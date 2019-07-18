 Лукашенко и Путин договорились о более тесной интеграции двух стран

Как передает Цензор.НЕТ, об этом они заявили на форуме регионов двух стран в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Лукашенко.
Президент Беларуси отметил, что в декабре 2019 года страны отметят 20-летие подписания договора о создании Союзного государства.
"За прошедшее время для обеспечения равенства прав граждан наших стран сделано немало. Сегодня правительственные группы активно работают над углублением интеграции и приоритетами совместного развития. У нас с Владимиром Владимировичем есть принципиальные договоренности в этом плане", – сказал он.
Путин сказал, что правительственная комиссия подготовила доклад по дальнейшему развитию Союзного государства. В первую очередь речь идет о сфере безопасности, военного дела, оборонного комплекса и экономики, "Радио Свобода".
В свою очередь Лукашенко предложил Путину подготовить программу стратегии интеграции до начала декабря. Он добавил, граждане двух стран ждут от президентов конкретного решения.
Президенты обсудили и согласовали 80% вопросов по дальнейшей интеграции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого.
А ведь как Бацька начинал: только что на велосипеде на работу не ездил и хе*ом по роялю не стучал...