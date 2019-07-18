 Глава МИД Венгрии Сийярто считает свой визит на Закарпатье перед выборами обычной европейской практикой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Министр заявил, что не понимает негативной реакции украинских властей на венгерское участие в украинской предвыборной кампании в Закарпатье.

"Откровенно, я не понимаю. Я не понимаю такой реакции украинской политической элиты", - подчеркнул Сийярто.

"Знаете, если любой лидер соседней страны приедет в Венгрию, чтобы встретиться со своим меньшинством на нашей территории, мы будем рады. Никаких нареканий", - заявил глава венгерского МИД. Он отметил, что не видит проблемы в том, чтобы визиты венгерских политиков в Закарпатье происходили во время предвыборной кампании в Украине.

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"Украинская политическая элита не может отрицать того, что на территории Украины живут 150 тысяч венгров. Они преданные граждане Украины. Но они - венгры. Это реальность, и отрицать ее не очень хорошо. Как вы знаете, существуют международные нормы, где написано, что должен быть свободный доступ для контакта с меньшинствами на территории других стран. ОБСЕ, Совет Европы, и ООН имеют декларации, обеспечивающие свободный доступ в таких отношениях. На мой взгляд, украинским властям не следовало так реагировать. Не думаю, что поощрение венгров принять участие в выборах противоречит интересам самой Украины", - подчеркнул Сийярто.

При этом он заявляет, что его пригласил посетить Закарпатье народный депутат Украины. "Меня пригласил член вашего парламента, и вы должны это уважать. Несмотря на то, что он венгр - он является депутатом, и он меня пригласил. Почему бы мне не приехать? Украина же хочет сближения с ЕС, правильно? Посмотрите на предвыборные кампании в ЕС. Посмотрите, сколько стран приглашают иностранных политиков приехать.

Даже в Венгрии на наших митингах у нас есть иностранные гости из Европейской народной партии. Социалисты имеют гостей из своей политической группы. Недавно премьер-министр Румынии тоже приехал и принял участие в митинге социалистической партии. У нас нет с этим проблем, почему они должны быть?" - заявил Сийярто. При этом он отметил, что в Киев перед последней поездкой в Закарпатье МИД Украины его не приглашал.

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Напоминаем, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что считают участие венгерских чиновников в агитационных мероприятиях перед внеочередными выборами в Верховную Раду вмешательством во внутренние дела Украины.