 Нацкомиссия по реабилитации сняла все обвинения с участника Норильского восстания в ГУЛАГе 90-летнего Ивана Мирона

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Институте национальной памяти.

"Закарпатец Иван Мирон в этом году отпраздновал свое 90-летие. Сейчас он - единственный на Закарпатье, кто отбыл в лагерях ГУЛАГа все 25 лет, не попросив о помиловании, и единственный, кто до сих пор оставался обвиняемым в "государственной измене". Иван Мирон стал первым, с кого Национальная комиссия по реабилитации сняла все обвинения, руководствуясь новым Законом Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", - говорится в сообщении.

Иван Мирон стал одним из немногих украинцев, кто при жизни дождался таки официальной реабилитации и, соответственно, - признания государством правдивости своей борьбы за свободную Украину. Большинство из тех, чьи дела рассматривала сегодня Национальная комиссия по реабилитации, получили этот статус посмертно.

Как сообщается, по новому закону статус пострадавших от репрессий получили и дети репрессированных, которые на момент ареста родителей были несовершеннолетними, и жены "врагов народа", которые часто после приговора мужьям оставались не только без поддержки родного человека, но и в полной общественной изоляции.

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