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Все про:Минздрав (1951) СБУ (13622) Супрун Ульяна (529) ГБР (442)

 Печерский суд не стал отстранять от должности директора Государственного экспертного центра Думенко

Судья Печерского районного суда не удовлетворила ходатайство ГБР и отказалась отстранить от должности директора Государственного экспертного центра Татьяну Думенко. ГБР подозревает ее в халатности, повлекшей ущерб в 1,4 млн. Минздрав заявляет о давлении.

Суд не удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР) и оставил директора госпредприятия "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения" (ГЭЦ) Татьяну Думенко на должности. Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

"Судья Печерского суда Галина Матийчук не удовлетворила ходатайство ГБР и не отстранила Татьяну Думенко от должности директора ГЭЦ", - сообщила Супрун.

Супрун выразила убеждение, что "это дело было сфабриковано с самого начала".

"Целью уголовного производства было отстранить директора ГЭЦ. Это должно было стать местью за разрушенные многомиллионные схемы фармацевтической мафии", - заявила Супрун.

Читайте на Цензор.НЕТ: Руководство экспертного центра Минздрава допустило халатность, повлекшую ущерб на сумму 1,4 млн, - СБУ

Она сообщила, что Минздрав "будет требовать привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей этой атаки".

Печерский суд не стал отстранять от должности директора Государственного экспертного центра Думенко 01

Как сообщалось, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований вручили подозрение директору ГЭЦ Минздрава Думенко. Ее обвиняют в служебной халатности, которая повлекла за собой ущерб государству в сумме 1,4 млн гривен.

Позиция Минздрава заключается в том, что на ГЭЦ и его руководителя давят из-за того, что она перекрыла коррупционные схемы при регистрации лекарств.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ и ГБР давят на Государственный экспертный центр МОЗ, - Супрун

С поддержкой главы ГЭЦ выступили ряд профессиональных и общественных организаций, в том числе Американская торговая палата и Европейская бизнес ассоциация.

Источник: https://censor.net.ua/n3138364
 
 
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Главное в нашей поганой сране вовремя ОТСТЕГНУТЬ пару ЛЯМОВ
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Кассира сменили, а каса по прежнему работает на автономной основе
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Після *суду*в італії, печерський еталон правосуддя...
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Марш вперйод, Труба зовйот? Портний ішраєт на Трубє?
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