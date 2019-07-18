 В Запорожье заблокирована печать 50 тыс. ложных агиток за кандидата, который выдает себя за представителя партии "Слуга народа", - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

После проведения первоочередной проверки сотрудники полиции выяснили, что, по данным Центральной избирательной комиссии, кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 76 избирательному округу г. Запорожье является другое лицо - Евгений Шевченко.

Солдатов является представителем общественной организации "Общественное движение "Слуга народа", которая не имеет никакого отношения к политсиле с одноименным названием. Поэтому, прикрываясь партийным брендом, избирателей планировали ввести в заблуждение.

Сотрудники полиции установили, что печатная продукция должна была быть изготовлена ​​на базе местного ООО - "Издательский дом "Керамист". На основании постановления следственного судьи Хортицкого районного суда Запорожья, следователи полиции получили временный доступ к документации упомянутого предприятия, в которой обнаружили счет-фактуру и выписку счета об оплате услуг полиграфии.

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В ходе проведения досудебного расследования, начатого по ч.1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права), оказалось, что заказчиком 50 тыс. экземпляров печатной продукции с недостоверной информацией о принадлежности Анатолия Солдатова к партии "Слуга народа" - являетсяь другой кандидат в народные депутаты по 75 избирательному округу г. Запорожья Виктор Кузьмин. Последний баллотируется в парламент как самовыдвиженец, однако тоже указывает свою принадлежность к общественной организации с одноименным партийным названием "Слуга для народа".

Как показывает анализ документации предприятия, Кузьмин заказал 50 тыс. агиток с рекламой Солдатова под брендом партии "Слуга народа" и уплатил ООО "Издательский дом" Керамист" за эти услуги 24 тыс. гривен с целью сознательно ввести в заблуждение избирателей.

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Досудебное расследование в уголовном производстве по факту препятствования свободному осуществлению гражданином своего избирательного права продолжается.