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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:ВР (23173) Зеленский (2200) Парубий (1993)

 Парубий обещает провести внеочередную сессию ВР, если Зеленский правильно оформит представление

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий утверждает, что президент Владимир Зеленский неверно оформил представление о проведении внеочередной сессии парламента. Если документы будут оформлены правильно, он обещает тут же собрать заседание.

Ответ Зеленскому Парубий опубликовал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемый господин Зеленский! Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства", - написал Парубий.

"Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма Президента Украины в Верховную Раду Украины в соответствие с требованиями Закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведения внеочередной сессии", - утверждает председатель ВР.

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Парубий обещает в случае поступления соответствующего представления согласовать дату проведения внеочередной сессии и подписать распоряжение о ее подготовке.

"Еще раз обращаю Ваше внимание, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", - написал Парубий.

"Что касается самопожертвования и достижений, то необходимо иметь достаточно личных заслуг, чтобы апеллировать к таким высоких качествам. Напомню - среди депутатов этого созыва есть ветераны АТО, которые освобождали от российской оккупации украинские города, которые проливали свою кровь за Украину. Помните это", - подытожил председатель ВР.

Парубий обещает провести внеочередную сессию ВР, если Зеленский правильно оформит представление 01

Также на Цензор.НЕТ: Ярош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите"

Напомним, Зеленский 17 июля попросил главу парламента Андрея Парубия созвать в срочном порядке заседание ВР для рассмотрения возвращения ответственности за незаконное обогащение, а также принятия внесенного им законопроекта об отсрочке после 24 августа на 90 дней введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации. В ответ спикер Андрей Парубий заявил, что Регламент Рады не позволяет созывать внеочередное заседание, как того просит Зеленский.

18 июля Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии, которое приводит к растрате почти 700 млн гривен из госбюджета.

Источник: https://censor.net.ua/n3138337
 
   
 Топ комментарии
 
Спикер ВРУ не подчиняется Президенту Украины от слова "вообще" - они разные ветви власти. Принцип разделения ветвей власти придумали в Римской республике почти 2500 лет назад, но до зефанов новости об этом еще не дошли.
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Последние визги свиноподобного.
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Совет форумчанПравила форума
 
Порошенко - внешней политикой потому что внутри страны его шестерки украли уже всё, что можно было?
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И Зеленский да, чистит гавно - Власов, глава сбу, главы областей и районов.
А после 21 и всё остальное гавно вычистит.
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кажеш, Зеленський чистить? А не розбризкує? Да, понятно, що хтось йому навкидує... чи не Портнов, часом?
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Портнов - шестерка Коломойши. А раньше был шестеркой Януковича как Порошенко - министром экономики при Януковиче.
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А Турчинов був мінстром, а потім віце-прем'єром в уряді жульки. Ну й що з того? Якщо ж тобі так вже пече - відповім: не те головне, яку хто посаду займав. Головне, що хто зробив для країни.
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Жулька не так токсична как Овощ. Несравнимо.
Из топ-чинуш для Украины ничего не сделал никто.
Все только крали.
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а зам начальника СБУ, который был при Овоще,

а теперь вернулся на свою же должность,

он токсичный или он уже новое лицо ?
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о, дивись, тебе навіть твої ж зебіли "олигофреном" охарактеризували! Недаремно, напевне...
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Бот, жри зарплату от Параши молча. Ок?
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да нет, это ты похож на лахту. очень похож. на вопросик по украинской грамматике я тебе уже предлагал ответить?
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ты про зю? пытается, хотя получается не очень. Парубій обіцяє провести позачергову сесію ВР, якщо Зеленський правильно оформить подання - Цензор.НЕТ 6914
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напомни, пожалуйста, я уже показывал, что ты кацапа?
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послал пацана в ясли садик..мал еще тыкать... Парубій обіцяє провести позачергову сесію ВР, якщо Зеленський правильно оформить подання - Цензор.НЕТ 3258 Зачтно Парубий 1000000% Браво!
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Последние визги свиноподобного.
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Если зебло гикнется, а оно гикнется обязательно, то исполняющим обязанности президента будет Парубий.
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Він,тіпа,снізойдьот... "Чума на оба ваших дома"... (с)
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Опытный бюрократ всегда сумеет просителя отправить восвояси.
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Парубий должен выполнять приказы Президента без лишних слов и в кратчайшие сроки.
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ще один зебільний прихильник диктатури нарисувався...
На парашу звиздуй!
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Скоро так и будет - Рада будет плясать под дудку Президента, как и завещал Янукович. Прямая демократия, правильно?
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Спикер ВРУ не подчиняется Президенту Украины от слова "вообще" - они разные ветви власти. Принцип разделения ветвей власти придумали в Римской республике почти 2500 лет назад, но до зефанов новости об этом еще не дошли.
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ну, чому - Рибак овощу підлизував... І Литвин Кучмі... І Плющ (попервах) Кравчуку...
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це дуже складно, зебілт цього не розуміють.
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ЭЭЭ, полегче, граждане Украины со слов Слуги народа - в все президенты!
А Зе - как раз Слуга народа!
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Уверен, сразу после выборов Народный Президент железной рукой наведет порядок.
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Ну, да! Сталина на них нет! Соскучились украинцы за железной рукой!
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то у вас в масквабаде так, лаптеногий! Парубій обіцяє провести позачергову сесію ВР, якщо Зеленський правильно оформить подання - Цензор.НЕТ 501
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Как братья святого Иосифа не хотели ему поклоняться, но таки пришлось. Так и Зеле прийдётся уважить Парубийку если ваще всё это не предвыборная возьня
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це у вас на параші, ви "должни" перед х..лом лазити, а Парубій не підлеглий припиЗедента, тому нічого йому не винен.
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А ведь после выборов чистка будет. Не боишся поработать лопатой в трудовых лагерях за оскорбление Народного Президента?
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Так його, макай зебіла в його же Г+Г, Андрію Володимировичу. Бо звиздюк розперезався відчув себе наполеончиком. І навіть не розуміє, що з такими зайо..ми йому місце в шостій палаті.
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Я смотрю, что ты с паЛубием братья по разуму...
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я на твій ІQ не зважаю. Просто - константую.
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А если Мендели-крендели писать правильно не умеет Парубий обещает провести внеочередную сессию ВР, если Зеленский правильно оформит представление - Цензор.НЕТ 5520
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не верно написана челобитная? ах ты ж самодур))))
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що зробиш обрали самодура препиЗедентом, а воно й документ грамотно скласти не може
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Здається, Парубій тиждень стажувався на митниці і тиждень у міністерстві пропаганди.
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https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/60/89/7c731062be42e281e8c77b78b43aa446_1563445120_wysiwyg.jpeg
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«Прикро, що люди, які постійно виставляють себе напоказ як виняткових професіоналів та поборників інтересів українського народу, не можуть віднайти в собі сили зібратися на один день та виправити власні помилки й ухвалити надважливі закони з питань діяльності Вищого антикорупційного суду України, відтермінування відповідальності власників автомобілів з європейською реєстрацією, повернення норми про незаконне збагачення, яку з вашої ж вини скасував Конституційний Суд України», - наголосив Президент.
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що воно меле, чому треба відстрочувати штрафи, бо слугам урода голосів не вистачає, як повернути норму, якщо КС сказав, що вона не відповідає Конституції, вона знову не діятиме, галімий дешевий популізм від клована, але зебіли хавають.
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Так вот он какой - главный тролль страны... Парубий обещает провести внеочередную сессию ВР, если Зеленский правильно оформит представление - Цензор.НЕТ 4597
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Разве что внешне))
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что не могли Андрюши правильно написать что бы он понял ,что ему прислали не представление , а плитставление ? Парубий обещает провести внеочередную сессию ВР, если Зеленский правильно оформит представление - Цензор.НЕТ 3229.... он бы слазу и саблал Парубий обещает провести внеочередную сессию ВР, если Зеленский правильно оформит представление - Цензор.НЕТ 3229
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інколи ти виглядаєш розумним, але тільки виглядаєш.
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привет, знаток интегрального исчисления и кацапа по совместительству.
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Це ж наскільки криворукі в АП зараз, що навіть Парубій (!) знаходить в підготовлених ними документах помилки??
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Это ж на сколько ты кривомозглый, что не понимаешь о чем на самом деле идет речь!!!
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Так Парубій просто користується з того, що в АП криво написали бумагу. Якби все було у відповідності з законом, він був би змушений провести сесію і не відвертівся б! Інше питання, що на сесії можуть нічого не прийняти...
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Зараз вечір,четвер..В неділю вибори...Парубій вже ніхто,лайно ПЄСяче...Йому вже пора відпензлювати від влади,помахавши на прощання справкою про розумову відсталість...
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"...Какая гадость эта ваша заливная рыба...."
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Парубій насміхається над Зеленським. Хто ще хоче?
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*****, розстріляти паскуду!!! І ця потвора знову хоче в Раду??? "Радеть" за народне добро?
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Ох скільки дибільних полупокерів відмітилось, за сраліном з розстрілами сумуєм? Парубій обіцяє провести позачергову сесію ВР, якщо Зеленський правильно оформить подання - Цензор.НЕТ 970
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Все стало на свої місця! Цій клоакі не потрібна ні держава ні її люди. Пакостити та зводити рахунки,та брехати!! Більше вони ні на що не здатні.А де ж патріоти які на словах так печуться за державу. Лисим папаїкою вже потрібно зайнятися...
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тролінг недоюриста Зе. зрештою ...єм на роялі це вам не закони читати...тут ума нє надо
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Зря Парубий заетял игру, кто кого петероллит. Результат известен.
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А що заважає юристам АП нормально документ оформити?? Самі ж винні
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я ка краз об этом. Прубию придеться много документов переделывать что бы отмазаться за липовую коалицию.
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а кто переводил ентого спикера на человеческий язык, може он все наоборот сказал...
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Спохватился Палубий, поняв что его Зеленский посадил в лужу.
Поздно Палубию исправлять свой ляп. Слово - не вробей.
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Парубій обіцяє в разі надходження відповідного подання узгодити дату проведення позачергової сесії і підписати розпорядження про її підготовку.
Парубій обіцяє провести позачергову сесію ВР, якщо Зеленський правильно оформить подання - Цензор.НЕТ 9053
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Поздно батенька, на носу конец каденции, а у некоторых и жизни на свободе.
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Заонник Парубий скоро в суде будет показывать как нужно правильно оформлять документы при несущствующей коалиции.
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ну порохоботы они такие...там же если деньгами незапахнет они и щага не зделают
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Бл.. Лаптеногие Ани думают ка у них в маска так и в Украине..
ПреЗЕ.. зовсім друга гілка влади і Україна поки що ПАРЛАМЕНТСЬКО -преЗЕдентська, а не як в масква - путинская-царская.
Убогі... Парубій обіцяє провести позачергову сесію ВР, якщо Зеленський правильно оформить подання - Цензор.НЕТ 8504
Парубій обіцяє провести позачергову сесію ВР, якщо Зеленський правильно оформить подання - Цензор.НЕТ 2422
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Та твоя сессия, петух картавый, и на хрен никому не не нужна. Просто в очередной раз, контрольный, людям новая власть изящно демонстрирует какое ты есть недалекое дерьмо))
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ПаЛубий молодчина! Усилено работает над поднятием рейтинга партии "Слуга народа".
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Парубій в анабіозі. Щоб вирішити технічне питання йому треба було не 5 хв. на телефонний дзвоник до Зеленського, а три доби. Дуже розумний спікер у нас, дуууууже розумний.
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З таким спікером тільки реформи робити.
Обирайте Парубія в Раду(другий номер ПЄСика) і він вам "зробить" реформи...
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А что это вдруг соевые дрыстометатели начали спамить народ?
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Спамьте в ответ. А то у меня уже рука болит их спамить. Помогайте.
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Дрыстометание соевых превзошло все мои ожидания .Я то думал за месячишко успокоятся. Но не тут-то было,количество потребленной ими сои безмерно .
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"Правильно оформленный документ" и ЗЕ-нарик - совершенно НЕ СОВМЕСТИМЫЕ понятия!

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Так и надо со злобной зелёной соплей: мордой в говно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий обещает провести внеочередную сессию ВР, если Зеленский правильно оформит представление
 
 
 
 
 
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