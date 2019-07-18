 Уволен директор грузинского телеканала "Рустави-2", ведущий которого назвал Путина "п#здой моржовой"

Решение об увольнении Гварамия принял его новый владелец - бизнесмен Кибар Халваши. Вместо Гварамии он назначил руководить телеканалом своего юриста Паату Салию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Соответствующие изменения в руководстве телеканала уже отражены на сайте реестра Министерства юстиции Грузии.

Гварамия за несколько часов до увольнения говорил, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда уходить. После отставки он заявил о политических причинах своего увольнения, подчеркнув, что глава МИД России Сергей Лавров и президент России Владимир Путин "требовали" закрыть телеканал.

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Напомним, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал вечернюю воскресную передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.

В понедельник, 8 июля телеканал "Рустави-2" был вынужден на несколько часов прервать вещание из-за продолжавшейся у его офиса акции протеста.

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