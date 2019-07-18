 Украина предлагает Кремлю одновременно освободить Вышинского и Сенцова, - Мендель

Как передает Цензор.НЕТ, об написала в Фейсбуке пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Она отметила, что в ОП "с заинтересованностью" узнали о предложении России освободить Вышинского в знак "доброй воли".
"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно ", - написала она.
Предложение Кремля освободить Вышинского была ответом на призыв Зеленского освободить украинских моряков. Президент Украины отметил, что это было бы первым шагом для возобновления диалога между Киевом и Москвой.
Петя не угрожает режиму *****
Шо, петя уже купил путевку в паесионат ромтова на дону?
У нас ведь есть чем давить ещё!
Сериал сваты снять соответствующе!
Панько Исмаилюк& Лалала Лалалала 6478e8b9
В каком ОПГ?
Которое ОПУ ?
Группа создаётся до совершения этих преступлений путём предварительного сговора её участников, который может предполагать как направленность на совершение конкретных деяний, так и ориентацию на общее направление преступной деятельности[1].
А в ответ пусть он послушает, как тяжело физически, материально и морально приходится матери Олега Сенцова, которая одна воспитывает двух несовершеннолетних детей Олега, находясь в Крыму..
И отвезет эти сведения маме вышинского.
Що це за фраза?