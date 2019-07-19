 Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник над Ормузским проливом, - Трамп

Об этом Трамп сообщил, выступая с речью в Вашингтоне 18 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По словам американского президента, корабль Boxer уничтожил дрон после того, как летательный аппарат, угрожая судну, подлетел ближе чем на тысячу метров и проигнорировал многочисленные призывы отступить.
"Соединенные Штаты сохраняют за собой право защищать свой персонал, свои материальные средства и интересы, а также призывают все страны осудить попытки Ирана посягать на свободу судоходства и глобальной торговли", - заявил Трамп.
Напоминаем, 20 июня Иран сообщил об уничтожении американского беспилотника неподалеку от Ормузского пролива.
Сьогодні в Мінську з українських військових зробили мовчазні мішені: заборонили відкривати вогонь, ще й запровадили персональну (!) відповідальність за це.
Тобто коли путінські найманці, як завжди, порушать всі домовленості про перемир'я і стрілятимуть по нашим позиціям, українці мають покірно приймати все, що їм насипатимуть і обирати між ризиком для життя і ризиком притягнення до відповідальності?
Гадаю, це дуже помилкове рішення. М'яко кажучи, помилкове. Українська армія після всього, що було останні 5 років, хлопчиками для биття не буде. Хлопчиками для биття радше стануть інші, у разі видання ганебних наказів.(с)