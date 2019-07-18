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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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Все про:Зеленский (2200) Квартал-95 (80) кино (1237) Россия (73373) Шефир (16) Шефир_Сергей (5)

 Фирма, ранее частично принадлежавшая Зеленскому, отказалась снимать фильм для РФ и вернула деньги, - "Схемы"

Российская медиа-компания "Грин Филмс", которая через кипрскую фирму принадлежит соратникам президента Украины Владимира Зеленского, вернула назад полученные из бюджета России средства на финансирование съемок триллера "Вниз".

Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый"), информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, 4 апреля 2019 Минкультуры России и ООО "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Согласно ему, было принято решение о расторжении договора от 25 октября 2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России.

В соглашении говорится, что "Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19 февраля 2019 года. Речь шла о 35 млн рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 млн гривен.

Кроме того, согласно третьему пункту нового соглашения, ООО "Грин Филмс" обязано выплатить Министерству культуры России проценты "за пользование денежными средствами федерального бюджета" в размере 3 160 000 рублей.

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В начале 2019 года "Схемы" выяснили, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют компанией в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты, что этот бизнес был закрыт еще в 2014 году. Журналисты нашли три связанных с Зеленским российских фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс".

Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по "Кварталу-95".

Зеленский сначала отрицал этот факт, но затем признал его и извинился перед журналистами.

Тогда выяснилось, что компания "Грин Филмс" не только работает в Москве, но и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования из бюджета России и получила 35 млн рублей на финансирование фильма-триллера "Вниз".

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В марте "Схемы" сообщали, что Владимир Зеленский лишился доли в российском кинобизнесе в пользу Андрея Яковлева - автора студии "Квартал-95". Он вышел из кипрской компании-основательницы ООО "Грин Филмс" Green Family LTD. После этого доли в Green Family LTD распределились так: Андрей Яковлев - 400 евро, Борис Шефир - 300 евро, Сергей Шефир - 300 евро, Appex International LTD Тимура Миндича - 1000 евро.

Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры - давние бизнес-партнеры Зеленского по "Кварталу-95". Тимур Миндич - соратник Игоря Коломойского и бизнесмен, имеющий долю в приближенных к олигарху медиаструктурах.

21 мая 2019 Сергей Шефир был назначен первым помощником президента Владимира Зеленского.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138357
 
 
 Топ комментарии
 
отэто смалец горячий за шкуру соевым налили😀
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Це вам не петька із рошенкою!
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Деньги вернула в феврале 2019, а соя тут пятый месяц на Рошен исходит
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отэто смалец горячий за шкуру соевым налили😀
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Не переживай, ща ************** говновозы набегут и все обсырать будут.
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так когда вовка продаст свою долю в этой расейской продакшен-студии?
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ты статью прочти, пэидиото😀
Ылита сраная😀
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когда вовка вернёт деньги со своих заморских офшоров?
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этот твой "пэтюничка диабетный" держит твоего вовочку за яйки? или в чём дело?
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пэтюньчика за яйца держит алчность его.
А вот налоги, как минимум за землю, пэтюня до сих пор платит ***** за липецкий рашен
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А шо так можно было? Пеппа мог отказаться от липецкой фабрики?
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Достойный поступок!
"сватов" осталось убрать.
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Так а Зеленський до чого? Фірма ж йому не належить?
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Деньги вернула в феврале 2019, а соя тут пятый месяц на Рошен исходит
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Где дура вышки Бойка исходишь тут за тем местом чем играли на рояле
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Зеле теперь офшоры не нужны. Зачем царям прятаться, если можно смело хапать руками дружбанов. А если что, то Баканов прикроет.
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тобто, до 19 лютого 2019 Зеленський з друзяками таки заробляв на крові?
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Мародер это вор во время войны. Вот петя и свинарчуками классические мародеры
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так вовка все заработанные, за время войны, деньги (еще и брал деньги у кацапов) выводил в офшоры - классический мародёр!
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Зе у украинцев брал деньги из бюджета как петя для "богдана" и "кузьни" или через ахметку и гонтаревой прямо из нашего кармана? Петекантропы такие, на извилину хромые
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так налоги твой вовка не платил! чем грабил украинских пенсионеров и не только
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Так в суд на него как на неплательщика, он до избрания был доступен для всех контролирующих органов. Трыздун соевый
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Недоросль, ты хоть смысл "зарабатывать на крови" у старших спроси.
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5 років з бюджету агресора фінансування отримувати то є нормально?
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Зарабатывать на крови это когда твоя продукция убивает своих или ты отдаешь свои деньги врагу ввиде налогов (как петя) или покупаешь у врага продукцию (как свинарчуки).
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кому ви втираєте,з медіа продукції також сплачуються податки ,навіть із заробітку російських акторів яких наймає ЗЕфірма сплачується податок до російського бюджету,дивитеся "свати" допомагаєте агресору наповнювати казну.
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95 квартал принимал участия в сватах 2008-2012, когда рашка не была агрессором.
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в офшор переїхав),ну то таке, як казав ігор валерійович "що не заборонено то дозволено".
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Про панамские петены офшоры будучи президентом во время иловайской бойни петекантропы не желают поговорить?
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25 жовтня 2017 року. Страшна звістка з АТО: загинуло 4 українських воїнів, ще 4 були поранені: https://24tv.ua/************************************************************************************
25 октября 2017 года. Российская медиа-компания "Грин Филмс", которая через кипрскую фирму принадлежит соратникам президента Украины Владимира Зеленского заключает договор с Министерством культуры России о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России.
Яку ж сволоту владу ви країні обрали, дорогі наші 73%?
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чмонька, ты уже начала сама с собой разговаривать?
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73% и 25%, не сритесь) И Зеля, и Пэтя каждый по своему полезны для Украины. Ни один из них не Медведчук и не Янукович.
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В нього тепер є більш амбітні плани.
Нашо йому кіношки, якщо ресурси країни можна поскубати.
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100% а потім всі гріхи повісити на попередників і друзі олігархи прикриють через медіа.
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У якогось шоколадного пітора зараз в дупі щось репнуло...
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Зрада)мав зняти....як же ж тепер зраду притягнути?!
А раз нема як зразу приплести це й є зрада(с)порохобот
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Так само як й треба мати(ну не то щоб мозок)але память,щоб впринципі запамятовувати тих,для кого Зе не *їх кандидат*)
Як й треба мати розуміння-що не любити пороха НЕ дорівнює не любити Україну...)
Ну й це фото дідусю скиньте якого кортедж пороха збив-йому зразу стане легше)
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Кейс Зеленского доказывает, что миром правят не евреи, а долбоёбы.
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Не зовсім з Вами погоджуюсь,Беня може бути ким завгодно,но він явно не д...об
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Вальдемару "звезду хеРоя"!!! Знали бы братья Шифирные, они б ему тухес намылили, такой гешефт мимо прошел Фирма, ранее частично принадлежавшая Зеленскому, отказалась снимать фильм для РФ и вернула деньги, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1667
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16 лимонов гривен..?? Да богдана за сутки эти бабки из бюджета Украины отобьет....
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От финансирования одного фильма отказались...а десяток продолжают снимать за деньги из бюджета паРаши.....
Это специально для зебобиков...перед выборами....лапшички на зеленые ушки подкинули....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФирма, ранее частично принадлежавшая Зеленскому, отказалась снимать фильм для РФ и вернула деньги, - "Схемы"
 
 
 
 
 
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