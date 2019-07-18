 Путин принял своего кума Медведчука: "Урегулирование на Донбассе возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями ДНР и ЛНР"

Путин заявил, что Россия поддержит "любые политические силы в Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
"Вопрос восстановления, полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной", - сказал Путин.
Глава государства-агрессора вновь повторил тезис о том, что " полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями "ЛНР" и "ДНР".
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"Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимыми темпами и с нужным качеством", - пообещал Путин.
Медведчук, в свою очередь, рассказал куму о том, как представил в Европарламенте пророссийским депутатам свой "мирный план", предусматривающий прямые переговоры с главарями террористов. Читайте на Цензор.НЕТ: "Партий быть не должно. Мы должны идти туда, куда идет наш народ, живущий на святой Руси", - 27-й номер списка "За життя" и охранник Медведчука Черный. ВИДЕО
Чтобы избежать обвинений в вмешательстве во внутренние дела Украины, Кремль придумал новый способ финансировать свою агентуру.
Все таки самый успешный украинский олигарх это Медведчук!
В отличии от остальных горемык разворовующих Украину, Медведчук наоборот вводит в страну капиталы с России отдавая за них Украину во фьючерсах.
Да-да! Медведчук реально заводит в Украину деньги, которые Кремль ему дает на то, чтобы украинская государственность как независимого национального государства стала историей!
Понятно, что напрямую финансировать развал страны нельзя. Поэтому была запущена такая себе милая схемка в которой якобы жена гауляйтера - Оксана Марченко, победила в конкурсе на право добывать нефть на Гаврикском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе.
По данным реестра юридических лиц России, 23 мая 2019 года доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, в «НЗНП Трейд» принадлежит 61% компании.
Доля Натальи Лавренюк - любовницы депутата Верховной Рады и соратника Медведчука Тараса Козака - 25%!
Гаврикское месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе одно из трех крупнейших российских нефтегазовых месторождений, суммарные запасы нефти в котором оцениваются в 123,7 млн тонн газа - в 3 439 млн кубических метров.
Представляете теперь насколько важна для Кремля Украина? Если там готовы жертвовать немалым ресурсом лишь бы "вернуть" ее себе в Тюрьму народов!
И ладно секскот Кремля Медведчук.
И подумайте еще над тем, сколько реально стоит Украина, если Кремль вбрасывает в своих далеко не чистых на руку партнеров просто немыслимые деньги!
Всем фанам Порошенко, вопящим о зраде и дерьме после интервью Богдана о русском языке на Донбассе, настоятельно рекомендую прочитать закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года.
Об этом только что написал в ФБ политолог Юрий Романенко.
Странно, что вы не нашли это дерьмо тогда))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
В тему:
- Богдан предложил сделать русский официальным языком на Донбассе
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вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
а теперь открой вступивший в силу закон про украинизацию, и как говорится, найди 10 отличий
Всем фанам Порошенко, вопящим о зраде и дерьме после интервью Богдана о русском языке на Донбассе, настоятельно рекомендую прочитать закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года.
Об этом только что написал в ФБ политолог Юрий Романенко.
Странно, что вы не нашли это дерьмо тогда))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
В тему:
- Богдан предложил сделать русский официальным языком на Донбассе
Живем же ведь без ордло сколько времени. И дальше проживем. Еще и в миллион раз лучше, когда придшим коррупцию. И пацаны наши не будут гибнуть.
Вогонь по кацапам з усіх гармат!
З ними , а не з бандитами і найманими вбивцями можна вести перемовини.
А які умови для цього треба..........
не просто щоби тільки не стріляли,
а щоби не було з чого - здача зброї, повернення військової техніки туди звідки її завезли.........
Виконання Мінських угод!!!!!!!!!!!!
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.