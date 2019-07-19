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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 До конца 2019 года полицейские офицеры общины появятся в 802 объединенных общинах, - Аваков

Уже к концу этого года полицейские офицеры общины появятся в 802 объединенных общинах, а в 2020 году этот проект охватит всю Украину.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Вместо неуловимого участкового, который большую часть времени занят коммуникацией с райотделом и бумажной работой, полицейский офицер общины ориентирован на общение с людьми, превенцию и предоставление правоохранительного сервиса. Он снабжен транспортом, техникой и рабочим местом. А главное - показатель качества работы - доверие людей. Гражданин сам решает, продолжать или нет контракт со своим офицером.

До конца 2019 года полицейские офицеры общины появятся в 802 объединенных общинах, - Аваков 01

До конца этого года мы планируем запустить этот проект в 802 объединенных общинах, а в течение 2020 года - охватить всю страну. За пределами больших городов, где будут работать полицейские офицеры общины, живет 2/3 населения Украины. Каждый получит качественный и современный полицейский сервис", - сказал Аваков.

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Министр напомнил, что 50 дней назад первые 34 офицера заступили на службу в Днепропетровской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3138381
 
 
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Надеюсь они все будут обеспечены рюкзаками?🤔
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Первісно-общинне суспільство. Оце й побудували первісний комунізм. Ходити цим поліцаям можна голими - хай бороди прикривають сором, а волосся по коліна - зади. А як лисий - то вже лисий не тільки на голові, а й ззаду.
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Первiсно-общинний лад наступив. Вiтаю всiх.
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Полiцаю дайте коня i нагайку. Треба ще в кожну общину ввести знахарку i князя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо конца 2019 года полицейские офицеры общины появятся в 802 объединенных общинах, - Аваков
 
 
 
 
 
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