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 За рубежом
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 Формат согласован и он имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, - Лавров о предложениях включить США и Великобританию в "нормандскую четверку"

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу нового президента Украины Владимира Зеленского о подключении к "нормандскому формату" США и Великобритании, заявил, что нынешний формат согласован, и важно не распылять внимание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Насчет инициативы, озвученной, так я понимаю - экспромтом, президентом Зеленским о подключении Соединенных Штатов и Соединенного Королевства к "нормандскому формату", на эту тему уже высказались представители самой администрации США, которые не видят в этом необходимости. Как я понимаю, аналогичная позиция и у Франции, и у Германии", - сказал Лавров в четверг на пресс-конференции в германском городе Кенигсвинтер по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

"Мы исходим из того, что формат согласован. Формат имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, и важно не распылять внимание", - подчеркнул российский министр.

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По словам Лаврова, есть все основания полагать, что новое руководство Украины будет выполнять Минские соглашения.

"Есть основания полагать, что, в отличие от режима новая команда будет стремиться по-честному выполнять Минские договоренности", - сказал Лавров.

"Те заявления, которые делаются из Киева, о том, что это их намерения - выполнить все, о чем договорились в Минске в феврале 2015 года, мы активно приветствуем, посмотрим, как они будут воплощаться в практические дела. По крайней мере, будем делать все, чтобы этому способствовать", - добавил он.

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Министр отметил, что встреча "нормандской четверки" на уровне советников глав государств, в котором принял участие представитель новых властей Украины, не привела к прорывным решениям, однако носила конструктивный характер.

Говорить о саммите в "нормандском формате" можно будет после того, как будут выполнены решения предыдущей встречи на высшем уровне, которая состоялась в Берлине в 2016 году: разведение сил на линии соприкосновения, а также решение вопроса об особом статусе Донбасса, такой саммит должен быть тщательно подготовлен, сказал Лавров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138342
 
 
 Топ комментарии
 
кацапа, передавай привет мамке своей, и часы, скотинка , верни
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Оце маларос дожився. Навіть гаваряща каняка його тицьнула носом в лайно.
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пристяжной руцкой тройки проржал о формате норманской квадриги ))
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Ты и здесь отметилась шалава.
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пока "работала" на окружной малось поистерлась, вот и перешла сюда пока там все не спухнет Формат согласован и он имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, - Лавров о предложениях включить США и Великобританию в "нормандскую четверку" - Цензор.НЕТ 3743
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Приятно видеть что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки.
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кацапа, передавай привет мамке своей, и часы, скотинка , верни
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пристяжной руцкой тройки проржал о формате норманской квадриги ))
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Оце маларос дожився. Навіть гаваряща каняка його тицьнула носом в лайно.
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Ага! Сказала ,що "всьо двігаєтся у нових условіях". "Новиє условіях" - то капітулянтська позиція Зє. От тепер яскраво видно і Івана Васільєвіча: " Кемска волость? А я то думал! Да забирай. Тє."
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если парашке нравится зеля, что-то тут не то
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Шось таки десь відбулось у світі , раз путлєр почав реагувати на Україну . І здається мені , що кумок-медведчук тут " не зовсім при ділах " .
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Там их действительно что-то поджимает. Много стало суеты
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФормат согласован и он имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, - Лавров о предложениях включить США и Великобританию в "нормандскую четверку"
 
 
 
 
 
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