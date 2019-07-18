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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3371) Черноморск (Ильичевск) (59) контрабанда (1774) наркотики (1542)

 В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба. ФОТО

В Черноморске сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы совместно с представителями Одесской таможни обнаружили товар с превышением допустимого количества прекурсора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба 01

В международном пункте пропуска "Черноморский морской порт" пограничники инициировали дополнительную проверку грузовика с краской, которая прибыла в Украину из Ирана.

В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба 02

Во время мероприятий по осмотру груза, эксперты отобрали образцы краски для проведения лабораторной проверки. По результатам предварительной экспертизы установлено, что почти в 2 тонах "грунтовой краски" содержится прекурсор - "толуол", допустимая норма которого превышена. Толуол используется в реакциях органического синтеза наркотических средств.

Смотрите: Канал контрабанды в Украину наркотиков заблокирован на Львовщине, - СБУ. ФОТО

В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба 03

Указанные действия квалифицируются по ст. 305 УК Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров". Продолжаются проверочные мероприятия.

Также смотрите: В порту Одессы обнаружен растворенный в краске кокаин из Южной Америки стоимостью $20 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3138376
 
 
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Разве Иран не под санкциями? Почему тогда мы не можем нефть оттуда возить а не всякое говно?
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срочно звонок Бабаканову! нужно спасать нажитое за 2 месяца непосильным трудом.
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Адрес получателя : Оффис Президента ?
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я хімік. так толуол прекурсор.однак у фарбах він як розчинник, один із них. і з фарби його неможливо витягнути назад.тому викиньте свої казочки з приводу того шо він є вихідним для наркотиків. він лише розчинник,токсичний
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Не только растворитель. Если толуол проектировать.... Карта, тут СБУ должно работать!
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Но зачем то же эту краску привезли. Кроме как в Иране её ж нигде больше не достать, если вдруг что-то покрасить нужно.
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Краскотрейдер лоханулся: наркотики и проституция ещё не легализованы, а он уже краску привёз!
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Охренеть! В краске обнаружили растворитель!
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Вот довбні, розчинника перелили. В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 736
Мабуть щоб у пульвер зразу наливати.
І то не тільки пре курсор але і пре тротил, оте ТНТ з нього й роблять а це вже тероризм. В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 736
А ще вата, пре нітроцелюлоза, бездимний порох. В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 736
Ти дивись аж з ірану. В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 736
В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6635

Толуол Чехия 99.9%

150 грн/литр

Довбні, що й казати.
Боротися потрібно з наркоманією а не з речовинами та рослинами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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