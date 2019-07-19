 Выдача паспортов РФ гражданам Украины противоречит духу минских соглашений, - Волкер

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух Минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины", - написал Волкер в Twitter.
Американский дипломат добавил, что Россия должна выполнить свои обязательства согласно минским договоренностям.
Напоминаем, 17 июля президент РФ Владимир Путин упростил получение российского гражданства для лиц, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только для жителей ОРДЛО.
И на 50 оттенков темнее (об обеспокоенностях)
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УКРАИНСКИЕ ГРАЖДАНЕ НЕ ПОЛУЧАЮТ РАСЕЙСКИЕ ПАСПОРТА С ДВУХГЛАВОЙ КУРИЦЕЙ
ЭТО ЛУГАНДОНОВЦЫ ПУСТЬ ЕДУТ НАХ ВСЕ ОТСЮДА и ПОБЫСТРЕЕ.