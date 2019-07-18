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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2007  90
Все про:гражданство (989) Зеленский (2200) Россия (73373) украинцы (2989) Министерство по вопросам оккупированных территорий (396)

 "Являются ли они украинцами?" - в МинВОТ посоветовали Зеленскому не спешить с раздачей паспортов этническим украинцам, живущим в РФ

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак рекомендует не торопиться с предоставлением гражданства этническим украинцам, живущим в России.

Об этом Грымчак сказал в эфире Oboz.TV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне не кажется, что это такая простая проблема. Когда я слышу, что "давайте Кубань"… Просто напомню, что официально в России, по-моему, живет несколько миллионов этнических украинцев. Но являются ли они украинцами - это еще вопрос", - подчеркнул Грымчак.

По его словам, надо законодательно утвердить: когда, как и на каких основаниях гражданство Украины могут получить граждане других государств.

"Поручение, которое президент дал МИД, надо нормировать не каким-то указом или постановлением Кабмина. Это нужно делать законодательно. Но нужно оценивать риски, которые есть на сегодняшний день", - отметил представитель МинВОТ.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Путин отметил территорию", - Тука о решении РФ раздавать паспорта на всем Донбассе

Также Грымчак обратил внимание, что некоторые люди получают гражданство РФ, но сохраняют украинские паспорта.

"Хотя вроде бы, когда принимаешь гражданство (России. - Ред.), требуют отказаться от гражданства Украины - но это не точно. Думаю, большинство людей сохранит украинский паспорт, особенно учитывая безвиз", - предположил он.

Напомним, 17 июля глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

Также на Цензор.НЕТ: Кремль продемонстрировал откровенное намерение продолжать гибридную войну, - МИД о новой попытке РФ по незаконной паспортизации украинцев Донбасса

После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго. Получить гражданство таким образом смогут украинцы, живущие за рубежом и люди, права и свободы которых нарушаются в их странах.

В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что россияне, даже если и получат второе гражданство, все равно останутся россиянами.

Источник: https://censor.net.ua/n3138361
 
   
 Топ комментарии
 
зеля выполняет задание хуйла - "наградит" миллион кацапов украинскими паспортами, и все вопросы про интеграцию Украины в тундру решены
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Изначально идея была о втором гражданстве этническим украинцам, живущим в «дружественных Украине странах»

При чем тут роисся
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Изначально идея была о втором гражданстве этническим украинцам, живущим в «дружественных Украине странах»

При чем тут роисся
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Зєля жене пургу,і поважні люди думу думають, що Зє знову вчудив?
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он бы лучше жене Баклана дал Гражданство если ей оно нужнго а то бидна 21 год все никак не станет украинкой... "Являются ли они украинцами?" - в МинВОТ посоветовали Зеленскому не спешить с раздачей паспортов этническим украинцам, живущим в РФ - Цензор.НЕТ 1095
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Надо чтоб украинского гражданства ждали как манны небесной, а не раздавали за каждым углом.
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Ви шо тут зраду зі сторони зе не бачите?!-це зрада з Вашої сторони...причомі двічі
Не похвалили команду пороха
Не побачили зраду)
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Уууу,як нашо зрада?!а шо мінстець просто так гроші отримує?!)треба зраду)навіть там де її нема,її треба придумати)
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Тьфу-тьфу-тьфу)
Я просто пожартував(як видно невдало-вибачте),я знаю що Ви не з них))
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Та не хочеться,щоб Ви мене в порохоботи *записали*)
Я мав на увазі (взагалі це *цікава ідея* пояснювати жарт),що порохоботи Вас не поймуть що Ви не знайщли зради)вони ж її находять всюди,навіть там де нею *не пахне*....робота-с,мем)
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При том,что пеца плюс вова одна команда по разным берегам днепра
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Глупости
Одна команда Петя и другой Вова, российское *****
А идея была от Зе
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Ну там кусочек всего, мы ему прощаем
А берега наши и все тут
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Тот я сейчас живу на Рейне и это такая жесть
Постоянные разговоры про «на каком берегу»
Кстати в районах по ту сторону квартиры ещё дороже, потому что там якобы больше Солнца

Это тебе не море, где все понятно.
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Этническим и в дружественных -ДА.А с кгбшной жижей в голове типа гана герман,,мертвечук,,шуфрич или эта с рабочим ротом с Донбасса и прочая сволота которая является по факту пятой колонной орды .НУ КАКИЕ ЭТО УКРАИНЦЫ???!.Украинец это человек с Украиной в сердце прежде всего
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Так у них у всех украинское гражданство по праву рождения
И тут ничего с этим не поделать. Но посадить можно (и нужно)
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Но посадить можно (и нужно) /какой то придурок убедил гражданку ФРГ что украинцы читать не умеют. А если умеют то прочитанного не понимают. И гражданка ФРГ с утра до ночи растолковывает украинцам украинские же статьи.
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а тебе дураку разве еще не ясно, ху из зеля?
пора прозреть ))))))))))
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при чём тут изначально, зелёный дурачок имеет право передёргивать по своему усмотрению, да да, такой мандат полудурку по приколу дало Украинское общество. так что не хрен ныть и распишитесь и получайте.
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зеля выполняет задание ***** - "наградит" миллион кацапов украинскими паспортами, и все вопросы про интеграцию Украины в тундру решены
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Всем этническим украинцам без исключения наипервейшее и быстрое украинское гражданство! Грымчак из потрошиной своры коррупционеров и казнокрадов - он должен быть люстрирован и исчезнуть из политики и очей Украины як роса на сонці.
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В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что россияне, даже если и получат второе гражданство, все равно останутся россиянами.

Сто пудов. Это, как с евреями. Будь у еврея хоть три украинских паспорта, он всё равно останется евреем.
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Надо просто сделать вопросник с баллами на "правильного украинца", по твоей ментальности.
Вопросы должны быть простые. Например. В какой срок можно построить примитивный мост через Днепр в Киеве? Правильный ответ - Такой мост не возможно построить, это слишком сложный инженерный проект для страны в центре Европы ))
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надеюсь что та руснявая каратистка и все её потомки уже превратились в чернозём.
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"Юрий Грымчак рекомендует"___________________"цензор"! не позорься!
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1) экзамен на знание мовы, культуры, традиций
2) присяга с обязательным признанием территориальной целостности Украины
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На счет экзамена традиций и т.д. это правильно!!!
А то понаедут сюда кто попало, а потом начнут говорить, что им здесь плохо или их ущемляют!
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Ну а ви якого там буя сидите? Ціле міністерство... от,пля,і розбирайтесь...міністри.*****...
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уже сейчас многих граждан Украины нужно лишать гражданства, а не плодить предателей
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а яка від того користь для України чи для етнічних українців? Може етнічні українці цього хотіли? Дешевий популізм. Ото чорні з Зімбабве, громадяни США, мріють про паспорт Зімбабве. Що за африканська логіка, альо?
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На оккупированных территориях уже живут недограждане Украины, которые не заслужили не только Украинского паспорта, но и жизни.
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А порохоботов мы лишим гражданства!
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Все имущество порохоботов будет конфисковано и передано в фонд возрождения Донбасса.
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Може їм те...нюю...хімічне щось вколоти?
😁
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А йому Богдан сказав, що так можна електорат додатковий набрати.
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Думаю, що ні. Він Баканову лише жаліється. Ябеда!
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кацапне понают...и она тут вякать потом будет
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Ага, ото українці, які втекли з України, мріють про паспорт країни втрачених можливостей. Це чи не Кім Чен Ин порадив? Бо багато корейців у свті паспорт Північної Кореї отримали. Як горячі пиріжки розходяться - до 10 баксів за пас порт.
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Теж так думаю, що розкидатись українським громадянством не варто. Більш того. Вважаю, що КОЖЕН громадянин України має скласти іспити українською, тести на лояльність і співбесіду з комісією департаменту паспортизації для отримання права голосу на загальноукраїнських виборах, як і право балотуватись у законодавчі органи влади. Хто не складе іспити - буде мати всі ті самі права, окрім права обирати владу.
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Доречі. Громадянства ніхто нікого позволяти не має права. Крапка.
Але треба бути людяними і не дозволяти українофобам самим собі шкодити своїми голосуваннями.
Нехай живе кацап в Україні, але шкоди не робить.
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Это вопрос, но в администрацию,тьфу, офис скомороха. И вопрос довольно-таки актуальный.
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Український генетичний код ще не означає, що поцієнт є в повному розумінні українцем. Більше того, існує думка, що ДНК-протоколи не є чимось закам'янілим - вони можуть змінюватися (updates, так би мовити), причому під впливом не лише суто біологічних, але й ментальних, культурних, соціальних та інших факторів. І ці фактори впливають навіть на зовнішність.
Приклад - корейці. Генетичний код був один. Але з середини 20 ст. сформувалися два абсолютно різні народи. Одні - життєрадісна та креативна нація вільної країни топового рівня. Другі - еталонні homo totalitaricus, зомбо-раби страшного тоталітарного концтабора.
І це реально відбилося на фізичному рівні. Звичайно, недоїдання позначилося на зрості... але мова не лише про зріст... ось "фото дружби" (з якоїсь дипломатичної зустрічі) - солдати США, КНДР та Південної Кореї. Без коментарів. Південнокореєць ледве не такий само ґевал, як ґамериканець... а от північнокорейця, сараку, аж нагодувати хочеться "Являются ли они украинцами?" - в МинВОТ посоветовали Зеленскому не спешить с раздачей паспортов этническим украинцам, живущим в РФ - Цензор.НЕТ 5407
Резюме: генетичний "українець" з кацапщини скоріше за все є кацапом, тільки з українським ДНК. От і все.


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"Являются ли они украинцами?" - в МинВОТ посоветовали Зеленскому не спешить с раздачей паспортов этническим украинцам, живущим в РФ
Хороший вопрос, зная украинцев живущих там, с предоставлением паспортов спешить не стоит.
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Вище про це написав.
Це приблизно як роздавати пашпорти Південної Кореї рабам чучхе. Навіть якщо домовитись з Ином, щоб вільно пропустив бажаючих через кордон і не репресував членів сімей. Хом'як буде при цьому єхидно посміхатися - бо мешканці Сеула та Пусана дуже скоро ох*їють від чогось дуже схожого на зомбі-апокаліпсис.
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Сначала нужно выяснить что это за граждане, а не раздавать кому попало, может там такие граждане, типо как даунбасята, так нах такие нам нужны?!
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Алярм! Поцієнтці Оля Лучая зуйово! Терміново клізьму та заштрик!
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Ходят слухи что в Украине появился новый вид навозной мухи Зе-зе распостраняющей заразу поражающую мозг человека . Говорят пострадала большая часть жителей Украины . Я в эти слухи не верю но и объяснить то что происходит в Украине по другому не выходит .
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Як лооомануть! Сало треба заховати..
🤗
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Краще вже бангладешцям громадянство дати, ніж зросійщеним українцям
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Ні. Вони вже давно не українці і ненавидять нас більше за чистокровних кацапів.
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їх касапи називають хахлами і ті це самі підтверджують,якщо їм роздати паспорти та надати право голосу на виборах то це самий простий спосіб кремлю провести своїх васалів у Київ.
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В ГРУ ГШ РФ сегодня праздник - двум полкам ГРУ уже присвоены украинские фамилии, пройдено "легендирование" личного состава, в соответствии с которым все они являются претендентами на получение украинского гражданства ... "Чи є вони українцями?" - в МінТОТ порадили Зеленському не поспішати з роздаванням паспортів етнічним українцям, які живуть у РФ - Цензор.НЕТ 3733 Браво, The-бил, скоро тебе лишнехромосомные памятник при жизни возле чЛенина поставят за такие "инициативы"...
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За Порошенко нас вважали ХУНТОЮ, а тепер один ЦИРК на дроті
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Вопрос без шуток,может тут на ветке есть специалисты...а как определить этничность?
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Якщо коротко то це раса (ДНКгаплогруп з якої сформовано етнос),мова та культура.
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Жириновский , Валентина Матвиенко , Владимир Мединский , Ирина Яровая , Сергей Глазьев , Наталья Поклонская , ... . Вот чисто теоретически , получают они гражданство Украины , выполняют какие то формальные требования / пусть даже растянутые во времени / выдвигаются на выборы в Верховную Раду и в Президенты Украины . И если уж Зеленского избрали / ! / то и этих изберут . А добавьте еще пару миллионов кацапской ваты с украинскими корнями в виде новоиспеченных украинцев как дополнительные голоса ... Да и замутить референдум на таких условиях о присоединении Украины к России ... Фантастика ? Может быть . Но немного страшновато .
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Почнемо з того , що українець в русні жити не зможе . Чисто ментально це буде дуже важко , жити в цьому гівні . Якщо там живе , скоріш за все - вата . Колорад . Нафіга він нам здався , такий долбєнь
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Успокойся дядя. Жители Кубани сюда ехать вообще не хотят. Твои украинцы это дякулы за Роттердам+, томос и любители Порошенко. Пусть их хоть три человека останется на дырявом кораблике но они истинно ваши.
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Це поповнення п'ятої колони в Україні... Вони давно не українці, а манкурти, як сам зє припіздєнт - зрадник... Зеленський ввів персональну відповідальність для бійців ЗСУ - вони не мають права стріляти
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нет, Грымчак, украинцы это данпасцы, переселившиеся на печерськи пагорбы!!!
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Дай только националистам волю они все с ног на уши поставят и всех обвинят.
Националистам на заметку на фронте с кацапней воюют тоже русскоязычные и их больше, потому как они мотивированы защищать свою землю от оккупантов.
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Предложение по украинским паспортам этническим украинцам в мокше - верх некомпетентности.Когда русские окупировали крым,что-то небыло этих 4-х миллионов на площадях.А когда начинали войну на донбассе,то ЭТНИЧЕСКАЯ украинка в.матвиенко,ставила на голосование закон о вводе окупационных войск на территорию Украины.И таких как она там 99%.Они уже давно ассимилированы и стыдятся говорить,что украинцы.О Украине эти успомнят,только тогда,когда в рф начнется какая нибудь заворуха.Вот для спасения своей пятой точки они и вспомнят об Украине.
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Треба создать для получателей украинского паспорта,Министерство поручительства "Чи є вони українцями?" - в МінТОТ порадили Зеленському не поспішати з роздаванням паспортів етнічним українцям, які живуть у РФ - Цензор.НЕТ 5942
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НУ А ШО?
Відомий волонтер, який підтримував Зеленського, починає щось підозрювати. Дивитися до кінця

https://www.facebook.com/babaandkit/videos/344038922898922/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Являются ли они украинцами?" - в МинВОТ посоветовали Зеленскому не спешить с раздачей паспортов этническим украинцам, живущим в РФ
 
 
 
 
 
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