 Путин принял своего кума: "Урегулирование на Донбассе возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями ДНР и ЛНР"

Путин заявил, что Россия поддержит "любые политические силы в Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
"Вопрос восстановления, полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной", - сказал Путин.
Глава государства-агрессора вновь повторил тезис о том, что " полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями "ЛНР" и "ДНР".
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"Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимыми темпами и с нужным качеством", - пообещал Путин.
Медведчук, в свою очередь, рассказал куму о том, как представил в Европарламенте пророссийским депутатам свой "мирный план", предусматривающий прямые переговоры с главарями террористов. Читайте на Цензор.НЕТ: "Партий быть не должно. Мы должны идти туда, куда идет наш народ, живущий на святой Руси", - 27-й номер списка "За життя" и охранник Медведчука Черный. ВИДЕО
Еще раз тем, кто не может определит мой пол по женскому нику, я не он, а она. Достали уже...
может его обратно не впускать???
Теперь он начальник
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Це можливо, якщо кацапія виконає декілька умов:
1. Повернути Крим і всі прилеглі морські території.
2. Вивести своїх найманців з Донбасу, а українських зрадників передати СБУ .
3 Відновити Донбас.
4. Виплатити контрибуцію Україні.
5. Путлєр має оголений вийти на красну площу і вигукнути що він ху#ло та стати на коліна і вибачитись перед усіма українцями (і так повторювати кожен день упродовж всього його президенства).
Будет и преступная амнистия кровавым нелюдям: бандитам, сепаратистам, коллаборационистам, террористам, буквально всей своре кровавых прокремлёвских опричников фашиста ...уйла. Которые уже официально станут бандитами -ментами, прокуворами, армией ордло и спецслужбами в оккупированной кремлёвскими фашистами - рашистами бандитской резервации ордло- лугандония. Которые будут безнаказанно массово убивать калечить украинских патриотов, проукраинских граждан уже буквально по всей нашей стране. А в новой ЗРАДЕ появится мощная бандитская прокацапская фракция "паРаша - Рассея "из партий типа "Бандиты сепаратисты Лугандонии" и прокацапского блока фашистов, головорезов -террористов "имени кровавых нелюдей главарей бандитов дохлых Моторолы и Гиви". И вся эта антиукраинская свора объединится вместе с теперь перекрашенными бандитами эксрыгоАналами сбежавшего продажного ЗЭКА: с " жОППОЗИЦИЕЙ, зА жИТТЯ сепаратистов" и частью продажных ЗЕбилов слуг но не Украинского народа".... Которые объединятся в ЗРАДЕ и будут дружно вместе ещё сильней грабить народное добро ещё и уничтожать украинскую Конституцию и суверенитет Украинской державы, по указке кремля планомерно безнаказанно убивать государственность Украины!
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D304516B144D