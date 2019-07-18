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 В деле о махинациях с обменом квартир Национальной гвардии сообщена о подозрении четвертому фигуранту, - САП

18 июля 2019 по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении четвертом участнику преступной схемы завладения имуществом Национальной гвардии Украины, который во время совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "Действия лица квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Рассмотрение ходатайства детектива о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей состоится в 12.00. 19 июля в помещении Соломенского районного суда г. Киева.

Важно: В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, указанное дело касается обмена долей имущественных прав Национальной гвардии Украины в объекте недвижимости в Печерском районе на квартиры в Дарницком районе столицы. По версии следствия, в результате неправомерных действий командующего НГУ и должностных лиц фирмы застройщика, государству нанесен ущерб на сумму 81,5 млн грн".

Также читайте: Аллерову и еще двум лицам вручили подозрение в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн, - НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3138334
 
 
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всі в нацгвардії знають шо оборудки як і фінанси повз керіництва мвс не проходять
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Если не называются имена, то можно догадаться. Неужели?..
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