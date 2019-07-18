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 На Киевщине при получении 10 тыс. долл. взятки задержан землеустроитель, - военная прокуратура. ФОТО

В Киевской области при получении взятки задержан землеустроитель Шкаровского сельсовета. Чиновник получил "вознаграждение" за решение земельного спора между предпринимателями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

На Киевщине при получении 10 тыс. долл. взятки задержан землеустроитель, - военная прокуратура 01

Установлено, что чиновник требовал 10 тыс. долл. взятки от представителей частного предприятия инвалидов Минобороны и ЧАЭС за согласование им границ предоставленной в аренду земли на территории Шкаровского сельсовета. На участке 0,99 га предприниматели планировали создать парк отдыха, в том числе для ветеранов.

Злоумышленник задержан "на горячем"  в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На Киевщине при получении 10 тыс. долл. взятки задержан землеустроитель, - военная прокуратура 02

Смотрите: Секретарь сельсовета на Житомирщине задержан при получении 7 тыс взятки за разрешение на аренду земли, - военная прокуратура. ФОТО

На Киевщине при получении 10 тыс. долл. взятки задержан землеустроитель, - военная прокуратура 03

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: Председатель сельсовета на Волыни попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земельного участка, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3138353
 
 
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берут так, как будто завтра конец света у власти взяточников наступит. шо, реально поверили в начало перемен и хапают, бо думают, шо послезавтра может не наступить ?
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Ну все, можно продавать землю, тариф известен.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Киевщине при получении 10 тыс. долл. взятки задержан землеустроитель, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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