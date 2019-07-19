EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  120  8
Материалы по теме:
Все про:охрана (618) Нацполиция (9720)

 Полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в Украине

18 июля полиция взяла под круглосуточную охрану все 199 окружных избирательных комиссий в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что избирательную документацию завезли на 69 избирательных участков.

"Мы продолжаем обеспечивать правопорядок и сохранность избирательной документации во время ее перевозки на избирательные участки. Поэтому работаем в чрезвычайном режиме", – добавил Фацевич.

По его словам, за сутки зарегистрировано 465 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом. По 20 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, также составлено 80 протоколов.

Всего с начала избирательного процесса правоохранители зарегистрировали 5308 заявлений и сообщений, связанных с выборами. В основном эти факты связаны с незаконной агитацией (3135) или подкупом избирателей (605). Кроме того, зафиксировано по 148 сообщений о совершении хулиганства и повреждении имущества.

Также читайте: Личный состав структур МВД уже заступает на охрану избирательных участков и обеспечения порядка на выборах, - замминистра Яровой

Источник: https://censor.net.ua/n3138377
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
рюкзАков работает на окружной. больше клиентов, больше заработок.
 показать весь комментарий
 
ЗЕдебильные начнут такое покращення и конец эпохи бедности, что всеобщий глобальный пи**ец для страны устроят раньше, чем дойдут до стадии «пора жрать друг друга».
 показать весь комментарий
 
 
Ну и чё там насчёт заявления министра обороны Канады ? он говорил про проблемы использовании военного оборудования в других странах и что подобное в Украине не наблюдал . зебилы брешут на каждом шагу вместе со своим зепрезидентом
 показать весь комментарий
 
 
Все пропало. Так хотелось вбросить. А теперь низя

Зрада! Зрада!
 показать весь комментарий
 
 
Теперь будут вбрасывать наплевав на всех. К власти рвутся отморозки и тупое прокацапское быдло
 показать весь комментарий
 
щас порохососсы тебе расскажут, а при Парашенко такого не было.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в Украине
 
 
 
 
 
 вверх