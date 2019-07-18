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 Лукашенко и Путин договорились о более тесной интеграции двух стран

18 июля президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко решили и дальше работать над развитием союзного государства между странами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом они заявили на форуме регионов двух стран в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что в декабре 2019 года страны отметят 20-летие подписания договора о создании Союзного государства.

"За прошедшее время для обеспечения равенства прав граждан наших стран сделано немало. Сегодня правительственные группы активно работают над углублением интеграции и приоритетами совместного развития. У нас с Владимиром Владимировичем есть принципиальные договоренности в этом плане", – сказал он.

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Путин сказал, что правительственная комиссия подготовила доклад по дальнейшему развитию Союзного государства. В первую очередь речь идет о сфере безопасности, военного дела, оборонного комплекса и экономики, "Радио Свобода".

В свою очередь Лукашенко предложил Путину подготовить программу стратегии интеграции до начала декабря. Он добавил, граждане двух стран ждут от президентов конкретного решения.

Президенты обсудили и согласовали 80% вопросов по дальнейшей интеграции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138352
 
 
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Ха-ха-ха бульбашів здали як кріпаків😂
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Скоро у бацьки окончательно отпадет половой орган дедушки и появится половой орган бабушки. И вот тогда они с ****** ....
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Еще теснее? Ето типа уже под одной фамилией будут?
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Проехал сегодня Буча авто и Немешаево... автомобиль ЗАЗ Форза везде отказ в обслуживании, у них всех программа или комп не понимает.
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Договорились ни о чем. Общий рынок иак не построен .
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думаю, шо именно возможностью потерять колю, луку и взял ***** за яйца.
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Свечи за упокой Беларуси. Лукашенко и Путин договорились о более тесной интеграции двух стран - Цензор.НЕТ 663
А ведь как Бацька начинал: только что на велосипеде на работу не ездил и хе*ом по роялю не стучал... Лукашенко и Путин договорились о более тесной интеграции двух стран - Цензор.НЕТ 4230
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укрепрайон - "линия луки" отделит рашку от гниющего запада. на пазлы, рашкой теперь запланировано пустить сябров.
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Зебилы, вам все понятно, что происходит или требуются еще пояснения?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛукашенко и Путин договорились о более тесной интеграции двух стран
 
 
 
 
 
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