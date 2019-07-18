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Все про:Германия (3368) Донбасс (18964) гуманитарная помощь (827)

 Германия предоставит на гуманитарные проекты для Донбасса более 3 млн евро

До 2021 года федеральное правительство Германии обещает предоставить на гуманитарные проекты в Донецкой и Луганской области дополнительное 3,3 млн евро.

Об этом сообщает посольство ФРГ в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"При финансовой поддержке Германии организация "Каритас Украины" продолжит реализацию своей проектных деятельности в Украине и в последующие годы. Федеральное правительство пообещало предоставить до 2021 года дополнительно 3,3 миллиона евро, немецкий союз "Каритас" предоставит еще 200 000 евро", - сказано в сообщении.

Реализация гуманитарных проектов организации "Каритас", которые финансируются Германией, сконцентрирована на районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых украинским правительством.

Также на Цензор.НЕТ: Германия выделила на помощь пострадавшим на Донбассе 760 тысяч евро, - посольство

В рамках проектов получают помощь (топливо, талоны на медикаменты и санитарно-медицинские товары, а также на основные продукты питания) 28 тысяч человек. Тяжелые и хронически больные, а также пожилые люди и лица с инвалидностью в некоторых труднодоступных районах вдоль линии разграничения также получают транспортные услуги, благодаря чему у них есть доступ к медицинскому обслуживанию.

Федеральное правительство Германии с 2014 по 2019 год внесло вклад в гуманитарную деятельность "Каритас" в размере почти 9 млн евро.

Читайте на Цензор.НЕТ: МККК направил на оккупированную территорию Донбасса 91,1 т гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3138373
 
 
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Там бы аудит использования этой помощи начиная с 2014 года

Ой все
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Вже стільки тих проектів, що Донбас би мав вже квітнути розами, як Донецьк у кращі роки. Їх що, теж крадуть?
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Одни проекты и деньги в землю. А толку ноль.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГермания предоставит на гуманитарные проекты для Донбасса более 3 млн евро
 
 
 
 
 
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