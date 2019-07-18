 В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В международном пункте пропуска "Черноморский морской порт" пограничники инициировали дополнительную проверку грузовика с краской, которая прибыла в Украину из Ирана.

Во время мероприятий по осмотру груза, эксперты отобрали образцы краски для проведения лабораторной проверки. По результатам предварительной экспертизы установлено, что почти в 2 тонах "грунтовой краски" содержится прекурсор - "толуол", допустимая норма которого превышена. Толуол используется в реакциях органического синтеза наркотических средств.

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Указанные действия квалифицируются по ст. 305 УК Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров". Продолжаются проверочные мероприятия.

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