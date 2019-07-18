 Кандидат "Слуги народа" на Житомирщине Сигачов "откосил" от мобилизации путем фиктивного развода, - журналист "1+1" Иванов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Иванов отметил: "Очень интересная ситуация с мажоритарщиком от "Слуги народа" Сигачовым, который баллотируется по 64-му округу, которого партия позиционировала как участника АТО и который оказался лжецом-конъюнктурщиком.
Сначала выяснилось, что в 2014-м Сигачов представлял Коммунистическую партию в окружной избирательной комиссии. Украиноцентризм коммунистов известен всем. Затем Татьяна Николаенко выяснила, что он не является участником АТО, то есть избиратели были сознательно ним дезинформовани".
Журналист продолжил: "А сегодня оказалось, что коммунист Сигачов не просто не был в АТО, а в буквальном смысле откосил от службы путем фиктивного развода и последующего оформления статус одинокого отца. Информация и документы обнародованы в паблике местной Зе Команды .
Я очень толерантный человек и очень спокойно отношусь к так называемым новым лицам. Я не против, чтобы в парламенте заседали чьи водители, охранники, любовницы, любовники, тамады - в нашей демократической стране каждый имеет право быть властью. Кто угодно, но только не комми с паленым белым билетом. Это за гранью".
"Не знаю, на что рассчитывает руководство "СН" с такими лабильными кадрами - на какую последовательность, принципиальность, верность. Скажем, кандидат от "СН" Соколов, которого мы вместе сделали бывшим кандидатом, уже через неделю переобулся и навалил президенту полную пазуху гневных предъяв у себя в блоге. Держу пари, с этим Сигачовым будет такая же история. А сколько таких сигачовых в списках", - резюмировал Иванов.
ТСН Гламур 20 марта 2014, 08:46 Владимиру Зеленскому пришла повестка в армию. Артист сказал, что если будет нужно, то пойдет воевать. ...
Известному шоумену, создателю студии "Квартал-95" Владимиру Зеленскому пришла повестка в армию. Об этом стало известно во время пресс-конфереции "квартала" в связи с презентацией нового шоу на " 1+1 "Сыграй в ящик". Зеленскому позвонила обеспокоенная мама и сообщила, что ему в Кривом Роге (родной город артиста) пришла повестка в военкомат "Ну а что делать, я военнообязанный. Если надо - пойду воевать", - прокомментировал ситуацию Зеленский .....
Во время презентации нового шоу "Студии Квартал-95" позвонила мама Зеленского и сообщила сыну о повестке из военкомата. Множие журналисты подумали, что это либо очередная шутка, либо розыгрыш. Поэтому подробности мы узнали у самого Владимира.
- Да какие тут шутки, - говорит Зеленский. - Мне действительно позвонила мама, которая живет в Кривом Роге, и сказала, что на наш домашний адрес принесли повестку. ..
Отец Александр Зеленский, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института, профессор:
- Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез.
- Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные?
- Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск.
https://mediananny.com/novosti/2304146
Уклонист Шмырев
А ты где служил, из каких окопов строчишь?
Я женщина
Теперь ваша очередь.
У меня нет укоров совести, что я не поехала санитаркой. Санитарка, к слову, из меня вышла бы хреновая.
Что касается всего остального, так я давно ратую за контрактную армию. За этим будущее, это мировая практика. Такие армии самые сильные. К военнослужащим совсем другое отношение.
Но спасибо за совет 😁
В мирное время, не в мирное время - служба в армии такая же работа, как и любая другая. И должна оплачиваться. Служить в армии в идеале - призвание. Там ведь тоже специальностей много, те же программисты, экономисты, бухгалтера тоже нужны.
В Германии, где я сейчас живу, перешли на контрактную армию не так давно. Да, есть льготы. Но квартиры не дарят 😁
Что касается льгот, они разные по разным странам. Система кредитов - да. Но съемное жильё тут давно норма.
Немного другой менталитет. Снимают и квартиры, и дома.
В Украине все возможно, доход военнослужащих на контракте будет сопоставим с уровнем доходов в стране.
Жрите 73% у...!!!
......
Петя портреты ***** на свои предвыборные бигборды повесил
Так шо, расскажете теперь про свои окопы?
п.с
Було б добре, щоб президент Володимир Зеленський призначив своїм радником Дмитра Яроша з державницьких справ.
Какие "державницьки справи" у Зе? Как "взять" Раду для Коломойского?
Ему тот Ярош в советниках как собаке 5-я нога.
Хз, может там мать наркоманка, а старший ребенок неизвестно от кого. Мало информации.
Хотя я совершенно согласна, что мажоритарщики от "Слуги народа" - это в большинстве какие-то случайные неизвестные никому люди. не заслуживающие уважения. Сама не знаю. за кого голосовать по мажоритрке, 168 округ, Харьков, - выбор между Писаренко, Семиноженко и Мезенцевой (странная баба 30 лет без опыта работы вообще, ФОП по "Бронированию услуг", что напрягает). Первые двое - из ПР.
Для *діючих* не був на передовій хоча б рік= люстрація
Вставляти картинки не вмію, так що відкривайте ссиль.