 Формат согласован и он имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, - Лавров о предложениях включить США и Великобританию в "нормандскую четверку"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Насчет инициативы, озвученной, так я понимаю - экспромтом, президентом Зеленским о подключении Соединенных Штатов и Соединенного Королевства к "нормандскому формату", на эту тему уже высказались представители самой администрации США, которые не видят в этом необходимости. Как я понимаю, аналогичная позиция и у Франции, и у Германии", - сказал Лавров в четверг на пресс-конференции в германском городе Кенигсвинтер по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

"Мы исходим из того, что формат согласован. Формат имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, и важно не распылять внимание", - подчеркнул российский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон и Путин обсудили по телефону "нормандский формат"

По словам Лаврова, есть все основания полагать, что новое руководство Украины будет выполнять Минские соглашения.

"Есть основания полагать, что, в отличие от режима новая команда будет стремиться по-честному выполнять Минские договоренности", - сказал Лавров.

"Те заявления, которые делаются из Киева, о том, что это их намерения - выполнить все, о чем договорились в Минске в феврале 2015 года, мы активно приветствуем, посмотрим, как они будут воплощаться в практические дела. По крайней мере, будем делать все, чтобы этому способствовать", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча помощников лидеров "нормандской четверки" позитивно сказалась на работе контактной группы в Минске, - Сайдик

Министр отметил, что встреча "нормандской четверки" на уровне советников глав государств, в котором принял участие представитель новых властей Украины, не привела к прорывным решениям, однако носила конструктивный характер.

Говорить о саммите в "нормандском формате" можно будет после того, как будут выполнены решения предыдущей встречи на высшем уровне, которая состоялась в Берлине в 2016 году: разведение сил на линии соприкосновения, а также решение вопроса об особом статусе Донбасса, такой саммит должен быть тщательно подготовлен, сказал Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через одну встречу советников состоится встреча лидеров нормандской четверки, - Зеленский