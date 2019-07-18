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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Киев предлагает Кремлю одновременно освободить Вышинского и Сенцова, - Мендель

Офис президента Украины предлагает администрации российского президента одновременно освободить политзаключенного Олега Сенцова, осужденного в РФ за терроризм, и главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого в Украине судят за госизмену.

Как передает Цензор.НЕТ, об написала в Фейсбуке пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она отметила, что в ОП "с заинтересованностью" узнали о предложении России освободить Вышинского в знак "доброй воли".

"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно ", - написала она.

Предложение Кремля освободить Вышинского была ответом на призыв Зеленского освободить украинских моряков. Президент Украины отметил, что это было бы первым шагом для возобновления диалога между Киевом и Москвой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобождение Вышинского стало бы прекрасным первым шагом для нормализации отношений, - Песков

Источник: https://censor.net.ua/n3138369
 
   
 Топ комментарии
 
Блин! Я только от хари чифира отошла, а тут- опачки! Мандальша! Капэць апетиту!
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Организованная преступная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная преступная группа выступает в качестве одной из форм соучастия.
Группа создаётся до совершения этих преступлений путём предварительного сговора её участников, который может предполагать как направленность на совершение конкретных деяний, так и ориентацию на общее направление преступной деятельности[1].
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Проще выдать петю путену головой
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путен не просит Петю
Петя не угрожает режиму *****
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Шо, петя уже купил путевку в паесионат ромтова на дону?
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00-Панько Исмаилюк
Шо, петя уже купил путевку в паесионат ромтова на дону?


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путен не просит Петю. Петя не угрожает режиму *****/ врёт верноподданная путинской шлюхи меркель.Педофил:"Братская дружба" с украинцами, но без Порошенко: Кремль опубликовал послание Путина /Скандалист и гомосексуалист Панин: " Я любимый артист Путина": «Я с большим удовольствием собственными руками перерезал бы горло Порошенко». /Просто гомосек : "Небольшая бомба. Маленькая. Там где резиденция Порошенко. Небольшой котлованчик", - Жириновский предлагает "ограниченное ядерное нападение /"Вердикт антироссийскому режиму", - в РФ отреагировали на победу Зеленского.
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Конечно кому ж ещё может верить этнический русский Сидоров как не путену, кремлю и их заявлениям
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этнический русский Сидоров / Принципы расистской идеологии нацистов1. Вера в превосходство одной расы над другими. 2. Идея, что превосходство одних и неполноценность других имеют биологическую природу. 3. Идея, что биологическое неравенство отражается в общественном строе и в культуре 4. Вера в законность господства высших рас над низшими.. В июле 1941 г. Гиммлер выступал перед отправляющимися в СССР эсэсовцами где заявлял, что "на другой стороне стоит смесь рас и народов, единственное, что с ними можно сделать - это расстреливать без всякой жалости" . /Сколько ещё нацистка под германским флажком будет пропагандонить в украинском сайте?
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Верно! Настолько не угрожает, что «Кто угодно, только не Порошенко».
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А может пусть ху№ло пете выдадут? петя же в минске хотел хребет сломать ху№лу! ну меркель и оланду это показалось не по гейропейски!
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Вышинского и суд может оправдать, тут как адвокат сработает.
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Тот суд который в Украине сейчас мог бы оправдать и *****
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Давить, давить на рашку со всех сторон, должна же она когда-нибудь свой прогнивший хребет сломать.
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В пасе уже задавили. Скоро идентично по санкциям.
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Хватит оглядываться на пасе и ждать от них одобрения.
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Ну да))
У нас ведь есть чем давить ещё!
Сериал сваты снять соответствующе!
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ага. только вышинский еще только обвиняемый а Сенцов уже осужденый
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Что это принципиально меняет , хочешь чтоб Вышинский и дальше сидел или Сенцов , или оба? Или первый еще ни-ни, типа как девственник и за него надо больше давать, двоих, троих ?
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это меняет статус. для всего мира Сенцов останется осужденным (пусть и не законно) а вышинский - нет.
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Было бы прекрасно, если бы этот обмен состоялся
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Блин! Я только от хари чифира отошла, а тут- опачки! *********! Капэць апетиту!
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Хз,як хто,але після її *всу обстрілює неувиновних* маю до неї й її слів чітку відразу...
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Звичайний піар перед виборами. Всі діла.
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поощрение парашке брать побольше заложников, выгодный фонд для обмена на парашкинских агентов
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И стимул для поиска этих парашкинских агентов в Украине.
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Странно, что она ещё работает в этом "офисе". Хотя... нет, не странно.
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Она отметила, что в ОПГ "с заинтересованностью" узнали о предложении России освободить Вышинского в знак "доброй воли"

В каком ОПГ?
Которое ОПУ ?
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Организованная преступная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная преступная группа выступает в качестве одной из форм соучастия.
Группа создаётся до совершения этих преступлений путём предварительного сговора её участников, который может предполагать как направленность на совершение конкретных деяний, так и ориентацию на общее направление преступной деятельности[1].
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ОПГ - организованная преступная группировка. Всё правильно она сказала.
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Тут небезызвестный редактор "Эха мацквы" ( он ходит в дружбанах у пескова) приперся в Киев, чтобы передать личное письмо президенту Украины от матери вышинского.
А в ответ пусть он послушает, как тяжело физически, материально и морально приходится матери Олега Сенцова, которая одна воспитывает двух несовершеннолетних детей Олега, находясь в Крыму..
И отвезет эти сведения маме вышинского.
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Она отметила, что в ОПГ "с заинтересованностью" узнали о предложении России освободить Вышинского в знак "доброй воли".Источник: https://censor.net.ua/n3138369

Що це за фраза?
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Чому цензор мовчить про заборону військовим відкривати вогонь, навіть у відповідь???
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Почему молчит? Вот вы говорите. Давайте, выкладывате подробности раз вы в теме: кто, когда, скан приказа. Неужели среди военных не нашлось ни одного патриота, чтобы отсканировать преступный приказ и валожить в сеть? Упс. и в ответ ватный вой "знающиелюдисказали ... имнетсмыславрать ... приказссамоговерха.. истиннавамгаварю".
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Нізя може порушити блазням плани на вибори.
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тільки моль ніколи Олега не звільнить. бо це все одно, що визнати Крим українським
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от кацапов жди подвохов.... вернуть Олежку это хорошо. за 5 лет войны мы научились достоино оборонятся это + но так и не нащюпали слабые места параши в которые необходимо время от времени бить дабы иметь иницыативу, а не податливо соглашаться на условия агрессора...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев предлагает Кремлю одновременно освободить Вышинского и Сенцова, - Мендель
 
 
 
 
 
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