 Украина готова, не дожидаясь осени, начать переговоры о транзите газа по европейским принципам, - Витренко ответил Лаврову

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Витренко отметил: "Глава МИД РФ Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии, что "Россия готова договариваться о сохранении поставок по украинскому маршруту, открыта к достижению договоренностей по этому вопросу на экономически обоснованных и практически реализуемых условиях".

В связи с этим отмечу, что и Украина готова. Мы готовы и не дожидаться сентября (российская сторона говорила, что ждет сентября).

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Господин Шефчович, вице-президент Еврокомиссии, на прошлой трехсторонней встрече предложил вариант, который соответствует пониманию Европы об экономически обоснованных условиях транзита, которые могут быть реализованы на практике.

Мы с этим вариантом согласны.

Если российская сторона тоже согласна, то можем хоть прямо сейчас начать работать над договорами по реализации этого варианта на практике.

Это должно быть операторская соглашение (о сочетании газотранспортных систем, interconnection agreement) по мощностей объемом 90 млрд кубометров ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд кубометров ежегодно в среднем в течение 10 лет. Все условия этих договоров будут стандартными в Европе, то есть по их экономической обоснованности не должно быть сомнений.

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Если российская сторона не согласна с вариантом Шефчовича, то было бы интересно услышать почему, и также услышать встречное предложение.

В этом случае тоже не нужно ждать сентября. Лучше это сделать как можно быстрее, чтобы было время обработать до следующей трехсторонней встречи.

Затягивание времени не в интересах одной из сторон.

Европе видимо уже надоели постоянные проблемы с поставками российского газа.

Украина тоже нужна ясность относительно будущего транзита, в частности, чтобы прекратить политические спекуляции на этой теме.

Ну и Россия может хочет избежать обвинений в Европы по очередному газовому кризису".

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