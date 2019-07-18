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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Медведчук (931) Разумков Дмитрий (98)

 "Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика", - Разумков

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что кум Путина Виктор Медведчук вряд ли займет позицию официального представителя Украины на переговорах об освобождении наших незаконно удерживаемых в России и на оккупированных территориях граждан.

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не уверен в эффективности Виктора Медведчука в качестве переговорщика и человека, который сможет обеспечить возвращение наших военнопленных и заложников из России или временно оккупированных территорий", - сказал он.

Разумков отметил, что это позиция партии, но добавил, что по его мнению она коррелирует с позицией президента.

"Не думаю, что президент Владимир Зеленский на это пойдет", - уточнил он.

Также на Цензор.НЕТ: Путин принял своего кума: "Урегулирование на Донбассе возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями ДНР и ЛНР"

Источник: https://censor.net.ua/n3138374
 
   
 Топ комментарии
 
21 июля с 00.01 Зеленский вводит персональную ответственность для солдат, открывших огонь.
В отличие от прошлых запретов, где подразделение получало нагоняй, и обычно этим все и ограничивалось, теперь за выстрел будет нести ответственность конкретный солдат, и ответственность эта может быть абсолютно разной. Целое подразделение не посадишь, а солдата - можно.
Символично, что запрет начинает действовать в день, когда реваншисты возьмут Раду.

Чувствую, эта дата войдёт в историю.
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Медведчук поховав Петруся,поховає і Зелю,якщо Зеля його не посаде.
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21 июля с 00.01 Зеленский вводит персональную ответственность для солдат, открывших огонь.
В отличие от прошлых запретов, где подразделение получало нагоняй, и обычно этим все и ограничивалось, теперь за выстрел будет нести ответственность конкретный солдат, и ответственность эта может быть абсолютно разной. Целое подразделение не посадишь, а солдата - можно.
Символично, что запрет начинает действовать в день, когда реваншисты возьмут Раду.

Чувствую, эта дата войдёт в историю.
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Единственная его сцилочка ,это сцит в глаза,каже Божа роса ..
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зебил, ты настолько тупой что без методичек ничего не знаешь)
https://gordonua.com/news/war/bezsmertnyy-zayavil-chto-soglashenie-o-prekrashchenii-ognya-na-donbasse-vpervye-zapreshchaet-******-vedenie-ognya-i-predusmatrivaet-otvetstvennost-storon-1125391.html

Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение...
зебилы как думают - СКОЛЬКО расейских боевиков будет наказано? "Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика", - Разумков - Цензор.НЕТ 5979
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Тебе пора свернуть соевую методичку трубочкой и затусовать себе в очко "Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика", - Разумков - Цензор.НЕТ 4614Грося готов дать показания за пэтины ботофермы,так шо суши сухари и запасайся ваЗелином... "Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика", - Разумков - Цензор.НЕТ 6054
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вау, зебил ТУТ ЖЕ начал отмазывать вазелина, браво!
Но факт остается фактом: 21 июля с 00.01 Зеленский вводит персональную ответственность для солдат, открывших огонь.

п.с. ни один расейский боевик наказан НЕ будет...
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а откуда инфа, что ни один боевик наказан не будет?или забыл уже, сколько строптивых командиров боевиков погибло от неуловимых укродрг?(ну мы то знаем, что то были никакие не укродрг)
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зебилы реально верят что расея накажет боевиков? или зебилы не понимают, что расея устраняла мешавшим им, подчинив сейчас ПОЛНОСТЬЮ.."Не впевнений в ефективності Медведчука як перемовника", - Разумков - Цензор.НЕТ 5140
... Д*билы, *ля...
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Он напомнил, что соглашение вступает в силу в 0.01 21 июля.
"Причем впервые в документе указано, что запрещается любое ведение огня. В заявлении предусмотрена ответственность лиц за открытие огня. Также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня. То есть стороны публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение неопределенного периода", - отметил Роман Бессмертный.
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Не получится. Там давно рейтинги ПЕС
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спАкойно, зебил.. тебе пришлют вовремя методичку "обоснование".. просто подожди, потом сам будешь орать о "правильности и своевременности этого.." "Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика", - Разумков - Цензор.НЕТ 7791
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Шо, бздыханийо в зобу спердло, гавномьот??
😁
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зебил, ты без методички - обдрыстался.. просто поверь))
Но готовься орать и прославлять вазелина))

https://gordonua.com/news/war/bezsmertnyy-zayavil-chto-soglashenie-o-prekrashchenii-ognya-na-donbasse-vpervye-zapreshchaet-******-vedenie-ognya-i-predusmatrivaet-otvetstvennost-storon-1125391.html
Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение...
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ну а как еще прикажешь минские соглашения выполнять?
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с Порохом - Украина на них плевала, и весь мир заставлял расею их выполнять.
с вазелином - расея и весь мир плюют на Украину (пока дуркО на тесле катается со сказочками)...
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ну из за такого очковтирательства до сих пор гибнут и воины, и мирные...ну так по любому не могло долго продолжаться
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п.с. по поводу розумкова и медведчука:

НЕВЕСТЫ ПУТИНА
Избиратели Зеленского, конечно, думают, что заявления Зеленского о том, что Украина не нуждается в посредниках вроде Медведчука связаны с тем, что наш президент - патриот.

Нет, друзья. Это связано с тем, что команда Зеленского хочет сотрудничать с Кремлем не через Медведчука, а через помощника президента РФ Владислава Суркова. Который будет представлять Россию на следующей встрече «нормандской четверки». Интересно, что сообщение об этом, опубликованное российским ТАСС 19 июня, перепечатал сайт ТСН. Дословно изложивший слова помощника Суркова Алексея Чеснакова (запомните это имя). Впрочем, не Коломойским единым.

Сурковым в ОП, а тогда еще АП президента запахло сразу после назначения Кучмы главой украинской делегации Трехсторонней контактной группы. Леонид Данилыч, как мы помним, сразу перешёл к делу и попросил ВСУ не стрелять в добрых ополченцев и снять блокаду. Напомним, что пожилого миротворца к Зеленскому в АП привез его зять Пинчук. Это зафиксировали «Схемы», и Зеленский затем был вынужден подтвердить. Тот самый Пинчук, который томится сегодня от санкций РФ, закрывших ему экспорт труб в РФ. И тот самый Пинчук, который не вылезал из приемной Суркова и писал колонки в The Wall Street Journal о том, что Украине стоит забыть про Крым и пойти на условия Кремля по Донбассу.

Однако, ближе к делу.... ----> https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2057793761192231
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как я понимаю, иначе выполнения минска не добиться...
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а его и не надо выполнять. он 4 года использовался для двух вещей - затягивание времени для уничтожения кацапии экономическими санкциями и наращивания сил ВСУ.
это была вынужденная мера на тот момент, но порох красава выкрутил руки так что фактически подписали документ без обязательств по срокам но с четкими санкциями за нарушение пунктов.
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Медведчук поховав Петруся,поховає і Зелю,якщо Зеля його не посаде.
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А я вот уверен,что место Медведчука на нарах,при чём это в самом лучшем случае .. "Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика", - Разумков - Цензор.НЕТ 5358
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Удивительный мажор. Он не уверен. За это существо будут голосовать. Вам не смешно?
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Ще один недорос з підкоченими очима. Ви хоч не лякайте наніч.
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Да, наивные ребятки пришли к власти и возможно ненадолго.
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вот где Медведчук будет эффективно смотреться "Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика", - Разумков - Цензор.НЕТ 1980
"Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика", - Разумков - Цензор.НЕТ 3134
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Чувак,давай без фак-апів...як перемовник базар ніачом
Го,по тємє обмінного фонду...пятнашка з конфіскацією-реальна тєма
А там й ввх буде расположен к базарку...
Доходчіво ізлагаю?!
Чи мазу тянеш за шниря?
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уровень Разумкова- делать социологические прогнозы..., и не более того.
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Единственная ефективность Мертвечука ето он сам в качестве обменного матерьяла.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика", - Разумков
 
 
 
 
 
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