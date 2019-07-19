 Украинские военные имеют право стрелять в ответ, - Безсмертный

Об этом на своей странице в Фейсбук написал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный, информирует Цензор.НЕТ.
"Не путайте "прекращение какого-либо огня" с "ответным огнем". Ничего дороже жизни человека нет! И если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ. Из аналогичного оружия!", - написал Безсмертный.
Он объяснил, что понимается под "прекращением какого-либо огня" и почему это не распространяется на "ответный огонь".
"Виды огня" бывают:
- по тактическими задачами, решаемыми (на уничтожение, подавление, истощение и др.)
- по видам оружия (из стрелкового оружия, гранатометов, оружия боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков, артиллерии, минометов и др.)
- по способам ведения (прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и др.)
- по напряженности стрельбы (одиночными выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, залповый и др.)
- по способами стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.)
- по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.).
."Или все молчат со всех сторон и наступает тишина. Или в случае нарушения тишины открывается ответный огонь", - подчеркнул Безсметрный.
Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019г. по киевскому времени.
От ти саме ж з російки і напевно на петушарія підписане.
Все по полочкам - внятно, четко, ясно - если выстрелят, получат в ответ
Пусть так и будет
В конце концов каждый получает то, что заслужил.. или заслужит..или по вере своей
Я ВЕРЮ, что мы победим!
Пусть я получу по вере...............
https://enigma.ua/articles/zelenskiy-vviv-personalnu-vidpovidalnist-dlya-biytsiv-zsu-voni-ne-mayut-prava-strilyati
Украина:
- зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату для моніторингу та верифікації, що проводяться нею, в тому числі з застосуванням її технічних засобів.
ОК, а якщо - не порушує, але підходить до наших позицій на небезпечну відстань.
Тоді що ? Не стріляти ?
если тебя пришли убивать из необычного оружия а у тебя такого нет - то ????
идиотизм в чистом виде... или предательство.
например - тактическое ядерное... у украинцев нет такого....
чем отвечать????
🤣
Эти факты говорят только, что идет обострение конфликта.
Ну и ответь падаль, почему ***** активизировал боевые действия именно сейчас, особенно в свете последних новостей об ответственности для наших солдат если они стрелять будут.
Тому, росіянин Олег, бери чорний мішок по розміру і дуй до нас на Донбас. Укрармія гарантує якість і ти повернишся незабаром
А с мирными жителями ситуация такая же, за июнь более 70 жертв. Вся инфа есть открытом доступе.
Ты падаль так и не ответила на вопрос, почему сейчас идет активизация боевых действий на фоне запрета нашим воинам отстреливаться
Они то к медведчуку никак не относятся, они вроде как против друг друга настроены.
2 ч.
Пам'ятаєте: "ніякої заборони ведення вогню по противнику немає"?
А тим часом Зеленський в Мінську домовився про (!)відповідальність (!)українських солдат за (!)ведення вогню по противнику.
Тепер український солдат, що стріляє по ворогу - буде притягуватись до дисциплінарної відповідальності.
Російські бандити обіцяють також притягати до відповідальності якихось забулдиг.
Я вважаю це перемога.
Ви зробили їх разом!
Никогда небыло Зеленского в Минске, вы спутали с Порошекно. Сменте методичку.
Відловлять тебе в Дніпрі і покарають.
18 ч. ·
"Слова, які нічого не змінять"
Я не хочу стріляти на вулицях міста, яке я зберіг мирним протягом п'яти років.
Огинати тіла мирних жителів, що потрапили під міномет, щоб вибрати позицію для зручного пострілу з гранатомета, в борт контролюючого перехрестя БТРа.
Відчувати непередаваний запах горілого палива, масла і плоті - від танка, що горить в проламаній вітрині шикарного бутика.
Ловити в приціл з підвального вікна силует в чужій формі. Щоб зробити ще один постріл, не більше. Тому, що тебе загнали в підвал як щура, і зараз накриють «Джмелем».
Для багатьох - це сценарій з фільму. Тому, що він страшно далекий від картини навколо - людського мурашника, нервових пробок і прийдешніх вихідних з природою і пивом.
Але для мене - один з дуже можливих варіантів найближчої реальності.
Цей веселий хлопець, який намагається виглядати дорослим - дуже схожий на тих, хто привів його в цей капкан. Просто він один з них, а їх - дуже багато.
Але вони нероздільні - тому що працюють ілюзією один для одного.
«Серйозні люди» переконали його, що «він може». Може, ось так, без уявлення про правила гри, без найменшого розуміння про реальний устрій світу - зробити крок на п'єдестал. І стати "дуче". Точніше - царем. Тому, що казка повинна бути простою. А «дуче» - це складно, і не всім зрозуміло. А «цар» - зрозуміло.
Він повірив і грає. Йому підіграють. І ті, у юрбі, що схожв на нього, але так і залишилися ніким. І ті, хто стоїть за спиною, і вважають себе кукловодами. Не помічаючи, що і до них тягнуться міцні мотузки головних розпорядників шоу.
"Царя" возять в казковій кареті. Він приймає казкові «царські» рішення. Він наказує сонцю вставати, а траві рости. Він розсипає дари, страчує і милує.
Без жодного результату і наслідків. Тому, що поки це все - гра. І влаштовує його «глядачів» якраз «казковістю» того, що відбувається. Поки це дозволяє скарбниця що дісталася у спадок, і стрімко порожніє.
Але наближається час, коли іграшкова влада стане повною. Питання тільки в необхідній кількості «бояр», яких оберуть його глядачи.
А потім прийде час діяти. Але, на жаль, це буде зовсім не його час. І діяти будуть зовсім інши сили.
Сценаріїв, що буде далі - можна написати десятки.
Але я опишу один. Найпростіший. Той, що мені підказує досвід військового, і змушує обрати та сама «бритва Оккама», яка радить не шукати складних рішень для простого.
Вважайте його сценарієм фильму катастрофи - бо так зручніше.
Мине небагато часу, «повна влада» остаточно сформується, і хлопчика підведуть до дорослих рішень, які гарантовано піднімуть на диби навколишню дійсність.
Найпростіше буде піти за схемою «карати й милувати» в частині «карати». І махнути пером широко, красиво і зачіпаючи максимальну кількість непричетних, і навіть "навпаки".
І плюс зіграти "царя-миротворця", і поступитися тим, що захищалося п'ять років.
Йому скажуть, що це божественно.
І він, як завжди, нічого не розуміючи - спровокує хвилю природного обурення. І незгоднв вийдуть на вулицю.
І потрібно буде пролити лише крапельку крові, щоб розлити річку.
А потім може статися страшне. Нашого хлопчика (не дай Бог) вразить злодійська (але дуже "своя") рука.
Підкине радіокеровану печеньку. Або прилетить отруєний кинджал. А поруч знайдуть стопку якихось візиток.
А в коаліції, від партії "Друг Ворога", наприклад, буде за квотою рулити головний боярин. Який небудь "кум ворога", якого тепер кличуть "спікєром". Або хтось подібний.
І підніме, булаву, що випала з охололих ручок. Відповідно закону, а ви як думали?
І стане царем. Реальним, і на все здатним. Для всього, що побажає його хазяїн.
Він не буде соромитися. І почне "жорстко придушувати". І перетворить червону річку на море.
Тому, що це будуть "легітимні дії".
І запровадить той самий "воєнний стан", щоб взяти в кулак всіх, а головне армію, яка зобов'язана буде виконувати накази безперечно, згідно особливого режиму. Але не для того, щоб вести. Для того, щоб втримати.
Тому, що далі він покличе того, хто вчора вважався ворогом. Зі схвалення, і по мандату світових лідерів. Пред'явивши як доказ частину свого "дикого народу", що намагається усунути законну владу. "Знову" - як вони будуть казати, натякаючи на Майдан.
Правильну картинку транслюватимуть по всіх каналах.
І "ті" - прийдуть.
І ось тоді, можливо, ранок застане нас в підвалі, куди приведе ситуація останнього бою.
Тому, що не погодяться з цим тисячі і тисячі. Але будуть в меншості і без підтримки.
І не треба мені говорити про те, що я "нагнітаю" або "перебільшую". Я описав найпростіший шлях знищення України. До якого все готово.
А історія, як вода, зазвичай обирає найпростіший шлях.
Тому це МОЖЕ бути. Запросто.
І я розповідаю це не ейфоричної більшості. І не хлопчикові, що грає в царя.
А вам. Які можуть опинитися в одному підвалі. Занадто пізно об'єднаними. Наостанок об'єднаними.
Тому, що зараз ви зло мружитесь один на одного, розбившись на дрібні купки. Тому, що у кожного з вас своя правда.
Тому, що два гетьмана на трьох.
Тому що розслабилися, і теж сподіваєтеся на "пронесе".
Тому, що це робили з нами сто років тому, і раніше.
Ви називаєте цього хлопчика, який грає в царя - "маріонеткою" і смієтеся. А самі не помічаєте, що вас давно ведуть за мотузки.
Просто залишилося кілька миттєвостей, для того, щоб відкинути чвари, ілюзії та амбіції. І оцінити реальність. І вчинити, згідно реальності.
Щоб не розтягнути останню можливість до протидії на десятки дрібних шматків.
Але, ми знову цього не зробимо, правда?
Тому я пишу слова, які нічого не змінять.
Бо вірю, дурень, що змінять.
Тому, що не хочу стріляти на вулицях міста, яке я зберіг мирним, протягом п'яти років.
І я пишу. Я кажу.
Оптиміст у мені помре останнім.
Не виключено, що в тому самому підвалі.
Але я спробую.
його ти теж в брехні обвинуватиш ? теж вибачень вимагатимеш ?
Volodymyr Viatrovyc
Євроінтеграція по-новому. Володимир Литвин як представник України в Брюсселі. Той самий, який проштовхнув через парламент Харківські угоди. Ті самі, які забезпечили окупацію Криму Росією.
ваша !
Зе, очевидно, стал зарабатывать на войне как и папередник.
...Порошенко!
ента ***** бесмертный вчера договорилась в минске менять 69 укр пленных на 210 расеских. понимает, что получит за ентоти дагаворы и
поентаму вылез с ентим сообщением про ответы..
ты уже ***** отдал 150 расеских, каторых не должен был отдавать, ибо где взять еще таких 210, шоб поменять еще на оствшиеся 60 укр пленных.
их брали в плен 5 лет, рисковали жизнью.
бесмертный отдал за 5 минут.
забесплатно.
Третий пункт его, приведенный ниже, не может не вызвать возмущения, так как Украина:
- зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату для моніторингу та верифікації, що проводяться нею, в тому числі з застосуванням її технічних засобів.
Напомню, Москва в 2015 г. и несколько раз позже пыталась продавить в Минске пункт, разрешающий группам ОБСЕ проводить мониторинг не только в Донецкой и Луганской областях, но и по всей Украине.
Порошенко и назначенная им группа переговорщиков категорически его отвергали, поскольку не секрет, что в состав групп ОБСЕ входили и агенты Кремля.
Принятие такого условия на практике означает разрешение противнику вести на законных основаниях разведку по всей территории Украины под видом групп ОБСЕ либо используя подкуп их членов.
Несмотря на крайне сложную ситуацию 2015 г., это предложение никогда не было принято украинской делегацией, и натолкнувшись на ее сопротивление Москва отступила.
На практике принятие этого условия означает, что группы миссии ПАСЕ, например, могут «мониторить» Яворовский полигон в Львовской области, находящий в тысяче км от линии фронта, что выглядит, мягко говоря, нелогично.
Единственное объяснение этому - желание Москвы вести легально военную разведку в Украине и получить доступ на её армейские объекты.
Теперь, когда делегация РФ вернулась в ПАСЕ, а Кучма позорно согласился принять этот пункт, военная разведка РФ получила почти полную свободу рук для работы в Украине.
В ближайшее время можно ожидать появления таких миссий ОБСЕ возле армейских складов, интересующих Москву, и вполне законного запуска над ними беспилотников.
Так как Кучму в Минск вернул Зеленский, то логичны два варианта: референдум по поводу договора, подписанного 17 июля Кучмой, либо досрочные президентские выборы.
Разумеется, если Зеленский лично не отыграет ситуацию обратно, сказав, например, что Кучма пошутил.
вот такие успехи г-н бессмертный
а почему вы про это не поведали?
Таким образом мы сейчас не смотря на прекращения огня, если оно будет, проигрываем партию. Дальше пойдут разговоры за реинтеграцию Донбаса, амнистию боевиков и особый статус ДНР и ЛНР. "
отсюда
Все то же самое - первыми не стреляем, только в ответ из такого же оружия.
Только тем что Зе надо прокукарекать про успехи на поприще обещания "прекратить войну"?