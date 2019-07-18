 Германия предоставит на гуманитарные проекты для Донбасса более 3 млн евро

Об этом сообщает посольство ФРГ в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"При финансовой поддержке Германии организация "Каритас Украины" продолжит реализацию своей проектных деятельности в Украине и в последующие годы. Федеральное правительство пообещало предоставить до 2021 года дополнительно 3,3 миллиона евро, немецкий союз "Каритас" предоставит еще 200 000 евро", - сказано в сообщении.

Реализация гуманитарных проектов организации "Каритас", которые финансируются Германией, сконцентрирована на районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых украинским правительством.

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В рамках проектов получают помощь (топливо, талоны на медикаменты и санитарно-медицинские товары, а также на основные продукты питания) 28 тысяч человек. Тяжелые и хронически больные, а также пожилые люди и лица с инвалидностью в некоторых труднодоступных районах вдоль линии разграничения также получают транспортные услуги, благодаря чему у них есть доступ к медицинскому обслуживанию.

Федеральное правительство Германии с 2014 по 2019 год внесло вклад в гуманитарную деятельность "Каритас" в размере почти 9 млн евро.

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