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 Абитуриенты подали больше всего заявлений на специальности "Право" и "Филология", "Менеджмент", "Среднее образование" и "Компьютерные науки"

В ходе вступительной кампании-2019Минобразования определило топ-5 специальностей, наиболее популярных среди абитуриентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила директор ГП "Инфоресурс", ведущего прием электронных заявлений, Оксана Белик.

"ТОП-5 специальностей по количеству поданных электронных и бумажных заявлений. На первом месте - 081 Право. Количество поданных заявлений на эту специальность - 77 тыс. 519. На втором месте 035 Филология - 56769 заявлений подано. На третьем 073 Менеджмент - подано 51359 заявлений . На четвертом - 014 Среднее образование - 46096 заявлений, на пятом - 122 Компьютерные науки - 36392 заявления", - сказала Белик.

Также читайте: Минобразования назвало ТОП-5 вузов по количеству поданных заявлений от абитуриентов

Самыми популярными вузами в стране остаются учебные заведения Киева и Львова.

По количеству поданных заявлений лидирует Киевский национальный университет им. Шевченко: сюда хотят поступить более 35 тыс. абитуриентов. На втором месте - Львовская политехника (32 тыс. заявлений), дальше идут Львовский национальнй университет им. Франко, Киевский национальный торгово-экономический университет и Киевский национальный университет "Киевский политехнический институт".

По состоянию на 15 июля в вузы подано более полумиллиона электронных заявлений. Прием заявлений закончится 22 июля, 26 июля вузы обнародуют списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступительная кампания в вузы началась в Украине: 26 июля обнародуют рейтинговые списки абитуриентов, - Гриневич

Источник: https://censor.net.ua/n3138336
 
 
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Никто на заводах фабриках и стройках работать не хочет, все хотят быть политолагами, менеджерами и пустозвонами
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на улице 2019 год,это не совок в котором считалось достойным работать на фабриках и заводах и все перли туда,сейчас другие времена и другие потребности,и уже давно кстати
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Не спорю...но 90% безработных(биржа труда в Киеве) с высшим образованием!!!!!!
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а зачем??? юристов и экономистов жопой жуй, кем они хотят все стать успешными адвокатами и юристами так места все заняты, разве что дочку или сынка властьимущих закадрить в киеве там бабла наворовано на три жизни
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Наверное некоторым главное получить диплом и хвастаться этим,а не работать по выбранной специальности!!!!У моих 8 соседей,дети получившие высшее образование(право,медики,машиностроители и тд) или вообще не работают или работают не по специальности!!!!!Двое держат магазинчики,3 девчёнки вышли замуж и сидят на шее мужа и государства,а остальные просто сидят дома и бухают.
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Спочатку воно йде вчитись на філолуга, а потім голосує за зелю бо хоче з.п в 4к євро
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Буде більше продавців з вищою освітою.
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Обычные ПТУ шные специальности ( продвинутые под евротехнологии ) , зарабатывают не меньше , чем юристы и медики . Даже в Украине .
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Никогда не понимал специализацию "менеджмент".По моему єто ниочем..Разве можно научить руководить, бить лидером в коллективе? Тут или дано, или вечний исполнитель.Последнее тоже неплохо, нет ответственности, закончился рабочий день и ушел посвистивая.. Каждому свое.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАбитуриенты подали больше всего заявлений на специальности "Право" и "Филология", "Менеджмент", "Среднее образование" и "Компьютерные науки"
 
 
 
 
 
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