 Депутаты Европарламента, которым Медведчук представил свой "мирный план" - пророссийские маргиналы, - Золотухин

На своей странице в Facebook Золотухин рассказал о депутатах Европарламента Николя Бе и Нейтане Хилле, информирует Цензор.НЕТ.

Французский евродепутат Николя Бе - соратник руководительницы партии "Национальный фронт" Мари Ле Пен, финансировавшейся "Первым российско-чешским банком", сообщил Золотухин.

"Бе является генеральным секретарем этой политической силы. Он был одним из "фронтменов" Ялтинского международного экономического форума в апреле 2016 года, где он заявил, что "необходимо признать, что жители Крыма сделали свой выбор и вернулись в Россию. Необходимо уважать их выбор".

Кроме того, он призвал "отменить санкции". 13 июня Николя Бе также стал заместителем руководителя фракции Европарламента названием "Идентичность и демократия", объединяющей всех "друзей Путина", которые в разное время были куплены президентом России ("Лига севера", "Национальный фронт", " альтернатива для Германии"). Фракция насчитывает 73 человека", - написал замглавы МИП.

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Второй евродепутат, присутствовавший на мероприятии Медведчука - британец Нейтан Хилл.

"Сначала был в партии UKIP, а в этом году присоединился к Brexit Party Найджела Фараджа. Убежден, что миграцию надо ограничить. В октябре прошлого года Нейтан приезжал к моему коллеге Сергею Костинскому, чтобы сказать, что телеканалы NewsOne и 112-й трогать нельзя, потому что свобода слова Путина - превыше всего", - заметил Золотухин.

По словам замминистра, Хилл является частым комментатором на пропагандистском российском телеканале RT.

"Кроме того, к нему проводилось расследование нецелевого использования европейских средств, правда подтверждений не нашли... Перед тем, как стать депутатом, он обанкротился свою компанию, которая накопила долг 166 000 фунтов. Он считает, что изменение климата - это ерунда. И он уверенно голосует против возобновляемых источников энергии, а электроэнергию, приобретаемого с помощью ветра, считает ерундой", - добавил Золотухин.

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При этом Хилл входит в делегацию Европарламента по сотрудничеству с Украиной.

"Помните!!! Не все евродепутаты одинаково полезны!" - подытожил замглавы Мининформполитики.