 Уволен директор грузинского телеканала "Рустави-2", ведущий которого назвал Путина "п#здой моржовой"

Решение об увольнении Гварамия принял его новый владелец - бизнесмен Кибар Халваши. Вместо Гварамии он назначил руководить телеканалом своего юриста Паату Салию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Соответствующие изменения в руководстве телеканала уже отражены на сайте реестра Министерства юстиции Грузии.
Гварамия за несколько часов до увольнения говорил, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда уходить. После отставки он заявил о политических причинах своего увольнения, подчеркнув, что глава МИД России Сергей Лавров и президент России Владимир Путин "требовали" закрыть телеканал.
Читайте на Цензор.НЕТ: Мы не будем говорить, что Путин хороший. Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино, - директор "Рустави-2" Гварамия
Напомним, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал вечернюю воскресную передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.
В понедельник, 8 июля телеканал "Рустави-2" был вынужден на несколько часов прервать вещание из-за продолжавшейся у его офиса акции протеста.
Также на Цензор.НЕТ: Канал "Рустави-2" не стал увольнять журналиста Габунию: Называть Путина "моржовой пи#дой" – это абсолютно в рамках закона и конституции
Єх, грузини... москальня ж ваших вбивала, а ви через боржомі продались
От кого требовали и почему их не послали
Имя фамилию
Требовал от грузинских властей, а те уже от владельцев канала
Министерство юстиции Грузии в четверг официально оформило грузинский оппозиционной телеканал "Рустави-2" на бизнесмена Кибара Халваши, который был признан законным владельцем Верховным судом Грузии. Соответствующие изменения уже отображены на сайте реестра Минюста.
По решению Минюста, 60%-ная доля "Рустави-2" оформлена на самого Халваши, а 40% - на его компанию "Панорама". Ранее телекомпанией владели Нино Нижарадзе (9%), телекомпания "Сакартвело" (51%), братья Леван и Георгий Караманишвили (18% и 22% соответственно).
Переоформление "Рустави-2" на Халваши стало возможным после того, как в четверг Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле телекомпании и снял введенное им же в 2017 году временное ограничение на исполнение решения Верховного суда Грузии.
Судебная тяжба вокруг телеканала "Рустави-2" длится с 2015 года. Еще в августе 2015 года бывший владелец телеканала Халваши подал иск в Тбилисский городской суд, в котором указывал, что в 2006 году (во времена президентства Михаила Саакашвили) его заставили уступить телеканал в пользу людей, приближенных к властям. В ноябре 2015 года Тбилисский городской суд удовлетворил иск Халваши.
После этого владельцы "Рустави-2" оспорили решение суда первой инстанции в апелляционном суде, который 10 июня 2016 года оставил в силе постановление Тбилисского городского суда о передаче канала Халваши. В том же году руководство канала подало жалобу в Верховный суд Грузии, который в марте 2017 года также оставил в силе решения двух предыдущих инстанций. Адвокаты "Рустави-2" заявили тогда же, что намерены обжаловать решение Верховного суда Грузии в Страсбурге. Пока дело рассматривалось в судах, руководство телеканала заявляло, что за бизнесменом Халваши стоят власти, которые хотят закрыть независимый телеканал.
Собственник, на то и собственник, чтобы самолично решать кому платить зарплату, а кому нет.
Заряди завтра, в угоду противостоянию, руководство EC цены на тоже отопление в зимний период, такие же как в Украине, в процентном соотношение к зарплате , и все, не останется не одного противника России в высоком кресле.
Это не грузины прогнулись, а из правительство!
Только при Зелемойском можно начхать на обязанность проводить внешнюю политику...
Во-вторых, паРаша не Украина и не имеет такого веса на международной арене.
В-третьих, направо-налево он никогда ничего не говорил, а произнёс себе под нос...
Такое морозит, волосы дыбом встают. Мне никогда этого не понять, эти руцкие выродки убили столько его соотечественников, а он им готов зад лизать. Насколько нужно сябя не уважать, чтобы так наплевать на свою национальную принадлежность и делать вид, что все нормально. У них продажных,кацапсаих подстилок, (грузин), не меньше чем в Украине, среди украинцев.
Сегодня ит. еженедельник Espresso опубликовал документы, доказывающие , что газпрём вложил бабло в Lega (прохловская партия Сальвини).
http://www.msn.com/it-it/notizie/politica/i-nuovi-documenti-dellinchiesta-dellespresso-sui-fondi-russi-alla-lega/ar-AAEwfls?ocid=ientp
Оце аби ви знали, москалики, ЩО керує вами.
Россияне возмущались, что большинство продуктов - это говно из пальмового масла. Льготы на ввоз пальмового масла отменяют (срочно нужны деньги), так что теперь россиян буду кормить чистым говном, без примеси масла.
Snob @snob_project
Володин заявил о возможной отмене налоговых льгот для пальмового масла. Граждане часто писали депутатам о его вреде, подчеркнул спикер парламента