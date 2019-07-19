 Полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что избирательную документацию завезли на 69 избирательных участков.



"Мы продолжаем обеспечивать правопорядок и сохранность избирательной документации во время ее перевозки на избирательные участки. Поэтому работаем в чрезвычайном режиме", – добавил Фацевич.



По его словам, за сутки зарегистрировано 465 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом. По 20 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, также составлено 80 протоколов.



Всего с начала избирательного процесса правоохранители зарегистрировали 5308 заявлений и сообщений, связанных с выборами. В основном эти факты связаны с незаконной агитацией (3135) или подкупом избирателей (605). Кроме того, зафиксировано по 148 сообщений о совершении хулиганства и повреждении имущества.





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