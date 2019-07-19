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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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 Выдача паспортов РФ гражданам Украины противоречит духу минских соглашений, - Волкер

Выдача российских паспортов украинским гражданам нарушает Минские соглашения и угрожает мирному процессу.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух Минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины", - написал Волкер в Twitter.

Американский дипломат добавил, что Россия должна выполнить свои обязательства согласно минским договоренностям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продление ареста морякам и раздача паспортов РФ - это попытка давления на Зеленского перед выборами, - Волкер

Напоминаем, 17 июля президент РФ Владимир Путин упростил получение российского гражданства для лиц, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только для жителей ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/n3138379
 
 
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50 оттенков озабоченностей

И на 50 оттенков темнее (об обеспокоенностях)
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Нарушает "дух Минских договоренностей" и "нарушает Минские соглашения" совсем разные вещи ))
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"Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух Минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины", - написал Волкер в Twitter.

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УКРАИНСКИЕ ГРАЖДАНЕ НЕ ПОЛУЧАЮТ РАСЕЙСКИЕ ПАСПОРТА С ДВУХГЛАВОЙ КУРИЦЕЙ

ЭТО ЛУГАНДОНОВЦЫ ПУСТЬ ЕДУТ НАХ ВСЕ ОТСЮДА и ПОБЫСТРЕЕ.
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ДА КОГО ИНТЕРЕСУЕТ МНЕНИЕ ЭТОГО ПРИДУРКА! Пошел вон с Украины!
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А почему 🤡🐸не орет ,не возмущается на путлерастов
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Да хватит уже сгнивший труп реанимировать. Какие еще минские соглашения если ***** вытер ими жопу на следующий же день окупацией Дебальцево
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Не понимаю кипиша. Всех орков с рашистским паспортом автоматически лишать украинского гражданства, под жопу коленом и нах. из Украины, И какие тогда предьявы ***** или кто то другой сможет предьявить типо расейского гражданина в Украину не пускают?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыдача паспортов РФ гражданам Украины противоречит духу минских соглашений, - Волкер
 
 
 
 
 
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