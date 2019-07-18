 Зеленский призвал граждан принять участие в онлайн-опросе по поводу проекта "государство в смартфоне"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Фейсбуке.
"Каждый украинец, и я лично сталкивался с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Поэтому я горячо верю в проект "Государство в смартфоне". Это прогрессивная инициатива, цель которой - изменить взаимодействие государства с людьми. государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем", - написал он.
Глава государства отметил, что этот проект должен учесть потребности каждого гражданина и исправить все недостатки устаревшей системы.
"Поэтому нам нужны ваши мысли. Поэтому лично прошу каждого принять участие в опросе по ссылке", - отметил Зеленский.
Порошенко не пустили в зал Европарламента и усадили на галерке
Вчера, 17 июля, бывшего президента Украины Петра Порошенко, который не явился в этот день на допрос к следователям Государственного бюро расследований, не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на галерке.
Соответствующие фото появились в распоряжении "Страны".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/316036-poroshenko_ne_pustili_v_zal_evroparlamenta_i_usadili_na_galerke
ПатужнИй пАлитик???
Каха Бендукинзе: Если вы идете по улице и вам еще улыбаются и не ненавидят вас, значит вы сделали слишком мало. ВВП Грузии с результате его экономических реформы вырос в 3 раза.
В этом же суть. Нельзя сделать людям лучше, и при этом сохранить их любовь. Украине нужны реформы. Люди никогда не любят реформаторов. Как дети никогда не любят стоматологов, даже если после визита к доктору пропадает зубная боль, которая мучала до этого неделю. Да и взрослые не любят, если честно. И отличие ребенка от взрослого только в том, что взрослый понимает, что ему нужен стоматолог.
До сих пор в Великобритании ненавидят Тэтчер. В Польше не любят Бальцеровича. Это нормально. В Украине не любят Супрун. Но нельзя увольнять Супрун потому что ее не любят. Потому что ее не любят потому, что телевизор сказал, что ее надо не любить. Телевизор так сказал, потому что фармацевтическая мафия богата. И да, у Супрун теперь низкий рейтинг. Но нельзя одновременно признавать, что ее реформа первички правильна и борьба с коррупцией эффективна и увольнять за то, что в результате этих действий на нее ополчились коррупционеры. Кто же потом реформы делать будет?
Президент должен быть гарантией того, что реформаторы не будут уволены за реформы. А не наоборот. Президент должен быть "крышей" людей, которые делают реформы. Если, конечно, президент хочет реформ и перемен. А если президент хочет любви, то он будет хамить реформаторам и увольнять их.
П.С. Расскажите человеку кто-нибудь про субсидии, которые получают большинство пенсионеров, а то он что-то там думает, старается, хочет, чтобы после 70-и лет люди коммуналку не платили. Обидно же. Зря время тратит.
П.П.С. Если на прошлой неделе Зеленский предложил люстрировать абсолютно всех, а на этой уже говорит, что в текущем правительстве есть несколько незашкваренных министров, с которыми можно работать, то значит ли это, что волшебный пендель от цивилизованного мира подействовал? И после него осталась лишь обида, которая выражается в словах "Мы сами решим кого оставить".
П.П.П.С. словарь Оруэлла теперь можно пополнить фразой "Хамство - это сила". Ну что ж, Оруэлл которого мы заслужили. Сергей Фурса, Инвестиционный банкир, https://censor.net.ua/blogs/3138158