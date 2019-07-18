 На Киевщине при получении 10 тыс. долл. взятки задержан землеустроитель, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Установлено, что чиновник требовал 10 тыс. долл. взятки от представителей частного предприятия инвалидов Минобороны и ЧАЭС за согласование им границ предоставленной в аренду земли на территории Шкаровского сельсовета. На участке 0,99 га предприниматели планировали создать парк отдыха, в том числе для ветеранов.

Злоумышленник задержан "на горячем" в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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