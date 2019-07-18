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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Медведчук (931) Путин (24932)

 Путин принял своего кума: "Урегулирование на Донбассе возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями ДНР и ЛНР"

Президент страны-агрессора Владимир Путин принял в Санкт-Петербурге своего кума, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Путин заявил, что Россия поддержит "любые политические силы в Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Вопрос восстановления, полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной", - сказал Путин.

Глава государства-агрессора вновь повторил тезис о том, что " полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями "ЛНР" и "ДНР".

Также на Цензор.НЕТ: Мы считаем, что нам он вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, - Сергей Шефир о Медведчуке

"Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимыми темпами и с нужным качеством", - пообещал Путин.

Медведчук, в свою очередь, рассказал куму о том, как представил в Европарламенте пророссийским депутатам свой "мирный план", предусматривающий прямые переговоры с главарями террористов. Читайте на Цензор.НЕТ: "Партий быть не должно. Мы должны идти туда, куда идет наш народ, живущий на святой Руси", - 27-й номер списка "За життя" и охранник Медведчука Черный. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3138343
 
   
 Топ комментарии
 
С террористами переговоры не ведут.
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Когда уже Медведчука будут судить как изменника?
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С террористами переговоры не ведут.
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С террористами ведут переговоры, но не дольше автоматной очереди.
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Московия всеми силами пытается удержать украденную историю.
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Українцям - так. А малоросам з їхнім преЗЮдентом?
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Когда у человека нет чувства юмора,то это что-то страшное..Это все равно, что нет ума, а нет ума - считай калека.Ограниченные люди, даже жаль их, говорить с такими просто не о чем...
Еще раз тем, кто не может определит мой пол по женскому нику, я не он, а она. Достали уже...
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Ти тріпло. ВОНО. Тому люди і не можуть визначитись хто ти.
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О, а вот еще один соевый задрот, тоже с полным отсутствием юмора)) Изыди, у тебя мозгов на 5 копеек, даунито хромосомо...
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ведуть. для цього навіть є підготовлений персонал.
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да что ж он так туда зачастил???
может его обратно не впускать???
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треба ввести в країні посаду - упвноваженого з врегулювання війни - нехай веде перемовини зі всіма.
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"Отсосни, отсосни мне, отсосни..." ответили украинцы Путину словами Потапа и Насти.
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Смерть сєпарам! Ось такі наші переговори із колаборантами!
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Когда уже Медведчука будут судить как изменника?
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спроси у ЗЕБЕни.
Теперь он начальник
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Медведчук будет рулить коалицией.. в раде))))))))))))
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Мы тоже будем сотрудничать с правительством сталкеров после превращения москвы в ядерный пепел.
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зедебобы, объясните КАК возможно восстановление отношений без возврата крыма и вывода войск
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Не доживет плешивый уродец до "прямого контакта".
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Для этого есть контактная группа в Минске. Пусть договариваются.
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Интересно, если прикрыть этого ушастого урода медведчука, сколько кремлевский окурок наших пленников отпустил бы в обмен на одну эту гадюку ************?
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Нисколько. Наоборот, обвинят Украину в политических репрессиях под бурные аплодисменты европейских лидеров. Ну и конечно хунта, биндеровцы, гражданская война.
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ща...скоріше в пеклі буде свято з приводу твого туди переселення разом з кумом твоїм!
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Прямой контакт представителей ЛНР и ДНР возмежен только с бойцами ЗСУ.
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Та і так ясно - хочеш миру - або перемагай, або йди кланяйся.
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Нынешняя власть с мервинючок должна контактировать с гопотой с лугандона только в канаве прикопанные. Их нельзя на кладбище, там нормальные люди.
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Я представитель Дамбаса. Можно пабазарить ..договорится со мной. Сколько?
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Почему мертвыйчук еще не в тюрьме...сколько можно публиковать это мерзкое рыло чтоб от него начиналась рвота публично и поголовно...
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когда ты уже сдохнешь, тварь ботоксная?
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Странно, Донбасс кормил всю Украину и неистово ненавидел ее потомучто там фашисты. Но Донбасс почему-то не хочет в Россию, типа как Крым, а хочет обратно в состав Украины? Зачем? Опять кормить фашистов? Умом Россию не понять. И главное, зачем ДНР/ЛНР головорезы Украине? Мертвечук может обьяснить зачем?
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Когда то путлер сказал,что россия никогда не ведет переговоров с террористами,она их уничтожает.Так какого хрена эта сладкая паочка нам предлагает обратное.Какая разница между чобытиями в рф и нами?На первый взгляд никакой,но она есть.Когда воевала чечня с рф,за чечню никакое гос-во РГУЛЯРНЫЕ чойска не вводило,а на даунбассе русские тупо ввели свою армию и не выводят по сей день.Если Зе пойдет на переговоры с предателями,тогда пусть лучше уе...,уединяется и думает.
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Перед кожним обміном ***** завжди робить такі закиди і чекає, чекає коли ж ми нарешті проковтнем мовчки його "вислів"
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Отводи не отводи, стреляй не стреляй, строй не строй,- а вове путину пох*й. На каком году преЗЕденства Вове Зе дойдет ЭТО?
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Путін вже роздає паспорти лугандонцям. Такими темпами Лугандон стане російською губернією, і переговори буде ні з ким водити.
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Бодайби ви сказились і здохли!!! Я-атеїст .Але я прО шу : Пане БІГ!!!Я не бажаю їм нічого поганого.Нєх залишуччя у своєму болоті.
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И что этот капитулянт возомнил о себе, носится со своей "мирной" программой, почти как президент №2, почему никто не действует против этого шпиона.
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Надо полагать, что это полседний козырь ***** поднять ретинг пятой колонны перед выборами.
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Для любителей "русского мира"!!! Посмотрите как живут люди в стране с самыми богатыми запасами природных ресурсов! Можете даже не читать, а только посмотреть фото https://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/2466095-echo/
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и круг замкнулся .Понапрасну, зеля, к путе ходишь, понапрасну ножки бьёшь./ Если будет ситуация, при которой ВСУ надо двигаться вперед, - Зеленский отдаст приказ.Ситуация есть. Пацан сказал-пацан сделал.Как в песне Гремя огнём, сверкая блеском стали,Пойдут машины в яростный поход,Когда отдаст приказ товарищ Сталин,И первый маршал в бой нас поведёт!
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Если Зеленский пойдет на прямой контакт с террористами "лнр" "днр" , то он конченое мурло. Больше нечего добавить
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А зачем Украине в составе какие-то непонятные республики?
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Шоб тебя накрыл моржовый орган бабушки!
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Сразу с двумя "великими народами" говорить нам будет сложно. Объединяйтесь !!!
Путин принял своего кума: "Урегулирование на Донбассе возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями ДНР и ЛНР" - Цензор.НЕТ 3273
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"мы будем сотрудничать с любой политической силой... по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной"

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Це можливо, якщо кацапія виконає декілька умов:
1. Повернути Крим і всі прилеглі морські території.
2. Вивести своїх найманців з Донбасу, а українських зрадників передати СБУ .
3 Відновити Донбас.
4. Виплатити контрибуцію Україні.
5. Путлєр має оголений вийти на красну площу і вигукнути що він ху#ло та стати на коліна і вибачитись перед усіма українцями (і так повторювати кожен день упродовж всього його президенства).
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Фюрер государства-агрессора вновь повторил тезис о том, что его оккупационная война на юго-востоке Украины прикратится только при прямом контакте киевской власти с кровавыми нелюдями главарями бандитов террористов оккупированной кремлём бандитско -кацапской резервации "луганДонии" "ЛДНР". И тогда в Украине появится кацапский - бантустан особый бандитский статус в оккупированном кремлём Донбассе запущенный нашим хреновым харантом Конституции Украины эксклоуном ...резидентом украинофобом ЗЕбилом...
Будет и преступная амнистия кровавым нелюдям: бандитам, сепаратистам, коллаборационистам, террористам, буквально всей своре кровавых прокремлёвских опричников фашиста ...уйла. Которые уже официально станут бандитами -ментами, прокуворами, армией ордло и спецслужбами в оккупированной кремлёвскими фашистами - рашистами бандитской резервации ордло- лугандония. Которые будут безнаказанно массово убивать калечить украинских патриотов, проукраинских граждан уже буквально по всей нашей стране. А в новой ЗРАДЕ появится мощная бандитская прокацапская фракция "паРаша - Рассея "из партий типа "Бандиты сепаратисты Лугандонии" и прокацапского блока фашистов, головорезов -террористов "имени кровавых нелюдей главарей бандитов дохлых Моторолы и Гиви". И вся эта антиукраинская свора объединится вместе с теперь перекрашенными бандитами эксрыгоАналами сбежавшего продажного ЗЭКА: с " жОППОЗИЦИЕЙ, зА жИТТЯ сепаратистов" и частью продажных ЗЕбилов слуг но не Украинского народа".... Которые объединятся в ЗРАДЕ и будут дружно вместе ещё сильней грабить народное добро ещё и уничтожать украинскую Конституцию и суверенитет Украинской державы, по указке кремля планомерно безнаказанно убивать государственность Украины!
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Зеля, чомуму Медведчук ще не за гратами?
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Тобто у Зе залишилася лише перспектива стояти перед "ополченцями" на колінах😏
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сценарий уже написан
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D304516B144D
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Из бывших рабов получаются образцовые тираны, а вот из бывшего КГБиста может получится только *****!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин принял своего кума: "Урегулирование на Донбассе возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями ДНР и ЛНР"
 
 
 
 
 
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