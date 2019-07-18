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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В Запорожье заблокирована печать 50 тыс. ложных агиток за кандидата, который выдает себя за представителя партии "Слуга народа", - Нацполиция. ФОТО

В Запорожье полиция предотвратила печать и распространение агитматериалов с рекламой кандидата в Верховную Раду по избирательному округу №76 Анатолия Солдатова. Согласно макету, заказанные газеты и листовки содержали ложную информацию о том, что этот кандидат является представителем политической партии "Слуга народа".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Запорожье заблокирована печать 50 тыс. ложных агиток за кандидата, который выдает себя за представителя партии Слуга народа, - Нацполиция 01

После проведения первоочередной проверки сотрудники полиции выяснили, что, по данным Центральной избирательной комиссии, кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 76 избирательному округу г. Запорожье является другое лицо - Евгений Шевченко.

Солдатов является представителем общественной организации "Общественное движение "Слуга народа", которая не имеет никакого отношения к политсиле с одноименным названием. Поэтому, прикрываясь партийным брендом, избирателей планировали ввести в заблуждение.

В Запорожье заблокирована печать 50 тыс. ложных агиток за кандидата, который выдает себя за представителя партии Слуга народа, - Нацполиция 02

Сотрудники полиции установили, что печатная продукция должна была быть изготовлена ​​на базе местного ООО - "Издательский дом "Керамист". На основании постановления следственного судьи Хортицкого районного суда Запорожья, следователи полиции получили временный доступ к документации упомянутого предприятия, в которой обнаружили счет-фактуру и выписку счета об оплате услуг полиграфии.

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В ходе проведения досудебного расследования, начатого по ч.1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права), оказалось, что заказчиком 50 тыс. экземпляров печатной продукции с недостоверной информацией о принадлежности Анатолия Солдатова к партии "Слуга народа" - являетсяь другой кандидат в народные депутаты по 75 избирательному округу г. Запорожья Виктор Кузьмин. Последний баллотируется в парламент как самовыдвиженец, однако тоже указывает свою принадлежность к общественной организации с одноименным партийным названием "Слуга для народа".

В Запорожье заблокирована печать 50 тыс. ложных агиток за кандидата, который выдает себя за представителя партии Слуга народа, - Нацполиция 03

Как показывает анализ документации предприятия, Кузьмин заказал 50 тыс. агиток с рекламой Солдатова под брендом партии "Слуга народа" и уплатил ООО "Издательский дом" Керамист" за эти услуги 24 тыс. гривен с целью сознательно ввести в заблуждение избирателей.

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Досудебное расследование в уголовном производстве по факту препятствования свободному осуществлению гражданином своего избирательного права продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3138339
 
 
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Вот что Зелина популроность деалет. Даже порохоботы не выдержали.
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Да просто тот шлак, что идет от партии слуга урода - он на одно лицо.
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то просто твои сопли, а не щупальца
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Так говорили же что мы все президенты, и все слуги народа.... Даже серожа лещенко выиграл суд быть слугой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Запорожье заблокирована печать 50 тыс. ложных агиток за кандидата, который выдает себя за представителя партии "Слуга народа", - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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