 "Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика", - Разумков

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я не уверен в эффективности Виктора Медведчука в качестве переговорщика и человека, который сможет обеспечить возвращение наших военнопленных и заложников из России или временно оккупированных территорий", - сказал он.
Разумков отметил, что это позиция партии, но добавил, что по его мнению она коррелирует с позицией президента.
"Не думаю, что президент Владимир Зеленский на это пойдет", - уточнил он.
Также на Цензор.НЕТ: Путин принял своего кума: "Урегулирование на Донбассе возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями ДНР и ЛНР"
В отличие от прошлых запретов, где подразделение получало нагоняй, и обычно этим все и ограничивалось, теперь за выстрел будет нести ответственность конкретный солдат, и ответственность эта может быть абсолютно разной. Целое подразделение не посадишь, а солдата - можно.
Символично, что запрет начинает действовать в день, когда реваншисты возьмут Раду.
Чувствую, эта дата войдёт в историю.
https://gordonua.com/news/war/bezsmertnyy-zayavil-chto-soglashenie-o-prekrashchenii-ognya-na-donbasse-vpervye-zapreshchaet-******-vedenie-ognya-i-predusmatrivaet-otvetstvennost-storon-1125391.html
Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение...
зебилы как думают - СКОЛЬКО расейских боевиков будет наказано?
Но факт остается фактом: 21 июля с 00.01 Зеленский вводит персональную ответственность для солдат, открывших огонь.
п.с. ни один расейский боевик наказан НЕ будет...
... Д*билы, *ля...
"Причем впервые в документе указано, что запрещается любое ведение огня. В заявлении предусмотрена ответственность лиц за открытие огня. Также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня. То есть стороны публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение неопределенного периода", - отметил Роман Бессмертный.
😁
Но готовься орать и прославлять вазелина))
https://gordonua.com/news/war/bezsmertnyy-zayavil-chto-soglashenie-o-prekrashchenii-ognya-na-donbasse-vpervye-zapreshchaet-******-vedenie-ognya-i-predusmatrivaet-otvetstvennost-storon-1125391.html
Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение...
с вазелином - расея и весь мир плюют на Украину (пока дуркО на тесле катается со сказочками)...
НЕВЕСТЫ ПУТИНА
Избиратели Зеленского, конечно, думают, что заявления Зеленского о том, что Украина не нуждается в посредниках вроде Медведчука связаны с тем, что наш президент - патриот.
Нет, друзья. Это связано с тем, что команда Зеленского хочет сотрудничать с Кремлем не через Медведчука, а через помощника президента РФ Владислава Суркова. Который будет представлять Россию на следующей встрече «нормандской четверки». Интересно, что сообщение об этом, опубликованное российским ТАСС 19 июня, перепечатал сайт ТСН. Дословно изложивший слова помощника Суркова Алексея Чеснакова (запомните это имя). Впрочем, не Коломойским единым.
Сурковым в ОП, а тогда еще АП президента запахло сразу после назначения Кучмы главой украинской делегации Трехсторонней контактной группы. Леонид Данилыч, как мы помним, сразу перешёл к делу и попросил ВСУ не стрелять в добрых ополченцев и снять блокаду. Напомним, что пожилого миротворца к Зеленскому в АП привез его зять Пинчук. Это зафиксировали «Схемы», и Зеленский затем был вынужден подтвердить. Тот самый Пинчук, который томится сегодня от санкций РФ, закрывших ему экспорт труб в РФ. И тот самый Пинчук, который не вылезал из приемной Суркова и писал колонки в The Wall Street Journal о том, что Украине стоит забыть про Крым и пойти на условия Кремля по Донбассу.
Однако, ближе к делу.... ----> https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2057793761192231
это была вынужденная мера на тот момент, но порох красава выкрутил руки так что фактически подписали документ без обязательств по срокам но с четкими санкциями за нарушение пунктов.
Го,по тємє обмінного фонду...пятнашка з конфіскацією-реальна тєма
А там й ввх буде расположен к базарку...
Доходчіво ізлагаю?!
Чи мазу тянеш за шниря?