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 Экономика, Фоторепортаж
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 На Херсонщине налоговики ликвидировали массовое производство алкогольного фальсификата и изъяли "товара" на 28 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе ликвидировали незаконное производство алкоголя на территории региона и изъяли крупную партию фальсификата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Херсонщине налоговики ликвидировали массовое производство алкогольного фальсификата и изъяли товара на 28 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 204 УК Украины установлена группа лиц, которые на производственных мощностях предприятия-производителя подакцизных товаров осуществляли незаконное массовое производство и сбыт фальсифицированных алкогольных напитков.

Изготовление фальсификата осуществлялось с использованием пищевых эссенций и ароматизаторов. Готовую продукцию реализовывали как на территории Херсонской области (в том числе на курортном побережье), так и по всей территории Украины. Продажу осуществляли как с места производства, так и через объявления в мессенджерах. Для доставки использовали услуги логистических компаний.

На Херсонщине налоговики ликвидировали массовое производство алкогольного фальсификата и изъяли товара на 28 млн грн 02

Смотрите: Два подпольных цеха, в которых ежемесячно производилось до 30 тыс. литров фальсифицированного алкоголя, ликвидированы Чернигове. ФОТОрепортаж

На Херсонщине налоговики ликвидировали массовое производство алкогольного фальсификата и изъяли товара на 28 млн грн 03

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 400 тыс. литров вина, фальсифицированного коньяка и чачи, 170 литров пищевых эссенций (концентрата), эмалированные емкости для хранения готовой продукции и виноматериала, наличные, незаконно полученные от реализации фальсифицированного алкоголя, и оборудование для организации массового незаконного производства.

Всего изъято подакцизных товаров ориентировочной стоимостью более 28 млн гривен. Стоимость изъятого оборудования составляет более 5 млн грн.

На Херсонщине налоговики ликвидировали массовое производство алкогольного фальсификата и изъяли товара на 28 млн грн 04

Также смотрите: Налоговиками ликвидирована схема производства и сбыта алкоголя, подделанного под известные мировые бренды. ФОТОрепортаж

На Херсонщине налоговики ликвидировали массовое производство алкогольного фальсификата и изъяли товара на 28 млн грн 05

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3138344
 
 
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А на вибори прийдуть після цього алкоголізму?
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Десь заплакав Вевельсбург і почав розповідати про безальтернативне миролюбство порохоботів щодо цього фальсифікату😋
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Пора уже разработать технологии по переработке фальсификатов в спирт... На Херсонщине налоговики ликвидировали массовое производство алкогольного фальсификата и изъяли "товара" на 28 млн грн - Цензор.НЕТ 4435
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа Херсонщине налоговики ликвидировали массовое производство алкогольного фальсификата и изъяли "товара" на 28 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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