 В США завершены ходовые испытания переданного Украине патрульного катера "Славянск". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования ВМС Украины.
Во время ходовых испытаний на борту Р-191 присутствовали украинские экипажи катеров типа "Айленд", которые сейчас проходят десятинедельный курс подготовки на базе Морского института технологий и аспирантуры (MITAGS) города Линтикум (США).
Для украинских экипажей это было первое знакомство с катерами непосредственно в море. Они имели возможность наблюдать за особенностями организации швартовых работ, проведением маневренных и скоростных испытаний "Айленда". Также украинские моряки убедились в эффективности нового установленного оборудования и стабильной работе главных систем.
Патрульный катер "Славянск" в настоящее время является основной платформой для подготовки украинских военных моряков из двух экипажей, пока катер "Старобельск" (Р-190) не завершит дооборудование и не пройдет ходовые испытания.
Отметим, что прибытие "Старобельска" и "Славянска" в Украину ожидается осенью 2019 года.
А помочь настоящий военный корабль достроить, такой как крейсер Украина, хотя бы выделить кредит, США не хочется???
если вдруг шторм.
то не рошеновские которые боятся даже качки но более пять баллов .....боюсь не осилят.
https://mil.in.ua/novyj-bronekater-vms-nezabarom-popryamuye-do-odesy/
Айленды при всех своих достоинствах ( мореходность . обитаемость и тд. ) проблему решить не могут . это пограничные катера
фрегат крупнее корвета и нам в обозримом будущем не светит . я имею в виду отечественной постройки . обсуждаемая передача " О.Х. Перри " разговор отдельный
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/sergej-klimovskij-kuchma-i-zelenskij-nachali-sdavat-nas-moskve.htm
Когда он ЭТО подписал у тебя к нему претензий НЕ БЫЛО?
Респект США ! и позор тем , кто два года мурьіжил получение єтих крайне нужньіх кораблей...