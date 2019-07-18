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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Медведчук (935) Путин (24932)

 Путин принял своего кума Медведчука: "Урегулирование на Донбассе возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями ДНР и ЛНР"

Президент страны-агрессора Владимир Путин принял в Санкт-Петербурге своего кума, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Путин заявил, что Россия поддержит "любые политические силы в Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Вопрос восстановления, полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной", - сказал Путин.

Глава государства-агрессора вновь повторил тезис о том, что " полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями "ЛНР" и "ДНР".

Также на Цензор.НЕТ: Мы считаем, что нам он вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, - Сергей Шефир о Медведчуке

"Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимыми темпами и с нужным качеством", - пообещал Путин.

Медведчук, в свою очередь, рассказал куму о том, как представил в Европарламенте пророссийским депутатам свой "мирный план", предусматривающий прямые переговоры с главарями террористов. Читайте на Цензор.НЕТ: "Партий быть не должно. Мы должны идти туда, куда идет наш народ, живущий на святой Руси", - 27-й номер списка "За життя" и охранник Медведчука Черный. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3138343
 
 
 Топ комментарии
 
С террористами переговоры не ведут.
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Когда уже Медведчука будут судить как изменника?
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Теперь прекращение войны в руках Зеленского. Посмотрим докажет ли он что он- Президент мира.
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кацапа, передай мамке своей что б часы вернула!!!!!!!!!!
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да легко - капитуляция...) и мир рабства обеспечен
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Чому ніхто не дзвоне баканову "по поводу етого черта!" (с) ?
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На развал Украины гауляйтеру Медведчуку выделили целое месторождение нефти.
Чтобы избежать обвинений в вмешательстве во внутренние дела Украины, Кремль придумал новый способ финансировать свою агентуру.
Все таки самый успешный украинский олигарх это Медведчук!
В отличии от остальных горемык разворовующих Украину, Медведчук наоборот вводит в страну капиталы с России отдавая за них Украину во фьючерсах.
Да-да! Медведчук реально заводит в Украину деньги, которые Кремль ему дает на то, чтобы украинская государственность как независимого национального государства стала историей!
Понятно, что напрямую финансировать развал страны нельзя. Поэтому была запущена такая себе милая схемка в которой якобы жена гауляйтера - Оксана Марченко, победила в конкурсе на право добывать нефть на Гаврикском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе.
По данным реестра юридических лиц России, 23 мая 2019 года доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, в «НЗНП Трейд» принадлежит 61% компании.
Доля Натальи Лавренюк - любовницы депутата Верховной Рады и соратника Медведчука Тараса Козака - 25%!
Гаврикское месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе одно из трех крупнейших российских нефтегазовых месторождений, суммарные запасы нефти в котором оцениваются в 123,7 млн тонн газа - в 3 439 млн кубических метров.
Представляете теперь насколько важна для Кремля Украина? Если там готовы жертвовать немалым ресурсом лишь бы "вернуть" ее себе в Тюрьму народов!
И ладно секскот Кремля Медведчук.
И подумайте еще над тем, сколько реально стоит Украина, если Кремль вбрасывает в своих далеко не чистых на руку партнеров просто немыслимые деньги!
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Соромно запитати а лідера свєрхсвинарні писати з малої чи з великої напишу з великої всеж прєзідент якось не гарно буде Вова ***** прийняв кума Мудака.
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«А теперь контрольный, я сказал, контрольный» - политолог.
Всем фанам Порошенко, вопящим о зраде и дерьме после интервью Богдана о русском языке на Донбассе, настоятельно рекомендую прочитать закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года.
Об этом только что написал в ФБ политолог Юрий Романенко.
Странно, что вы не нашли это дерьмо тогда))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
В тему:
- Богдан предложил сделать русский официальным языком на Донбассе
- Порошенко радостно объявил о реванше пророссийских сил
https://is.gd/bDDKHD
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Ти лох? Офіцікйна мова має юридичні права, а використання у побуті ніхто не забороняє. Вивчи ідіш, та використовуй.
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начал читать, но не дочитал?

вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.


а теперь открой вступивший в силу закон про украинизацию, и как говорится, найди 10 отличий
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не пойму твоего стеба баксик? а шо лугандянам запрещали когда то на русском общаться? или концлагеря для русскоговорящих возле горловки и енакиево были? да хоть на корейском, это твое лугандоновское личное дело! но когда идешь на держслужбу - будь добр сдай экзамен по мове! а что вам не нравиться пингвины? вы шо учась в средних школах в Украине (даже в русских!) никогда мову не учили что ли? или настолько тупые, что не могли разговорного украинского освоить. ? хотя бы суржика?.. даже ваш хряк енакиевский который вообще нигде не учился и купил все свои аттестаты и дипломы и тот мову освоил, а вы шо все вообще дебилы? вспоминаю колю азирова который в Киеве с 1984 года. работал и даже поздороваться на украинском не мог! а характеризовался как очень умный хозяйственник и умелый в ж .пу экономист.... дебил блин!
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«А теперь контрольный, я сказал, контрольный» - политолог.
Всем фанам Порошенко, вопящим о зраде и дерьме после интервью Богдана о русском языке на Донбассе, настоятельно рекомендую прочитать закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года.
Об этом только что написал в ФБ политолог Юрий Романенко.
Странно, что вы не нашли это дерьмо тогдаПутін прийняв свого кума: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР"" - Цензор.НЕТ 6437))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
В тему:
- Богдан предложил сделать русский официальным языком на Донбассе
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Які ж ви тупі падлюки зазєлі ! Ви згодні здати Україну путєну , лиш би зєлєбєня був "гарантом" .
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Думаю после этого заявления Зе уже и поймёт, что ***** недоговороспособен. Чи не поймёт?
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Зельц - предатель, и предатель сознательный. Очнись.
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представители террористической организации сидят в Кремле
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15% "За життя" имеют гарпнтированно и это уже заметный успех с учетом того что явление Зеленского народу похоронило и без того политические трупынацдвидений, Порошенко, Тимошенко и более мелкую шелупонь
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я б на вашому мисти слова "мелкий"и "шелупонь"не вживав би.
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ты не против если я эту гниду выкину отсюда???
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Ти, "крупная шелупень" хоч перечитуй свою дурню, від страху букви плутаєш.
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шо телемост у них между собой. шо переговорі. )(уйло б краще с медведевим порозмовлялв.
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Мне кажется самое благоприятное как для Украины так и для Донбасса это приднестровский вариант и заморозка конфликта. Военным путем Украине не победить а брать Донбасс на условиях )(уйла не выгодно.
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Черта с два. Украина тогда оказывается в серой зоне. Никаких инвестиций, стагнация экономики и постепенное разрушение страны.
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Немає ніяких республік,є окупована територія і окупована терористами.
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какими терористами? 8-ая армия рф это террористы?
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зеленский, не вздумай следовать инструкциям *****, общаться с лугандоновскими паханами напрямую это значит официально признать эти дебильные рашистские онкообразования. подобные примеры в истории уже были - именно так Молдова пролетела со своим рашистским анклавом под назвою приднестровье! был у них дебильный презик смирнов который купился на рашистскую игру рашки и фсб, а молдоване до сих пор не знают что им с этим делать!!! так не купись на это ты зеля , а то тоже в ростов придется ехать и там в квартал играть. потому как в последнее время в твоей внешней политике тенденция прослеживаеться - мир на коленях , любой ценой, и сосать у царька плешивого!!!! не надо зеля, поимей достоинство хоть и не этнического украинца, но украинского громадянына!!!
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Не послухає ві вас, бо у нього є керівник🤗
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а як не послухає - то поїде геть до ростову там де його папередник несамовитий вже чекає ! будуть там разом мемуари про власні президенства писати та темними вечорами під водяру під назвою "путинка" та кільку в томаті з ******** згадувати як гарно було в Україні і на яух це все було їм потрібно!!!!
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ты покрышки уже приготовил?или будешь с дивана руководить?
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Он уже беларусы урегулировались до того что Лука с ****** уже свадьбу сыграли.
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Отторгнуть от Украины раковую опухоль Лугандон. Отделиться стеной и рвом. И прекратить давать возможность путину и медведчуку все время шантажировать Украину. Они там пусть живут как хотят, и мы тут будем жить как хотим. А медведчук тогда вообще пасть закроет. Не о чем ему будет говорить.
Живем же ведь без ордло сколько времени. И дальше проживем. Еще и в миллион раз лучше, когда придшим коррупцию. И пацаны наши не будут гибнуть.
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Не коверкай свой язык, идиот. У нас многонациональная страна с равными правами. Я не знаю, кто ты по национальности, нацик. Но уж точно по нашему законодательству не более значимый, чем чукча, еврей или модованин. Так что не ********.
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У нас мононаціональна країна, чукча. Українців 80%. ПНХ. Про багатонаціональну країну будеш росказувати в себе на чукотці.
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Там ща выжженная земля. Предприятия вывезли ещё в 15м гумконвоями. А теперь что? Пои их, корми, в баню води. Эти обезьяны ещё и в спину будут тыкать, мол победили хохлов.
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чукча , я об этом давно толкую - всеукраинский референдум с одним вопросом - а нужен ли Украине расп и ж е нный рашкой лугандон с отравленой рашистами ватой, после подсчета результата - стену наподобии палестинской или мексиканской и ров с крокодилами и пусть живут как хотят и целуют плешивого в причинное место! на йух они нам нужны? вы представляете украинцы-налогоплательщики сколько бабла придеться Украине ввалить в ту прорву? это мрак! а бабло это ваше земляки у вас его зеля итко оторвет!!!
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я над тим також довго думав... треба ініціювати збір підписів на петицію, про припинення (або краще повне відокремлення) всіх стосунків з лугандонами і даунбасами....тоді, напевно, руSSкій мір зрозуміє, що даунбас ніяк не впарити в Украіну...ні під яким "соусом" і дати людям на Донбасі самим вирішувати цю проблему: або боротися з руSSкім міром або тягнути з нього ресурси як Придністров`я, Абхазія, Крим, чечня...
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ты прав , я забыл написать что сразу после референдума дать время на переезд желающих в Украину и оказать им помощь....
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я знову ж, в 2950-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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как ******* вату так и будем ******* пока непоумнеют
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ну это понятно, но бабла простых украинцев все же жалко... нам что дороги не нужны или сельские медпункты или у нас все так классно? а гарант это бабло в лугандон спрямуе и шо?
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гарні умовини висунули... нагер терористів
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А хто такий мертвечук? Вже навіть з мінського шабашу його випхали. З тим же ефектом ху#ло міг би зустрітися з якимось київським бомжем.
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Зi слів ворогів України - путина і медведчука (очколіза путина) легко зробити простий висновок: ніякого врегулювання не буде. Що і так давно зрозуміло.
Вогонь по кацапам з усіх гармат!
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А РАШКЕ ОЙ ЯК СРАТЬ ХОЧЕТЬСЯ ШО АЖ НА ГЛАЗА НЕ БАЧИТЬ !)
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Телефон Баканова - 02. Или нет? Наверное 03? Опять не то. В общем, узнавайте и звоните во все колокола. Пусть высылают 5 мотоциклетов с пулеметами и ловят злодея. А как изловят....Но сначала изловите, а там решим.
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а за вышки своего сопартийца Бойка он кума не спросил? кум не кум, а бабло все-таки.
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Прямой контакт только с автоматной очереди. Путін прийняв свого кума: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР"" - Цензор.НЕТ 312
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Кум ху@ла, Витенька Мертвечук, как тот артист немецких фильмов для взрослых, готов принять от ху@ла в любом количестве с любой стороны
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Позвольте позвольте .так каждый день контактируют . ВСУ являются представителями украинской власти . Путін прийняв свого кума: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР"" - Цензор.НЕТ 201
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Чахлика невмирущого відправити жити з Карпат в радной лугандон і нехай там морочить їм сраку!
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можна й так, буде прямий контакт із слідчими, і суддями, а потім по етапу.
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Может действительно пора расходится? Зачем всё это нужно? Столько смертей... столько ненависти. Отказавшись от этого Украина пойдёт столбовой дорогой в ЕС и НАТО. "ЛДНР" интегрируются в РФ. И всё.
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Все такие умные , у меня вопрос ,а почему Медведчук так спокойно летает в Москву , почему его самолет до сих пор не сбили при заходе на посадку Путін прийняв свого кума: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР"" - Цензор.НЕТ 2334
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Так вопрос Антон в другом , где пройдет граница . Там где есть или по Лугандонским областям Путін прийняв свого кума: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР"" - Цензор.НЕТ 7247
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Если отказаться от освобождения Донбасса то она пройдёт по Днепру . От страны останется тогда всего несколько областей .Остальное разделят между собой соседи.У них там походу уже очередь выстроилась из козломордых , ******** , цыган , ляхов и прочих любителей того что плохо лежит
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***** ,убейти уже их кто нибудь обоих,очистите мир от скверны!!
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интересно, ну вот прилетит мертвечук в Киев - теперь то его уже арестуют или еще нет?
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Не знаю мужики! Лично у меня двоякое впечатление. С одной стороны Медведчук не имеет ни морального ни юридического права выступать на таком уровне с подобными переговорами, с другой стороны - в глубине души каждый адекватный челвоек понимает что с ДНР и ЛНР все равно прийдется договариваться, пусть не сейчас - но через 2,3, 5 лет мирные переговоры все равно не избежны. Сепары никуда не испаряться и как циганский табор на тибитках в Россию не уедут. Любой вооруженный конфликт рано или поздно етим заканчивается, все зависит от того сколько украинцев и дальше готовы умирать за возвращение мятежного Лугандона и будут ли они готовы ето делать на протяжении последующих многих лет в будущем. Готовы ли наши дети воевать с ОРДЛО - ето большой вопрос, молодежь ориентирована на Запад, смерть в донецкой степи от сепарской пули мало кого привлекает. Путін прийняв свого кума: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР"" - Цензор.НЕТ 3218
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На Лугандонії повинні пройти вибори, а для цього туди повинні повернутись вигнанці, створити місцевий електорат.
З ними , а не з бандитами і найманими вбивцями можна вести перемовини.
А які умови для цього треба..........
не просто щоби тільки не стріляли,
а щоби не було з чого - здача зброї, повернення військової техніки туди звідки її завезли.........
Виконання Мінських угод!!!!!!!!!!!!
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в открытую работает на врага и его не арестовывают по статье 111. гос измена...
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Так ведь нет проблем. Выведите с Донбасса все российские войска и бурятских наемников и переговоры будут с "представителями" сепаратистов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин принял своего кума Медведчука: "Урегулирование на Донбассе возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями ДНР и ЛНР"
 
 
 
 
 
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