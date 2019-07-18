 С начала суток 1 украинский воин ранен, наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Песков с направления Веселого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Троицкого с направлению Бетманового - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

окраины Каменки с направления Ясиноватой - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Водяное с направления Азов - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил - возле Майорска с направления Швхты 6-7 - из гранатомета подствольного и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов 1 военнослужащий был ранен. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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17 июля вооруженные формирования РФ и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты беспокоящего огня противника зафиксировано вблизи населенных пунктов Николаевка, Широкино, Марьинка, Водяное, Павлополь, Богдановка, Талаковка, Красногоровка, Пески и Катериновка.

17 июля в районе проведения ООС представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыт 1 грабеж, 8 краж, 2 мошенничества, 2 факта незаконного завладения транспортным средством, 2 факта незаконного оборота оружия и 22 факта незаконного обращения с наркотическими веществами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ и ее наемников задержаны и переданы в правоохранительные органы 3 человека. Выявлено 48 административных правонарушений.

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Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 22 тыс. человек и 2 500 транспортных средств. 22 тыс. человек и 2 400 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 24 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.