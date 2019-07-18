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 За рубежом
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Все про:Грузия (3607) Россия (73373) увольнение (1624) телевидение (545)

 Уволен директор грузинского телеканала "Рустави-2", ведущий которого назвал Путина "п#здой моржовой"

Новый собственник уволил директора грузинского телеканала "Рустави-2" Николоза Гварамию. У Гварамия был подписан контракт до конца 2020 года, за пару часов до увольнения он утверждал, что не собирается никуда уходить.

Решение об увольнении Гварамия принял его новый владелец - бизнесмен Кибар Халваши. Вместо Гварамии он назначил руководить телеканалом своего юриста Паату Салию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Соответствующие изменения в руководстве телеканала уже отражены на сайте реестра Министерства юстиции Грузии.

Гварамия за несколько часов до увольнения говорил, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда уходить. После отставки он заявил о политических причинах своего увольнения, подчеркнув, что глава МИД России Сергей Лавров и президент России Владимир Путин "требовали" закрыть телеканал.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы не будем говорить, что Путин хороший. Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино, - директор "Рустави-2" Гварамия

Напомним, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал вечернюю воскресную передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.

В понедельник, 8 июля телеканал "Рустави-2" был вынужден на несколько часов прервать вещание из-за продолжавшейся у его офиса акции протеста.

Также на Цензор.НЕТ: Канал "Рустави-2" не стал увольнять журналиста Габунию: Называть Путина "моржовой пи#дой" – это абсолютно в рамках закона и конституции

Источник: https://censor.net.ua/n3138366
 
 
 Топ комментарии
 
печалька грузины скатываются в сторону Парашки....
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Прогнулись під рашистів ?
Єх, грузини... москальня ж ваших вбивала, а ви через боржомі продались
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печалька грузины скатываются в сторону Парашки....
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Уважаемый пан Николоз Гварамия, мы Вас с радостью примем в Украине, потому что практически все наши телеканалы становятся прокацапскими и нуждаются в специалистах по правильному обращению к *****.
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Становятся прокацапскими, потому что новые собственники прокацапские, а такой как раз и уволил директора
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Все кремлёвского Фюрера называют по мужской линии,поэтому я согласен,что неправ Николоза Уволен директор грузинского телеканала "Рустави-2", ведущий которого назвал Путина "п#издой моржовой" - Цензор.НЕТ 8515
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" Гордые" грузины ЗАСЦАЛИ перед ПЛЕШИВОЙ БОТОКСНОЙ МОРДОЙ
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да там власнику каналу відслинили пару мільйонів американських рублєєблєй, і «нічєго кромє бізнеса»...
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Прогнулись під рашистів ?
Єх, грузини... москальня ж ваших вбивала, а ви через боржомі продались
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Удар по зебам, которые молятся на "реформатора" Саакашвили, которые начали песнь про то, что Порошенко ничего не сделал, чтобы реванш был невозможен...
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Какое и к кому ты имеешь отношение ? К Порошенко, Саакашвили, Зеленскому ..... к кому? Ты белоруцкий блохер провокатор , больше никто . У тебя в стране писец лукошенковский , а ты тут вечно трёшся ... козачёк засланый.
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Хочу вспомнить молодость Лукашенко и молодых зебов, простите, лукашистов.
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Не нужно ничего вспоминать тебе . Ты и дальше продолжаешь жить в своём лукашенсковском лукоморье . Кто бы у нас не был президентом , на твою жизнь это не повлияет никак . Ты много сделал для свободы Белоруссии ? Или может ты свободен ?
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После отставки он заявил о политических причинах своего увольнения, подчеркнув, что глава МИД России Сергей Лавров и президент России Владимир Путин "требовали" закрыть телеканал. Источник: https://censor.net.ua/n3138366

От кого требовали и почему их не послали
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По принципу - уврлить, бо путлер нападе
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Хотелось бы лиц, которые приняли этот ультиматум
Имя фамилию
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Решение об увольнении Гварамия принял его новый владелец - бизнесмен Кибар Халваши
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Ну ***** же не ему лично это сообщил
Требовал от грузинских властей, а те уже от владельцев канала
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Сомневаюсь, что владелец поделится такой информацией)
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Все очень просто...... Звільнено директора грузинського телеканалу "Руставі-2", ведучий якого назвав Путіна "п#здою моржовою" - Цензор.НЕТ 3210

Министерство юстиции Грузии в четверг официально оформило грузинский оппозиционной телеканал "Рустави-2" на бизнесмена Кибара Халваши, который был признан законным владельцем Верховным судом Грузии. Соответствующие изменения уже отображены на сайте реестра Минюста.
По решению Минюста, 60%-ная доля "Рустави-2" оформлена на самого Халваши, а 40% - на его компанию "Панорама". Ранее телекомпанией владели Нино Нижарадзе (9%), телекомпания "Сакартвело" (51%), братья Леван и Георгий Караманишвили (18% и 22% соответственно).
Переоформление "Рустави-2" на Халваши стало возможным после того, как в четверг Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле телекомпании и снял введенное им же в 2017 году временное ограничение на исполнение решения Верховного суда Грузии.
Судебная тяжба вокруг телеканала "Рустави-2" длится с 2015 года. Еще в августе 2015 года бывший владелец телеканала Халваши подал иск в Тбилисский городской суд, в котором указывал, что в 2006 году (во времена президентства Михаила Саакашвили) его заставили уступить телеканал в пользу людей, приближенных к властям. В ноябре 2015 года Тбилисский городской суд удовлетворил иск Халваши.
После этого владельцы "Рустави-2" оспорили решение суда первой инстанции в апелляционном суде, который 10 июня 2016 года оставил в силе постановление Тбилисского городского суда о передаче канала Халваши. В том же году руководство канала подало жалобу в Верховный суд Грузии, который в марте 2017 года также оставил в силе решения двух предыдущих инстанций. Адвокаты "Рустави-2" заявили тогда же, что намерены обжаловать решение Верховного суда Грузии в Страсбурге. Пока дело рассматривалось в судах, руководство телеканала заявляло, что за бизнесменом Халваши стоят власти, которые хотят закрыть независимый телеканал.
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Позор грузинам. Вже вдруге під кацапами прогнулися
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дибіли,***,п'зда моржова їм не подобається.
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да он же такой же грузин як и гроссман
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Смешно читать некоторые комментарии.

Собственник, на то и собственник, чтобы самолично решать кому платить зарплату, а кому нет.
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Он весьма спорны собственник - по сути он собственником стал через суд, а не через покупку.
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Путлер, этот гермафродит моржовый, думает, что может замочить всех, кто его обозвал половыми органами. Интересно, как быстро он нажал бы на красную кнопку, если бы услышал как его называют во всем свободном мире ?
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Вы будете удивлены, если почитаете англоязычные ресурсы и увидите сколько у него поклонников в свободном мире. Хотя правильнее писать в "свободном мире", потому что, настоящий либерализм это уже странная смесь коммунизма и нацизма.
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Настоящие противники, это те, кто готов расчетливо и трезво пожертвовать частью своего благосостояния в угоду противостоянию. Таких противников в EC нет.
Заряди завтра, в угоду противостоянию, руководство EC цены на тоже отопление в зимний период, такие же как в Украине, в процентном соотношение к зарплате , и все, не останется не одного противника России в высоком кресле.
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А помните, как запэдрот снял Дещицу с должности министра за *****!
Это не грузины прогнулись, а из правительство!
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Зеб, Дещицу никто бы не принимал после Ла-ла-ла, это не тот уровень...
Только при Зелемойском можно начхать на обязанность проводить внешнюю политику...
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Ну почему же. Лавров постоянно дебилами всех называет притом на официальных приемах а не на улице, и его продолжают принимать. Может дело не в том кто кого как называет а дело в слабой стране которая ползает на коленях и где политики дешовые проститутки?
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Во-первых, это просто херня.
Во-вторых, паРаша не Украина и не имеет такого веса на международной арене.
В-третьих, направо-налево он никогда ничего не говорил, а произнёс себе под нос...
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вам бяларусам пофигу война в Украине! вам ***** - лучший дружбан баци! Пшло вон, лизатель изды уйловской! ольгинский коллаборант!
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Тоже политика двойных стандартов и это совсем не радует. ***** начинает ломать нового президента шантажом и экономическими рычагами. Но дай им Бог, устоять перед угрозами и всяческими фсб-шными заманухами. За грузинский народ у меня душа болит, как и о нашем, украинском. Удачи вам, джигиты!
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Как это не печально, грузины самим своим существованием обязаны москалям. В противном случае вспоминали бы о них изредка, реже чем о курдах.
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Да , бежали робкие грузины. Испугались безжалостной руки мордора.
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Есть у меня один знакомый "бизнесмен", любитель раскага мира и януковича.
Такое морозит, волосы дыбом встают. Мне никогда этого не понять, эти руцкие выродки убили столько его соотечественников, а он им готов зад лизать. Насколько нужно сябя не уважать, чтобы так наплевать на свою национальную принадлежность и делать вид, что все нормально. У них продажных,кацапсаих подстилок, (грузин), не меньше чем в Украине, среди украинцев.
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Схоже, що "ватнік" - персонаж без національної приналежності. Головно, щоб у нього (чи у неї) скрєпи були і скрипіли на свому місці.
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Грузия шагнула шаг назад от Европы. Прогнулист перед Пиз*** дой Моржовой
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ойойой! А сколько в самой ЕС ***** прогибателей! хловских денег, имеем в виду.
Сегодня ит. еженедельник Espresso опубликовал документы, доказывающие , что газпрём вложил бабло в Lega (прохловская партия Сальвини).
http://www.msn.com/it-it/notizie/politica/i-nuovi-documenti-dellinchiesta-dellespresso-sui-fondi-russi-alla-lega/ar-AAEwfls?ocid=ientp
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Звільнено директора грузинського телеканалу "Руставі-2", ведучий якого назвав Путіна "п#здою моржовою" - Цензор.НЕТ 697

Оце аби ви знали, москалики, ЩО керує вами.
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Пиз%да моржовая на росии осталась на месте . ***** - жаль .
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Ничего удивительного. Продались грузины за русские печенюжки.
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Выживший в уме‏ @Hlopak_ 16 часов назад

Россияне возмущались, что большинство продуктов - это говно из пальмового масла. Льготы на ввоз пальмового масла отменяют (срочно нужны деньги), так что теперь россиян буду кормить чистым говном, без примеси масла.

Snob‏ @snob_project

Володин заявил о возможной отмене налоговых льгот для пальмового масла. Граждане часто писали депутатам о его вреде, подчеркнул спикер парламента
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вся, т.н. "независимость" Грузии держится на кацапских турыстах..., любое указание пуйла они смиренно принимают и выполняют..., как то так.
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Дозволю собі трохи помріяти. Звільнили Н. Гварамію з "Руставі-2"? Отже, чоловік шукає роботу. Хай би очолив, приміром, 112-й канал після того, як ********* (от тут мрія) дуже скоро дадуть по загребущих лапках.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУволен директор грузинского телеканала "Рустави-2", ведущий которого назвал Путина "п#здой моржовой"
 
 
 
 
 
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