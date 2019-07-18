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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Депутаты Европарламента, которым Медведчук представил свой "мирный план" - пророссийские маргиналы, - Золотухин

Заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин рассказал о евродепутатах, которым кум Путина Виктор Медведчук накануне представил свой "мирный план".

На своей странице в Facebook Золотухин рассказал о депутатах Европарламента Николя Бе и Нейтане Хилле, информирует Цензор.НЕТ.

Французский евродепутат Николя Бе - соратник руководительницы партии "Национальный фронт" Мари Ле Пен, финансировавшейся "Первым российско-чешским банком", сообщил Золотухин.

Депутаты Европарламента, которым Медведчук представил свой мирный план - пророссийские маргиналы, - Золотухин 01

"Бе является генеральным секретарем этой политической силы. Он был одним из "фронтменов" Ялтинского международного экономического форума в апреле 2016 года, где он заявил, что "необходимо признать, что жители Крыма сделали свой выбор и вернулись в Россию. Необходимо уважать их выбор".

Кроме того, он призвал "отменить санкции". 13 июня Николя Бе также стал заместителем руководителя фракции Европарламента названием "Идентичность и демократия", объединяющей всех "друзей Путина", которые в разное время были куплены президентом России ("Лига севера", "Национальный фронт", " альтернатива для Германии"). Фракция насчитывает 73 человека", - написал замглавы МИП.

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Второй евродепутат, присутствовавший на мероприятии Медведчука - британец Нейтан Хилл.

Депутаты Европарламента, которым Медведчук представил свой мирный план - пророссийские маргиналы, - Золотухин 02

"Сначала был в партии UKIP, а в этом году присоединился к Brexit Party Найджела Фараджа. Убежден, что миграцию надо ограничить. В октябре прошлого года Нейтан приезжал к моему коллеге Сергею Костинскому, чтобы сказать, что телеканалы NewsOne и 112-й трогать нельзя, потому что свобода слова Путина - превыше всего", - заметил Золотухин.

По словам замминистра, Хилл является частым комментатором на пропагандистском российском телеканале RT.

"Кроме того, к нему проводилось расследование нецелевого использования европейских средств, правда подтверждений не нашли... Перед тем, как стать депутатом, он обанкротился свою компанию, которая накопила долг 166 000 фунтов. Он считает, что изменение климата - это ерунда. И он уверенно голосует против возобновляемых источников энергии, а электроэнергию, приобретаемого с помощью ветра, считает ерундой", - добавил Золотухин.

Также на Цензор.НЕТ: Мы считаем, что нам он вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, - Сергей Шефир о Медведчуке

При этом Хилл входит в делегацию Европарламента по сотрудничеству с Украиной.

"Помните!!! Не все евродепутаты одинаково полезны!" - подытожил замглавы Мининформполитики.

Депутаты Европарламента, которым Медведчук представил свой мирный план - пророссийские маргиналы, - Золотухин 03Депутаты Европарламента, которым Медведчук представил свой мирный план - пророссийские маргиналы, - Золотухин 04

Источник: https://censor.net.ua/n3138356
 
   
 Топ комментарии
 
Чета ПетрРило не чути з реваншизмом...
🤔
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а там других и нет. хуйло неплохо их пропихнул туда и смазывает. они и стараются. украинские бывшие сегодня тож не прочь войти в такие структуры и зарабатывать себе неплохую руцкую прибавку к опускам на экзотических островах.
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Яке їхало таке й здибало!
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я так понимаю его уполномочил писюньковый пианист... потому что он как дерьма в рот набрал по этому поводу...
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Чета ПетрРило не чути з реваншизмом...
🤔
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Он понял что эта тема топит его самого, теперь у него только перемоги
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"Бе", "Зе" - это так кремляди своих колунов маркируют?
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а там других и нет. ***** неплохо их пропихнул туда и смазывает. они и стараются. украинские бывшие сегодня тож не прочь войти в такие структуры и зарабатывать себе неплохую руцкую прибавку к опускам на экзотических островах.
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Тобто тобі не подобаються українські дівчата🤱 Тоді лови рибу🐟
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Провокатором працюєш постійно, розуму ж нема, один Спам..
😁
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Поки я тільки повернувся з відпустки і не працював🧐 А коли займуся своєю роботою, то матиму час для тебе. Я не забув, як ти тонув на Кременчугському водосховищі.
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Нє, в Бермудянському трикутнику потонув...
🤣
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Заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин рассказал о евродепутатах, которым кум Путина Виктор Медведчук накануне представил свой "мирн Источник: https://censor.net.ua/n3138356

А министерство информационной политики пять лет чем занималось, где успехи от проводимой политики. Где мощная проукраинская коалиция в ЕП и мире
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Ну ты представь
ЦЕЛОЕ МИНИСТЕРСТВО
С ОГРОМНЫМ бюджетом

А на выхлопе пшик. Ноль.
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Ноль помноженное на ноль будет два 00
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судя по тупости тех ботов, которых мы наблюдаем здесь до сих пор, бюджет нагло разворовывается А агитировать за Рошенку нанимают постояльцев интерната для умственно отсталых
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ВЕЗДЕ - как єто за ............ ло. И ТАМ рука КРЕМЛЯ.
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ЗЕбил одобряет он включает дурака и пишет ролик инвесторам май нейм из вова юкрэйн из ларджест юрепиен кантри а то что эта тварь мертвечук сегодня опять летал в мордор а вчера топил за роисю Зебил не скажет так как это одна бригада-вопрос кто ненавидит пороха вы говорите это петя не посадил при его президенстве поэтому мертвечук так борзеет сейчас ну так президент уже ваш родной народный слуга ПОЧЕМУ ЗЕ НЕ САДИТ ИЛИ ХОТЯБЫ ОСУЖДАЕТ МЕРТВЕЧУКА УЖЕ ПРИ ПРАВЛЕНИИ ЗЕбила эта тварь публично показала измену родине видео фото есть и это не секретное а открытое а?
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интересно как евродепутаты отреагируют на то, что их какое то чмо из третьего мира маргиналами обхамило
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ну, одного деятеля уже называли "опасным маргиналом". А когда он пришёл к власти, кое-кому пришлось переобуваться в воздухе
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зрада !!Согласно обнародованным на сайте КМИС данным, 53,2% хотели бы решения конфликта на Донбассе путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины с теми же правами, которые получат другие регионы после реформы децентрализации. Еще 20,6% - за предоставление автономии этим территориям в составе Украины. 5,7% респондентов поддерживают изоляцию территорий. За возвращение территории военным методом выступают 4,7% респондентов. https://interfax.com.ua/news/political/601120.html
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В то же время, на вопрос "Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), поддержали бы вы такое предложение?" 48,2% опрошенных ответили утвердительно, 33,1% не поддержали такую инициативу.
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ПетрРилло, Аууу! Дайош про реванш!
ПЕСики, де ваш бох, як шаКАЛаду в ротика набрав!
🤣
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты Европарламента, которым Медведчук представил свой "мирный план" - пророссийские маргиналы, - Золотухин
 
 
 
 
 
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