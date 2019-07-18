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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Житомирщина (697) Иванов Сергей (журн.) (36)

 Кандидат "Слуги народа" на Житомирщине Сигачов "откосил" от мобилизации путем фиктивного развода, - журналист "1+1" Иванов

Журналист и блогер Сергей Иванов обнародовал информацию о том, что кандидат от "Слуги народа" на 64-м округе в Житомирской области Вячеслав Сигачов не пошел в армию ,оформив фиктивный развод и оставив годовалую дочь себе. Поскольку одиноких родителей в армию не призывают, то он избежал службы в ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Иванов отметил: "Очень интересная ситуация с мажоритарщиком от "Слуги народа" Сигачовым, который баллотируется по 64-му округу, которого партия позиционировала как участника АТО и который оказался лжецом-конъюнктурщиком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины

Сначала выяснилось, что в 2014-м Сигачов представлял Коммунистическую партию в окружной избирательной комиссии. Украиноцентризм коммунистов известен всем. Затем Татьяна Николаенко выяснила, что он не является участником АТО, то есть избиратели были сознательно ним дезинформовани".

Журналист продолжил: "А сегодня оказалось, что коммунист Сигачов не просто не был в АТО, а в буквальном смысле откосил от службы путем фиктивного развода и последующего оформления статус одинокого отца. Информация и документы обнародованы в паблике местной Зе Команды .

Я очень толерантный человек и очень спокойно отношусь к так называемым новым лицам. Я не против, чтобы в парламенте заседали чьи водители, охранники, любовницы, любовники, тамады - в нашей демократической стране каждый имеет право быть властью. Кто угодно, но только не комми с паленым белым билетом. Это за гранью".

"Не знаю, на что рассчитывает руководство "СН" с такими лабильными кадрами - на какую последовательность, принципиальность, верность. Скажем, кандидат от "СН" Соколов, которого мы вместе сделали бывшим кандидатом, уже через неделю переобулся и навалил президенту полную пазуху гневных предъяв у себя в блоге. Держу пари, с этим Сигачовым будет такая же история. А сколько таких сигачовых в списках", - резюмировал Иванов.

Кандидат Слуги народа на Житомирщине Сигачов откосил от мобилизации путем фиктивного развода, - журналист 1+1 Иванов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138358
 
 
 Топ комментарии
 
а как это отменяет тот факт, что зеля откосил от армии 3 раза?
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Какой хозяин, такие и Слуги. Чему удивляться? Главное прокукарекать, что это типа "вывсеврети" и "это Петя" виноват. Зебилы поверят.
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Берьот с Зебіла прімєр. А ще більш дико чути від Зебфла за кермом Тесли, коли він розповідає про всякі Фопи, ООО, які виводять гроші в офшори та не сплачуюють податки..
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а как это отменяет тот факт, что зеля откосил от армии 3 раза?
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мне как-то пофиг на этого кандита, пусть им военком занимается. а вы про это?))
Кандидат от "Слуги народа" на Житомирщине Сигачов в 2014 г. "откосил" от армии путем фиктивного развода, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 6231
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Цей фенк рознесли в пух і прах...не позортеся Кандидат від "Слуги народу" на Житомирщині Сігачов у 2014 році "відкосив" від армії шляхом фіктивного розлучення, - журналіст Іванов - Цензор.НЕТ 6181
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ха-ха. это не я этот фейк разгонял. фирменный стиль порохоботов, только кто-то из Одессы печать добавил для достоверности)). специально сохранил.
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Нет про это:

ТСН Гламур 20 марта 2014, 08:46 Владимиру Зеленскому пришла повестка в армию. Артист сказал, что если будет нужно, то пойдет воевать. ...

Известному шоумену, создателю студии "Квартал-95" Владимиру Зеленскому пришла повестка в армию. Об этом стало известно во время пресс-конфереции "квартала" в связи с презентацией нового шоу на " 1+1 "Сыграй в ящик". Зеленскому позвонила обеспокоенная мама и сообщила, что ему в Кривом Роге (родной город артиста) пришла повестка в военкомат "Ну а что делать, я военнообязанный. Если надо - пойду воевать", - прокомментировал ситуацию Зеленский .....

Во время презентации нового шоу "Студии Квартал-95" позвонила мама Зеленского и сообщила сыну о повестке из военкомата. Множие журналисты подумали, что это либо очередная шутка, либо розыгрыш. Поэтому подробности мы узнали у самого Владимира.

- Да какие тут шутки, - говорит Зеленский. - Мне действительно позвонила мама, которая живет в Кривом Роге, и сказала, что на наш домашний адрес принесли повестку. ..

Отец Александр Зеленский, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института, профессор:
- Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез.

- Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные?

- Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск.

https://mediananny.com/novosti/2304146
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хорошая семья, дружная. они даже в туалете смывали раз в день, вечером, экономили, кто последний тот на сливе. .
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И про это. Он уклонист не только от армии, но и от налогов: И обычное мелкое брехло.

Кандидат від "Слуги народу" на Житомирщині Сігачов у 2014 році "відкосив" від армії шляхом фіктивного розлучення, - журналіст Іванов - Цензор.НЕТ 9594
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Пид@ры на запрошення военкоматив не приходят.
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Ты сам-то где служил?
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Не пас. И не служил.
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Значит хамло конченное три класса церковно-приходской школы в голове одна извилина и та прямая держит уши Кандидат від "Слуги народу" на Житомирщині Сігачов у 2014 році "відкосив" від армії шляхом фіктивного розлучення, - журналіст Іванов - Цензор.НЕТ 2725
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У меня до сих пор в ленте висит твой быдло-камент в другой теме. Строить из себя наследного принца будешь перед теми, кто тебя ещё не знает

Уклонист Шмырев
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Лалалала п@здоболка хамка высшего сорта дебилка подзаборная если не знаешь с кем разговариваешь я имею ввиду возраст то ты просто конченная тварь Мне уже пошел седьмой десяток Хамло подзаборное
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Ты сам-то где служил?-ну прямо не колбасная мигрантка из ФРГ, а майор из ФСБ.
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Хэренбе

А ты где служил, из каких окопов строчишь?
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Хэренбе А ты где служил, из каких окопов строчишь?/- в медсанбат. С контузией германской колбасой- диареей.
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Вашу службу в ФСБ обсудите со своим коллегой Сидоровым
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в бундесвере ла ла, в бундес нахрихтен динст! устроит?
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на свете много удивительного мой друг Гарацио.... вот тебе и брехня! сам то где военную лямку тянул? или ты пацифист зеесосный?
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последний раз 16-17 марик потом широкино.... и женщины у нас были - саниструктор, связист, сержант-повар, писарь в штабе батальона.
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У нас тут небольшой фонд, мы помогаем с 2014.
У меня нет укоров совести, что я не поехала санитаркой. Санитарка, к слову, из меня вышла бы хреновая.
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а я вас ни в чем и не виню.... если бы у меня в киевполитехе не было бы военной кафедры я бы тоже как и зеля наверное бы был бы в ж.пу пацифистом косящим от армии. а вообще я вам как женщине скажу - остерегайтесь мужиков не служивших. моя бабка рассказывала что в ее время не служивших в армии парней порченными называли. ну а взагали конечно, ничего хорошего на войне нет - кровь пот и слезы.... так не должно быть! вообщем упырь и вурдалак этот вовик путлер!!!
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С этим никто не спорит. Я про *****.
Что касается всего остального, так я давно ратую за контрактную армию. За этим будущее, это мировая практика. Такие армии самые сильные. К военнослужащим совсем другое отношение.

Но спасибо за совет 😁
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сейчас у нас на войне в лугандоне срочников нет все контрактники.... про контрактную службу с вами полностью согласен, но это очень дорого. в мирное время Украина этого не потянет. если солдат срочник живет и служит при кащарме то каждому контрактникутнужна отдельная квартира, а у нас сейчас не то что солдат -контракттник без квартиры а и до 60% офицеров. на войне специально у кадровых спрашивал есть ли жилье ? так мало кто квартирой похвастаться мог... особенно в ранге лейтенат-майор.... какая уж тут контрактная система!
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Контрактникам тут не дают квартиры, ну не покупают. Нигде в мире по-моему не покупают.
В мирное время, не в мирное время - служба в армии такая же работа, как и любая другая. И должна оплачиваться. Служить в армии в идеале - призвание. Там ведь тоже специальностей много, те же программисты, экономисты, бухгалтера тоже нужны.
В Германии, где я сейчас живу, перешли на контрактную армию не так давно. Да, есть льготы. Но квартиры не дарят 😁
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на натовских военных базах для контрактников есть служебное жилье ввиде отдельных котеджей, компаундов, квартир и т.д. поскольку контрактники люди в общей массе уже зрелые и /семейные. они зарабатывают достаточно денег чтобы купить себе жилье кроме того есть в армиях система кредитов для них... эти кредиты потом постепено гасятся в том числе и минстерством обороны. у меня есть одноклассник офицер, он учился в натовском колледже, он мне много интересного о натовцах понарассказывал. короче говоря мы пока этого всего не потянем!
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Не вся армия стран-участников НАТО является войсками НАТО

Что касается льгот, они разные по разным странам. Система кредитов - да. Но съемное жильё тут давно норма.
Немного другой менталитет. Снимают и квартиры, и дома.

В Украине все возможно, доход военнослужащих на контракте будет сопоставим с уровнем доходов в стране.
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А Кононенко, подкуп голов сильрад и предложение Мосийчуку ЦН не видит? 😁
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"откосил" от армии/среди слуг народа Коломойского-герой.Четырежды откосивший -четырежды герой.Как дорогой Леонид Ильич.
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Тому і у партії СН. Рівняється на вошдя.
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Пускай умирет народ, слугам нет до этого дела...
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И шо? Действие фильма происходит в рф

Петя портреты ***** на свои предвыборные бигборды повесил
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блин, всегда думал, я ведь не помещик , не князь, не граф, не богат .....и на яух мне эти слуги сдались?
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Соя расскажите где вы служили, моральные вы наши авторитеты
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Вы якобы немка, невылазящая с форума на Цензоре, где служили, не в одном клубе с Путиным?
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Вообще не служила нигде и никогда. И я не якобы немка, я украинка

Так шо, расскажете теперь про свои окопы?
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И я не якобы немка, я украинка/ с утра до ночи гадящая рашей тудэй за трёх немок. Зарабатывающая тем гражданство ФРГ.
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УкраЬІначька,яка не знає чи не хоче мовою слово мовити.Багацько вас таких патріотів.
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Это тот самый Иванов, который работал в луганских прокуратуре и минсдохе времен Ющенко-Януковича? Сам служил хоть?
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Даремно Ви так, Сергій чудовий журналіст і головне - він намагається бути об"єктивним і у нього це добре виходить.
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Дуже жорсткий і конструктивний пост опублікував на своїй сторінці у Facebook Народний депутат і легендарний командир Української добровольчої армії Дмитро Ярош з приводу того, які необхідно кроки робити новому керівництву нашої держави. https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/lyustratorko-ne-viroslo-yarosh-zhorstko-zvernuvsya-do-zelenskogo.htm

п.с
Було б добре, щоб президент Володимир Зеленський призначив своїм радником Дмитра Яроша з державницьких справ.
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Правильний Дмитро. Наш поорільський козак і пацан правильний.
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Наивность или глупость?
Какие "державницьки справи" у Зе? Как "взять" Раду для Коломойского?
Ему тот Ярош в советниках как собаке 5-я нога.
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помните зеля говорил что в кабинетах начальников должны висеть портреты власных детей а не гарантов? помните? так вот в офисе изика каломыйского на стене висит портрет зели.... сынок это евоный!
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эти кандидаты такие находчивые. сижу вечером слушаю мело-дэт металл, дразню на цензоре порохоботов, и тут прилетает такая радостная смс-ка: голосуй за своих! ваш Олег Винник. посмотрел на всякий случай в зеркало - на волчицу не похож, тем более молодую(( и только потом вспомнил, что пол дня махал лопатой.
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Все это некрасиво и мутно. А а мужчину с 2 детьми, младшему из которого 1 год, разве могут мобилизовать? На ФБ странице написано, что мать оставила старшего ребенка себе, а младшего отдала отцу. А алименты мать платила? По закону - должна платить.
Хз, может там мать наркоманка, а старший ребенок неизвестно от кого. Мало информации.
Хотя я совершенно согласна, что мажоритарщики от "Слуги народа" - это в большинстве какие-то случайные неизвестные никому люди. не заслуживающие уважения. Сама не знаю. за кого голосовать по мажоритрке, 168 округ, Харьков, - выбор между Писаренко, Семиноженко и Мезенцевой (странная баба 30 лет без опыта работы вообще, ФОП по "Бронированию услуг", что напрягает). Первые двое - из ПР.
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зе кандидатів шукали навіть на сайті знайомств та службі по бізробіттю.Самі зековці про це казали.Вони ж обіцяли шукати серед ''простого'' народу.-----Голова нашої сільради ходив в декретну відпустку.Розвівся з дружиною,а маленьку дочку залишив собі.
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Іванов, а як же ж ти топив (разом з мосейчук) за клована і зебілів ... І куди ти тоді свою совість сховав? Чи беніне бабло на карточці не жме?
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І такої мразі в зграї Членограя - майже кожен.. Порівняйте список зелених і список ЄС..
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Все отребье собирается под флагами партии "слуга урода"....
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У журналиста есть некие иллюзии по поводу СН? Тогда какой же он журналист, если не может различить черное от белого. СН - сборище проходимцев. При этом это не антиреклама, а констатация факта. Просьба не путать.
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Взагалі,моє імхо-не був в армії=не маєш бути на держслужбі...
Для *діючих* не був на передовій хоча б рік= люстрація
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ну почти как зель, честнейшая команда зебилов. Боже, зачем так много идиотов в Украине?
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А накуя мени слуга с квадратными яйцами
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На самому занедбаному городі не знайдеш стільки бур'яну, скільки у "Слузі народу" невідомо звідки зібраного некорисного люду. Ковирни першого ліпшого і завалить скелетами з шафи. Було-було, але таке віртуальне диво в гіршому розумінні вперше. І це лякає.
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Зебануті вони всі такі, для них є достойний приклад - чотирижди відкосивший...
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вас то дивує? мене ні. який през такі і слуги
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Что и не удивительно, учитывая то, что и зепрездобол откосил.
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Підлота найвищого гатунку. Мало того що відкосив, так ще й приписав собі участь в АТО.
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Хто є хто у списках "слуги урода": бандити і кацапська наволоч - https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2640895.html
Вставляти картинки не вмію, так що відкривайте ссиль.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат "Слуги народа" на Житомирщине Сигачов "откосил" от мобилизации путем фиктивного развода, - журналист "1+1" Иванов
 
 
 
 
 
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