нагнітаю" або "перебільшую". Я описав найпростіший шлях знищення України. До якого все готово.
А історія, як вода, зазвичай обирає найпростіший шлях.
Тому це МОЖЕ бути. Запросто.
І я розповідаю це не ейфоричної більшості. І не хлопчикові, що грає в царя.
А вам. Які можуть опинитися в одному підвалі. Занадто пізно об'єднаними. Наостанок об'єднаними.
Тому, що зараз ви зло мружитесь один на одного, розбившись на дрібні купки. Тому, що у кожного з вас своя правда.
Тому, що два гетьмана на трьох.
Тому що розслабилися, і теж сподіваєтеся на "пронесе".
Тому, що це робили з нами сто років тому, і раніше.
Ви називаєте цього хлопчика, який грає в царя - "маріонеткою" і смієтеся. А самі не помічаєте, що вас давно ведуть за мотузки.
Просто залишилося кілька миттєвостей, для того, щоб відкинути чвари, ілюзії та амбіції. І оцінити реальність. І вчинити, згідно реальності.
Щоб не розтягнути останню можливість до протидії на десятки дрібних шматків.
Але, ми знову цього не зробимо, правда?
Тому я пишу слова, які нічого не змінять.
Бо вірю, дурень, що змінять.
Тому, що не хочу стріляти на вулицях міста, яке я зберіг мирним, протягом п'яти років.
І я пишу. Я кажу.
Оптиміст у мені помре останнім.
Не виключено, що в тому самому підвалі.
Але я спробую.
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це тобі слова людини військової для роздумів.
його ти теж в брехні обвинуватиш ? теж вибачень вимагатимеш ?
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Volodymyr Viatrovyc



Євроінтеграція по-новому. Володимир Литвин як представник України в Брюсселі. Той самий, який проштовхнув через парламент Харківські угоди. Ті самі, які забезпечили окупацію Криму Росією.
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ваша зміна ))
ваша !

++++++
++++++
Прошу обох припинити образливий діалог.
Дякую.
Адміністратор форуму.

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А что, Зе разорвать ТАКОЙ договор не может?
Зе, очевидно, стал зарабатывать на войне как и папередник.
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При всем уважении к бессмертному,но он не военный,он треполог.Хочу напомнить таким, умникам как он,трагедию 31 и 30 блок-постов на Бахмутке.После очередного перемирия,когда нашим запретилм стрелять,сепартня открыто,не стреляя,тупо рыли окопы и копаниры на более выгодных позициях иифактически взяли блок-пост в окуржение.Было много погибших с нашей стороны.Эта рыжая чуКма опять прет на теже грабли.Легко быть МИРОТВОРЦЕМ сидя в кабинете,за тысячи верст от войны,а ты попробуй быть таким в окопе.
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"После очередного перемирия,когда нашим запретилм стрелять..."

...Порошенко!
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Игорь согласен.Но такого больше НЕБЫЛО.Потому,что учли и больше не допускали.А сегодня опять.Умные учатся на чужих ошибках,а чуКма даже на своих не учится.Ему главное пинчуковские трубы протолкнуть на рынок рф.О гидранте не говорю принципиально,он в этом нихрена не понимает.Для него это другая галактика.
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Игорь согласен.Но такого больше НЕБЫЛО.Потому,что учли и больше не допускали.А сегодня опять.Умные учатся на чужих ошибках,а чуКма даже на своих не учится.Ему главное пинчуковские трубы протолкнуть на рынок рф.О гидранте не говорю принципиально,он в этом нихрена не понимает.Для него это другая галактика.
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По моему Безсметрный ответил на Ваш вопрос, не хочу повторяться.
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Роман Петрович, это все прекрасно конечно, особенно ваши разъяснения терминов, но как ваши слова соотносятся с директивой ГШ ВС Украины № 0...1.\.. прямо запрещающая открытие ответного огня подразделениями ез согласия ГШ ?
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ГШ виконав директиву зверху: "Нужно просто не стрелять"
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В случае нарушения тишины открывается ответный огонь, - Безсмертный об условиях нового перемирия на Донбассе

ента ***** бесмертный вчера договорилась в минске менять 69 укр пленных на 210 расеских. понимает, что получит за ентоти дагаворы и
поентаму вылез с ентим сообщением про ответы..

ты уже ***** отдал 150 расеских, каторых не должен был отдавать, ибо где взять еще таких 210, шоб поменять еще на оствшиеся 60 укр пленных.
их брали в плен 5 лет, рисковали жизнью.
бесмертный отдал за 5 минут.
забесплатно.
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https://censoru.net/37238-kuchma-i-zelenskij-nachali-sdavat-nas-moskve.html

Третий пункт его, приведенный ниже, не может не вызвать возмущения, так как Украина:

- зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату для моніторингу та верифікації, що проводяться нею, в тому числі з застосуванням її технічних засобів.

Напомню, Москва в 2015 г. и несколько раз позже пыталась продавить в Минске пункт, разрешающий группам ОБСЕ проводить мониторинг не только в Донецкой и Луганской областях, но и по всей Украине.

Порошенко и назначенная им группа переговорщиков категорически его отвергали, поскольку не секрет, что в состав групп ОБСЕ входили и агенты Кремля.

Принятие такого условия на практике означает разрешение противнику вести на законных основаниях разведку по всей территории Украины под видом групп ОБСЕ либо используя подкуп их членов.

Несмотря на крайне сложную ситуацию 2015 г., это предложение никогда не было принято украинской делегацией, и натолкнувшись на ее сопротивление Москва отступила.

На практике принятие этого условия означает, что группы миссии ПАСЕ, например, могут «мониторить» Яворовский полигон в Львовской области, находящий в тысяче км от линии фронта, что выглядит, мягко говоря, нелогично.

Единственное объяснение этому - желание Москвы вести легально военную разведку в Украине и получить доступ на её армейские объекты.

Теперь, когда делегация РФ вернулась в ПАСЕ, а Кучма позорно согласился принять этот пункт, военная разведка РФ получила почти полную свободу рук для работы в Украине.

В ближайшее время можно ожидать появления таких миссий ОБСЕ возле армейских складов, интересующих Москву, и вполне законного запуска над ними беспилотников.

Так как Кучму в Минск вернул Зеленский, то логичны два варианта: референдум по поводу договора, подписанного 17 июля Кучмой, либо досрочные президентские выборы.

Разумеется, если Зеленский лично не отыграет ситуацию обратно, сказав, например, что Кучма пошутил.

вот такие успехи г-н бессмертный
а почему вы про это не поведали?
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Безсмертний вирішив таки вляпатись в історію. Мабуть, щось воно не те, якщо кинувся так пояснювати. Хоча прямо сказано 'будь-якого вогню'. Це означає 'будь-якого'
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Чому після перемир'я Зеленського кількість зажмурених цапів на Донбасі вирісла втричі? А місцеві кидають зброю і масово рвуть контракти? Скажіть, порохоботи?
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НЕ нужно ничего выдумывать, Израиль в состоянии такой войны уже более 50 лет. И за каждого убитого еврея они в ответ убьют минимум трех противников. МОЛОДЦЫ,
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а зараз з рогаток Українські воїни мають відповідати на постріли щ гармат расіянських окупантів клятих... один загинув за добу, декілька пораненних... (
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Ніякого перемиря не буде. Кацапу вірити себе не поважати.
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" Надеюсь всем зелебобам понятно что мир на Донбасе устанавливает не Зеленский, не трехсторонняя группа в Минске, а лично Путин? Решил Путин что ему сейчас выгодно показать прекращение войны на Донбасе, он покажет. Решит снова эскалировать конфликт - все начнется за считанные часы и от украинцев ничего не зависит тут.
Таким образом мы сейчас не смотря на прекращения огня, если оно будет, проигрываем партию. Дальше пойдут разговоры за реинтеграцию Донбаса, амнистию боевиков и особый статус ДНР и ЛНР. "
отсюда
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Що??? Вже відіграли назад, падлюки??? А цапові шпигуни з ОБСЄ мають всеодно по всій країні шастати??? ******...
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Я не понимаю, а чем это "прекращение огня" отличается от того что есть сейчас?
Все то же самое - первыми не стреляем, только в ответ из такого же оружия.
Только тем что Зе надо прокукарекать про успехи на поприще обещания "прекратить войну"?
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Неможливо з kacapckimi ****** домовлятись та йти на поступки, вони розуміють лише силу, а наша сила лише у єдності у боротьбі, разом з західними партнерами... З ПУЙЛОМ НІЯКІ ДОМОВЛЕНОСТІ НІКОЛИ НЕ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские военные имеют право стрелять в ответ, - Безсмертный
 
 
 
 
 
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