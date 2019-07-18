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 С начала суток 1 украинский воин ранен, наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия, - пресс-центр ОС

С начала суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 6 раз обстреливали позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды вблизи Песков с направления Веселого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • возле Троицкого с направлению Бетманового - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • окраины Каменки с направления Ясиноватой - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Водяное с направления Азов - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил - возле Майорска с направления Швхты 6-7 - из гранатомета подствольного и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов 1 военнослужащий был ранен. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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17 июля вооруженные формирования РФ и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты беспокоящего огня противника зафиксировано вблизи населенных пунктов Николаевка, Широкино, Марьинка, Водяное, Павлополь, Богдановка, Талаковка, Красногоровка, Пески и Катериновка.

17 июля в районе проведения ООС представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыт 1 грабеж, 8 краж, 2 мошенничества, 2 факта незаконного завладения транспортным средством, 2 факта незаконного оборота оружия и 22 факта незаконного обращения с наркотическими веществами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ и ее наемников задержаны и переданы в правоохранительные органы 3 человека. Выявлено 48 административных правонарушений.

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Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 22 тыс. человек и 2 500 транспортных средств. 22 тыс. человек и 2 400 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 24 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.

Источник: https://censor.net.ua/n3138347
 
 
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Від початку доби 1 українського воїна поранено, найманці 6 разів обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів і стрілецької зброї, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7525

Джон СмитПодписаться

2 ч.

Пам'ятаєте: "ніякої заборони ведення вогню по противнику немає"?
А тим часом Зеленський в Мінську домовився про (!)відповідальність (!)українських солдат за (!)ведення вогню по противнику.

Тепер український солдат, що стріляє по ворогу - буде притягуватись до дисциплінарної відповідальності.
Російські бандити обіцяють також притягати до відповідальності якихось забулдиг.
Я вважаю це перемога.
Ви зробили їх разом!
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спасибо, что живые!
пораненому соколу ясному, найскорішого одужання і повного відновлення...
тихої вам ночки, синочки.
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Одужуй, герою. Бережи вас Господь, хлопчики
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Зебилов в окопы на передовую. Пусть побудут пушечным мясом для своего ваЗЕлина.
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в них війну спричинили заради наживи, не ***** напало, а ми самі громадянський конфлікт вчинили. тобто всіляко підтримують ворожу пропаганду
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток 1 украинский воин ранен, наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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