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 В США завершены ходовые испытания переданного Украине патрульного катера "Славянск". ФОТОрепортаж

Выход в море из бухты Арундле (штат Мэриленд, США) поставил точку в заводских, швартовых и ходовых испытаниях украинского катера "Славянск" (бортовой номер Р-191).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования ВМС Украины.

В США завершены ходовые испытания переданного Украине патрульного катера Славянск 01

Во время ходовых испытаний на борту Р-191 присутствовали украинские экипажи катеров типа "Айленд", которые сейчас проходят десятинедельный курс подготовки на базе Морского института технологий и аспирантуры (MITAGS) города Линтикум (США).

В США завершены ходовые испытания переданного Украине патрульного катера Славянск 02

Для украинских экипажей это было первое знакомство с катерами непосредственно в море. Они имели возможность наблюдать за особенностями организации швартовых работ, проведением маневренных и скоростных испытаний "Айленда". Также украинские моряки убедились в эффективности нового установленного оборудования и стабильной работе главных систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два американских катера Island, которые скоро отправят в Украину, не последние. Будут еще, - штаб ВМС

В США завершены ходовые испытания переданного Украине патрульного катера Славянск 03

Патрульный катер "Славянск" в настоящее время является основной платформой для подготовки украинских военных моряков из двух экипажей, пока катер "Старобельск" (Р-190) не завершит дооборудование и не пройдет ходовые испытания.

В США завершены ходовые испытания переданного Украине патрульного катера Славянск 04

Также смотрите: Переданные ВМС Украины два катера типа "Island" прошли испытания в США. ФОТОрепортаж

Отметим, что прибытие "Старобельска" и "Славянска" в Украину ожидается осенью 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3138360
 
   
 Топ комментарии
 
надеюсь свынарчуки и мародеры к осени будут сидеть у шконки.
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Согласен с вами. Апаршин, гриценко, богдан с разумковым и прочей шоблой должны сидеть.
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надеюсь свынарчуки и мародеры к осени будут сидеть у шконки.
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Согласен с вами. Апаршин, гриценко, богдан с разумковым и прочей шоблой должны сидеть.
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В оригинале эти загнутые трубки по бортам были желтого цвета.
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В Оригинале и твоя Родина была великой Беларусью!
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Катерок это хорошо, подойдет украинскому комариному недофлоту.
А помочь настоящий военный корабль достроить, такой как крейсер Украина, хотя бы выделить кредит, США не хочется???
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Зачем он нужен ? Также как и комариный недофлот . Нужны фрегаты и корветы .Кстати и катера для борьбы с контрабандой и дрг тоже нужны .Поэтому спасибо американцам
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украина заточена под ракеты рашисткого производства. там все системы менять надо. да и такие громадины сейчас уже не актуальны. лучше уж достроить корвет владимир великий, который в 50 % готовности в николаеве стоит
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интересно, как их через океан переправят?
если вдруг шторм.
то не рошеновские которые боятся даже качки но более пять баллов .....боюсь не осилят.
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Интересно, если рошен пройдет, твоё ***** удавится в кремле?
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Наверное примерно как то так... (РФ переправляет в плавучем доке недостроенный корабль во Владивосток для достройки и испытаний)

У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера "Слов'янськ" - Цензор.НЕТ 8712
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ты луче про армяту поблей,или про лошарика,шлюха 10 долларовая))))))))))))))))))))))))
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Название конечно настраивает на победу, это да. Даже если захватят, то потом возможно отдадут.
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а в Киеве проходит ходовые испытания еще одна Гюрза . уже седьмая У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера "Слов'янськ" - Цензор.НЕТ 7362

У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера "Слов'янськ" - Цензор.НЕТ 1694
https://mil.in.ua/novyj-bronekater-vms-nezabarom-popryamuye-do-odesy/
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Катера американцы подарили ! Если надо подарят ещё.Или продадут за символическую плату . А нафига нужны нам ещё катера ? Американские же лучше и дешевле .Может деньги лучше потратить на достройку корветов и закладку новых фрегатов в Николаеве ?
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безусловно корвет лучше чем БРАК . но он денег стоит до хрена . а наши держиморды сами видите выделять их не спешат . пока суть да дело морякам нужно что то сразу и сейчас . при отсутствии альтернативы и Гюрза сгодится

Айленды при всех своих достоинствах ( мореходность . обитаемость и тд. ) проблему решить не могут . это пограничные катера

фрегат крупнее корвета и нам в обозримом будущем не светит . я имею в виду отечественной постройки . обсуждаемая передача " О.Х. Перри " разговор отдельный
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"наблюдать за особенностями организации швартовых работ" О небо!
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Україна розглядає можливість отримання двох польських ракетних корветів проекту 1241 РЕ https://mil.in.ua/********-rozglyadaye-mozhlyvist-otrymannya-polskyh-korabliv/
У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера "Слов'янськ" - Цензор.НЕТ 2502
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В МИНСКЕ, СТАРАЯ ГНИД КУЧОВОЗ И И ГНИДА СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ЗЕ СДАЮТ УКРАИНУ МОСКОВИТАМ.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/sergej-klimovskij-kuchma-i-zelenskij-nachali-sdavat-nas-moskve.htm
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Нет они просто реализуют "мирный план" ПОРШЕНКО "по урегулированию конфликта на востоке Украины".
Когда он ЭТО подписал у тебя к нему претензий НЕ БЫЛО?
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"Айленд" имеет отличньіе мореходньіе качества и переход Атлантики не проблема. Єлектронная начинка там такая, что военно-морские бараньі ЧФ обзавидуются.
Респект США ! и позор тем , кто два года мурьіжил получение єтих крайне нужньіх кораблей...
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажВ США завершены ходовые испытания переданного Украине патрульного катера "Славянск". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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