 "Являются ли они украинцами?" - в МинВОТ посоветовали Зеленскому не спешить с раздачей паспортов этническим украинцам, живущим в РФ

Об этом Грымчак сказал в эфире Oboz.TV, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мне не кажется, что это такая простая проблема. Когда я слышу, что "давайте Кубань"… Просто напомню, что официально в России, по-моему, живет несколько миллионов этнических украинцев. Но являются ли они украинцами - это еще вопрос", - подчеркнул Грымчак.
По его словам, надо законодательно утвердить: когда, как и на каких основаниях гражданство Украины могут получить граждане других государств.
"Поручение, которое президент дал МИД, надо нормировать не каким-то указом или постановлением Кабмина. Это нужно делать законодательно. Но нужно оценивать риски, которые есть на сегодняшний день", - отметил представитель МинВОТ.
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Также Грымчак обратил внимание, что некоторые люди получают гражданство РФ, но сохраняют украинские паспорта.
"Хотя вроде бы, когда принимаешь гражданство (России. - Ред.), требуют отказаться от гражданства Украины - но это не точно. Думаю, большинство людей сохранит украинский паспорт, особенно учитывая безвиз", - предположил он.
Напомним, 17 июля глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.
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После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго. Получить гражданство таким образом смогут украинцы, живущие за рубежом и люди, права и свободы которых нарушаются в их странах.
В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что россияне, даже если и получат второе гражданство, все равно останутся россиянами.
При чем тут роисся
Не похвалили команду пороха
Не побачили зраду)
Я просто пожартував(як видно невдало-вибачте),я знаю що Ви не з них))
Ничего страшного 😊
Я мав на увазі (взагалі це *цікава ідея* пояснювати жарт),що порохоботи Вас не поймуть що Ви не знайщли зради)вони ж її находять всюди,навіть там де нею *не пахне*....робота-с,мем)
Одна команда Петя и другой Вова, российское *****
А идея была от Зе
А берега наши и все тут
Постоянные разговоры про «на каком берегу»
Кстати в районах по ту сторону квартиры ещё дороже, потому что там якобы больше Солнца
Это тебе не море, где все понятно.
И тут ничего с этим не поделать. Но посадить можно (и нужно)
пора прозреть ))))))))))
Сто пудов. Это, как с евреями. Будь у еврея хоть три украинских паспорта, он всё равно останется евреем.
Вопросы должны быть простые. Например. В какой срок можно построить примитивный мост через Днепр в Киеве? Правильный ответ - Такой мост не возможно построить, это слишком сложный инженерный проект для страны в центре Европы ))
2) присяга с обязательным признанием территориальной целостности Украины
...
..
А то понаедут сюда кто попало, а потом начнут говорить, что им здесь плохо или их ущемляют!
+500
😁
Але треба бути людяними і не дозволяти українофобам самим собі шкодити своїми голосуваннями.
Нехай живе кацап в Україні, але шкоди не робить.
Приклад - корейці. Генетичний код був один. Але з середини 20 ст. сформувалися два абсолютно різні народи. Одні - життєрадісна та креативна нація вільної країни топового рівня. Другі - еталонні homo totalitaricus, зомбо-раби страшного тоталітарного концтабора.
І це реально відбилося на фізичному рівні. Звичайно, недоїдання позначилося на зрості... але мова не лише про зріст... ось "фото дружби" (з якоїсь дипломатичної зустрічі) - солдати США, КНДР та Південної Кореї. Без коментарів. Південнокореєць ледве не такий само ґевал, як ґамериканець... а от північнокорейця, сараку, аж нагодувати хочеться
Резюме: генетичний "українець" з кацапщини скоріше за все є кацапом, тільки з українським ДНК. От і все.
Хороший вопрос, зная украинцев живущих там, с предоставлением паспортов спешить не стоит.
Це приблизно як роздавати пашпорти Південної Кореї рабам чучхе. Навіть якщо домовитись з Ином, щоб вільно пропустив бажаючих через кордон і не репресував членів сімей. Хом'як буде при цьому єхидно посміхатися - бо мешканці Сеула та Пусана дуже скоро ох*їють від чогось дуже схожого на зомбі-апокаліпсис.
🤗
Националистам на заметку на фронте с кацапней воюют тоже русскоязычные и их больше, потому как они мотивированы защищать свою землю от оккупантов.
Відомий волонтер, який підтримував Зеленського, починає щось підозрювати. Дивитися до кінця
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/344038922898922/